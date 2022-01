Cuộc đua "sinh nhiều con gái nhất" cuối cùng đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Hà Tĩnh: 1 gia đình có tới 19 người con, trong đó có 14 "công chúa"

Ngay lúc này MXH lại tiếp tục nóng ran, từ bất ngờ đến ngạc nhiên, thích thú khi fanpage Hà Tĩnh công bố một gia đình sinh liền 14 chị em gái ở huyện Hương Sơn với nội dung kết thúc cuộc đua và tuyên bố giành kỷ lục:



Hà Tĩnh chính thức giành kỷ lục với gia đình 14 chị em gái.

"Chúng tôi xin tung "Át chủ bài" nhà có 14 chị em gái tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Qua đó, chiến thắng vang dội trước Nghệ An tại hội thi "Nhà có nhiều bóng hồng" và dành trọn giải thưởng gói làm đẹp hơn 200 triệu từ một thẩm mỹ viện tại Nghệ An.

Fanpage Hà Tĩnh còn liệt kê danh sách cụ thể của 14 chị em gái gồm:

1. Phạm Thị Hương- SN: 1959

2. Phạm Thị Huyền – SN: 1961

3. Phạm Thị Hồng – SN: 1963

4. Phạm Thị Thuỷ - SN: 1965

5. Phạm Thị Vân – SN: 1969

6. Phạm Thị Thuý – SN: 1972

7. Phạm Thị Lý – SN: 1972

8. Phạm Thị Tâm – SN: 1975

9. Phạm Thị Hà – SN: 1976

10. Phạm Thị Trà – SN: 1977

11. Phạm Thị Đông – SN: 1979

12. Phạm Thị Anh – SN: 1979

13. Phạm Thị Hậu – SN: 1984

14. Phạm Thị Ngọc Bích- SN: 1986.

Nghệ An chính thức dừng bước cuộc đua.

Fanpage Nghệ An cũng đã chia sẻ lại hình ảnh trên và chấp nhận dừng cuộc đua, công nhận chiến thắng đã thuộc về Hà Tĩnh.

"Cách đây ít phút, Hà Tĩnh đã tung "át chủ bài" với 14 chị em gái ở Hương Sơn - Hà Tĩnh. Nghệ An xin phép dừng bước ở con số 11 chị em. Chúc mừng người anh em đã dành trọn phần thưởng gói làm đẹp hơn 200 triệu đồng tại một thẩm mỹ viện ở Nghệ An.

Riêng Nghệ An về nhì, sẽ nhận được gói hơn 100 triệu đồng từ một thẩm mỹ viện ở Nghệ An."

Nghệ An từng tìm ra gia đình có 11 chị em gái.

Fanpage Nghệ An cũng chia sẻ thêm "Điều buồn nhất, đó là hôm nay chúng tôi dành 6 tiếng lên tận biên giới khu vực xã Thanh Thủy - Thanh Chương (giáp với Lào) để xác minh, tới nơi mới biết là thông tin vịt".

Trước đó, sau khi Hà Tĩnh đăng tải hình ảnh gia đình có 12 chị em gái, cộng đồng mạng Nghệ An đã cố gắng rà soát nhân khẩu, tìm kiếm khắp nơi với hi vọng "lật ngược tình thế". Tuy nhiên, dù đã đến tận các huyện như Tân Kỳ, Yên Thành, Thanh Chương nhưng vẫn không hi vọng.

Như vậy, kỷ lục "gia đình sinh nhiều con gái nhất" đã thuộc về Hà Tĩnh. Dân mạng một lần nữa đi từ ngạc nhiên đến thích thú vì màn lội ngược dòng ngoạn mục của Hà Tĩnh.

Cộng đồng mạng Nghệ An đã đến nhiều huyện rà soát, xác minh nhân khẩu nhưng đã dừng lại ở con số 11 chị em gái.

Add fanpage Nghệ An chia sẻ, ban đầu chỉ nghĩ là chơi cho vui nhưng không ngờ lại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và kịch tính như vậy. Công tác viên ở nhiều huyện khác nhau đã nhiệt tình đến tận nơi để xác minh cụ thể.

Trong đó, một cộng tác viên ở Nghệ An đã đi suốt 6 tiếng đồng hồ lên tận biên giới khu vực xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương)- giáp với Lào để xác minh gia đình sinh được 13 công chúa. Tuy nhiên, khi lên tới nơi thì thông tin này không chính xác. Nghệ An đã dừng ở số 11 chị em gái.

Trước đó, như tin đã đưa, nhiều ngày qua MXH Nghệ An- Hà Tĩnh nóng lên với cuộc đua tìm kiếm gia đình sinh nhiều con gái nhất. Lúc đầu con số đưa ra là 6 chị em gái rồi sau đó tăng dần lên đến 10, 11 rồi 12 gây chú ý của cộng đồng mạng. Dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú, có phần căng thẳng và hào hứng chung tay rà soát nhân khẩu, tìm ra gia đình sinh nhiều con gái nhất để giành kỷ lục.

Để tăng thêm phần kịch tính, một thẩm mỹ viện tại Nghệ An đã mở cuộc thi, trao thưởng cho gia đình giành kỷ lục gói làm đẹp hơn 200 triệu đồng. Cuối cùng Hà Tĩnh đã giành kỷ lục với gia đình 14 chị em gái, kết thúc cuộc đua.

