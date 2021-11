Cuộc gặp gỡ "chết lặng" của chàng trai Việt và bố người yêu Hàn Quốc: Vì đặc điểm trên cơ thể mà nhận những lời chê bai song thay đổi toàn bộ sau lần đến thăm nhà!

Gặp gỡ bố mẹ người yêu luôn là điều khiến người ta phải suy nghĩ, lo toan. Nhưng gặp trong hoàn cảnh bị động thì nên làm sao!

Những câu chuyện tình yêu của cặp đôi khác quốc tịch luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh dạy bạn gái nói tiếng Việt của một anh chàng được chia sẻ và thu hút hơn 12 nghìn like.

Quán thịt nướng là nơi bắt đầu tình yêu

Chàng trai trong câu chuyện là Dương Quốc Khanh. Vì sang Hàn từ năm 7 tuổi nên Khanh có tên tiếng Hàn là Seon Hun Ji. Bạn gái cậu là Yun So Yeon. Cặp đôi sinh sống tại Hàn Quốc.

Cơ duyên giúp Khanh và So Yeon gặp nhau đến cách đây một thời gian. Khanh làm việc tại một quán thịt nướng, tình cờ, So Yeon đến làm thêm ở quán.

Ban đầu, họ không có nhiều ấn tượng với đối phương vì dịch bệnh nên ai ai cũng đeo khẩu trang cả. Bản thân Dương khó bắt chuyện với người khác nên dù là đồng nghiệp họ vẫn chẳng nói gì cùng nhau.

"Một hôm, quán có tiệc rượu. Lúc ăn mình mới nhìn thấy mặt của cô ấy và thấy cô xinh xắn đáng yêu quá. Lúc đi về, tình cờ So Yeon cùng đường với mình. Con gái uống rượu mà đi đường vắng nên mình bảo sẽ đưa cô ấy về. Trước đó ở quán hai đứa có trao đổi Instagram cho nhau. Lúc về đến nhà, mình chủ động hỏi: 'Về nhà an toàn chứ?'. Đó chính là câu mở màn cho cuộc nói chuyện và tình yêu của cả hai", Dương kể.

Càng chuyện trò, họ càng nhận ra đối phương có nhiều điểm chung. Cả hai cũng thích chơi game, có thể thức cả đêm chơi với nhau. Đến sáng hai người lại hẹn đi làm. Dần dần, những hoạt động như thế càng khiến cặp đôi thân thiết hơn.

Hình ảnh cặp đôi Dương và So Yeon.

Hơn 1 tháng sau, những nhân viên trong quán rủ nhau đi ăn. Đến lúc đưa So Yeon về nhà, Dương định đi thì cô gái mở lời: "Ông không có gì muốn nói với tui hả".

"Được lời như cởi tấm lòng, mình tranh thủ tỏ tình luôn. Bất ngờ, cô ấy lao đến hôn mình một cái rồi chạy mất tiêu. Mình đứng đó mà ngẩn ngơ luôn. Sau khi về nhà hai đứa nhắn tin nói chuyện với nhau và chính thức là một cặp. Cứ rảnh rỗi thì cả hai lại hẹn hò", Dương nhớ lại.

Dù cả hai đều mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng rất nghiêm túc với chuyện tình yêu này. Yêu một thời gian, Dương đưa So Yeon về nhà mình ra mắt bố mẹ.

Cô gái Hàn Quốc xinh đẹp khiến Dương rung động.

Cuộc gặp mặt vô tình với bố người yêu và cái kết

Bản thân cô gái Hàn Quốc ngoan và dễ thương nên bố mẹ Dương đã thích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Về phía anh với gia đình cô lại vướng phải một cuộc gặp mặt khiến mỗi lần Dương nghĩ lại vẫn "chết lặng".

Dương kể lại: "Ban đầu mình chưa gặp ai trong nhà cô ấy cả. Để rồi một lần cả hai đi chơi thì vô tình bố cô ấy gặp hai đứa. Hôm đó trời nóng nên mình mặc áo 3 lỗ, lộ hình xăm kín 2 cánh tay nên bố người yêu không hài lòng. Về bác ấy phản ánh lại luôn với So Yeon về những hình xăm đó và tỏ ý không vui vẻ. Cũng bởi vì vậy mà mình sợ vô cùng, mãi chẳng dám đến nhà".

Cặp đôi có nhiều kỷ niệm bên nhau.

Sau này, So Yeon rủ Dương đến nhà mình chơi song cậu luôn sợ. Dần dần, Dương tự thay đổi suy nghĩ bản thân: So Yeon đến nhà mình chơi được, mình là đàn ông mà sao phải sợ. Bởi vậy, thu hết can đảm, Dương quyết đến ra mắt nhà bạn gái để tự thay đổi ánh nhìn của bố So Yeon dành cho mình.

"Buổi gặp đó mình run nhiều lắm. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Mình lễ phép, vui vẻ nên bố cô ấy dần dần cũng xuôi xuôi. Bác hỏi mình sang Hàn như thế nào, gia đình ra sao rồi chuyện học tập nữa. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn bác mới biết mình là đứa hiền lành, có chí hướng chứ không phải chơi bời bặm trợn như cảm giác đầu tiên khi thấy hình xăm. Bởi vậy nên sau đó hai bác đều ủng hộ mối quan hệ này", Dương chia sẻ.

Đúng là với ai cũng vậy, một thái độ tốt và sự vui vẻ có thể giúp thay đổi bất cứ định kiến nào.

Cặp đôi trẻ tuổi luôn nhí nhố cùng nhau.

Sống ở Hàn Quốc, Dương và So Yeon trung hòa được những khoảng cách từ văn hóa, nếp sống với nhau. Bản thân Dương từ bé đã ở Hàn nên chuyện đó không thành vấn đề. Về phần So Yeon, cô đặc biệt thích các món ăn Việt Nam càng khiến mối quan hệ của cặp đôi bền chặt hơn nữa.

Dương kể: "So Yeon thích món ăn Việt do mẹ mình nấu lắm. Như vậy mẹ lại càng quý và thương cô ấy nhiều hơn. Mình cũng hay dạy So Yeon tiếng Việt những từ như: 'Dễ thương quá', 'em yêu anh', 'em nhớ anh', 'xin chào các bạn', 'mẹ ơi' hay 'thưa mẹ con về'... Cô ấy thích thú nên nhớ nhanh lắm. Dạy 1 lần hôm sau hỏi là nói được luôn".

Nhiều người nói rằng đàn ông Việt Nam yêu đương với con gái Hàn đôi khi sẽ mệt mỏi vì khoảng cách văn hóa cho đến nếp sống. Bản thân Dương, anh và So Yeon lại hòa hợp đến từng điều nhỏ bé nhất.

Hiện tại, cặp đôi đang rất vui vẻ tận hưởng tình yêu của lứa Gen-Z với đủ điều thú vị.

"Bọn mình chưa dám tính đến chuyện kết hôn nhưng nhiều lúc nói chuyện lại hứa với nhau sẽ cùng sống đến 100 tuổi. Cuộc sống của cả hai vẫn trôi qua trong vui vẻ từng ngày. Nói chung yêu ai cũng vậy, yêu người nước nào cũng vậy, cứ vui vẻ và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau", Dương kể.

Đúng là câu chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi hai quốc tịch. Hi vọng rằng, họ luôn luôn giữ được sự vui vẻ và có một cái kết tuyệt vời bên nhau.