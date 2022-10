Cuộc đua 200 tỷ: Cơ hội nào cho Lan Ngọc?

Tính đến hiện tại, bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt Nam 2022 là Doctor Strange In the Multiverse of Madness với hơn 200 tỷ đồng. Đây là đỉnh cao mà loạt bom tấn ra mắt cuối năm phải vượt qua.

Chỉ còn ba tháng nữa, năm 2022 sẽ chính thức khép lại trong hoàn cảnh phim nước ngoài lấn át tác phẩm nội địa trong cuộc đua doanh thu tại phòng vé. Đầu tháng 10, phim hài Bỗng Dưng Trúng Số của Hàn tiếp tục thống trị phòng vé với số tiền kiếm về đã vượt mốc 153,5 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải tác phẩm ăn nên làm ra nhất phòng vé Việt năm nay.



Phát hành hồi tháng 4/2022, Doctor Strange In the Multiverse of Madness đã thu về 200,5 tỷ đồng doanh thu bán vé từ các cụm rạp chiếu Việt Nam, một lần nữa chứng minh sức hút tuyệt đối của thể loại phim siêu anh hùng. Tại Việt Nam, cục diện phòng vé cuối năm nói riêng, và cả 2022 nói chung, sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các bom tấn giả tưởng từ Hollywood. Câu hỏi lúc này chỉ là siêu anh hùng nào sẽ giành chiến thắng.

Phim Việt hết cơ hội cạnh tranh

Tác phẩm hiện giữ danh hiệu phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất 2022 là Em Và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, với chi phí sản xuất được tiết lộ lên đến 50 tỷ đồng, trong kịch bản tốt nhất, phim mới chỉ hoàn thành mục tiêu hoà vốn. Con số 100 tỷ đồng cũng tỏ ra khiêm tốn so với thành tích mà nhiều tác phẩm ngoại nhập khác đã kiếm về - mà mốc 153,5 tỷ đồng của Bỗng Dưng Trúng Số là một ví dụ.

Để giành ngôi vị tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé Việt 2022, các bộ phim Việt ra mắt đợt cuối năm phải vượt mốc 200,5 tỷ đồng tiền bán vé của Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Tuy nhiên, điều này đang là một nhiệm vụ bất khả thi.

Trong danh sách phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất, mới chỉ có hai tác phẩm vượt qua con số 200 tỷ đồng là Bố Già và Hai Phượng. Trong đó, con số 200 tỷ đồng của Hai Phượng là doanh thu toàn cầu - tức đã bao gồm số tiền kiếm được từ một số thị trường quốc tế. Nói cách khác, trong lịch sử, mới chỉ có một phim Việt Nam thu hơn 200 tỷ từ phòng vé nội địa.

Em Và Trịnh hiện là phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất 2022. Ảnh: Galaxy

Trong số các tác phẩm Việt ra mắt cuối năm nay, Cô Gái Từ Quá Khứ là phim duy nhất có khả năng chạm ngưỡng doanh thu 100 tỷ đồng nhờ sức hút của hai gương mặt nữ chính Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ sáu của hai nhà làm phim Bảo Nhân và Nam Cito - những người đứng sau thành công của Gái Già Lắm Chiêu 3 - tác phẩm từng thu tới 168 tỷ đồng từ phòng vé hồi đầu 2020.

Trước thời điểm Cô Gái Từ Quá Khứ ra rạp, nhà sản xuất liên tục “nhá hàng” nhiều hình ảnh hậu trường gây tò mò từ phim. Trong sự kiện họp báo, họ để hai nữ chính Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn xuất hiện trên thảm đỏ với bộ dạng xây xát, bầm dập, hé lộ mâu thuẫn chính nổ ra trong tác phẩm. Trailer Cô Gái Từ Quá Khứ tung ra khá sát thời điểm phát hành, được công bố kèm thông tin tác phẩm gắn nhãn 18+ và có nhiều cảnh thân mật không bị cắt giữa Ninh Dương Lan Ngọc và bạn diễn Lê Xuân Tiền.

Chỉ còn vài ngày trước khi ra rạp, nhà sản xuất tiếp tục “tung hoả mù” khán giả bằng bộ ảnh hậu trường theo phong cách “cái bang” của hai nữ chính. Trong chùm ảnh, hai ngọc nữ của màn ảnh được hoá trang để trở nên nhem nhuốc, luộm thuộm. Nhân vật họ thủ vai ăn mặc rách rưới, xuất hiện giữa bối cảnh khu ổ chuột - hoàn toàn đối lập với những hình ảnh xa hoa, sang chảnh trước đó - khiến khán giả không khỏi băn khoăn Bảo Nhân và Nam Cito đang “ủ mưu” điều gì trong tác phẩm sắp ra rạp của mình.

Tạo hình "cái bang" của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Mar6

Khán giả từng cho rằng họ đã “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” được Cô Gái Từ Quá Khứ nhờ sự xuất hiện của dàn nhân vật và tình tiết từ Gái Già Lắm Chiêu 3 cũng như phong cách làm phim chick flick quen thuộc của Bảo Nhân và Nam Cito. Nhưng càng tới sát thời điểm phim khởi chiếu, càng có thêm nhiều biến số bất ngờ xuất hiện, khiến khán giả bối rối và tò mò rút cuộc bộ phim nói về cái gì. Và cách nhanh nhất để làm sáng tỏ nỗi băn khoăn ấy chính là ra rạp mua vé xem phim.

Nếu Cô Gái Từ Quá Khứ kiếm được 100 tỷ đồng từ phòng, tác phẩm sẽ cạnh tranh với Em Và Trịnh để giành ngôi vị phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất 2022. Ngoài ra, Cô Gái Từ Quá Khứ cũng được kỳ vọng là tác phẩm đầu tiên phát hành trong 6 tháng cuối năm nay thu lãi khi phát hành tại rạp, mở màn cho quý IV suôn sẻ của phim Việt tại phòng vé.

Cuộc đua giữa các bộ phim bom tấn

Năm 2022, phòng vé Việt Nam đã chào đón sự đổ bộ của bốn siêu anh hùng gồm Batman (The Batman), Doctor Strange (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Morbius (Morbius) và Thor (Thor: Love and Thunder). Trong số này, The Batman thu 50,7 tỷ đồng, Doctor Strange in the Multiverse of Madness kiếm hơn 200 tỷ, Morbius dù bị chê bai cũng rời rạp khi đã thu 31 tỷ đồng, Thor: Love and Thunder kiếm 119 tỷ đồng.

Với 200,5 tỷ đồng tiền bán vé, Doctor Strange in the Multiverse of Madness không chỉ tạm giữ danh hiệu phim có ăn khách nhất phòng vé Việt 2022. Chuyến phiêu lưu riêng thứ hai của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) đã vững vàng vị trí tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thứ ba tại Việt Nam.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness xác lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam năm 2022. Ảnh: Disney

Thời gian tới, khán giả sẽ có thêm ba tác phẩm bom tấn để mong chờ gồm Black Adam, Black Panther: Wakanda Forever và Avatar: The Way of Water. Chùm phim lần lượt được xếp lịch ra mắt trong các tháng 10, 11 và 12. Trong số này, Wakanda Forever và The Way of Water là phần hậu truyện của những hiện tượng ăn khách toàn cầu trong khi Black Adam đánh dấu màn ra mắt của gã phản anh hùng cùng tên do The Rock thủ vai.

Black Adam là tác phẩm tiếp theo thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) phát hành độc quyền tại rạp với hy vọng chấm dứt mạch thua lỗ liên tiếp tại phòng vé của Birds of Prey (2020), Wonder Woman 1984 (2020) và The Suicide Squad (2021). Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, Black Adam khó có thể tạo ra cú nổ lớn về doanh thu do là nhân vật ít quen thuộc với khán giả. Bên cạnh đó, về mặt thống kê, doanh thu các phim về siêu anh hùng DC phát hành tại Việt Nam từ sau Aquaman (2018) đều chỉ giao động trong khoảng 50 tỷ đồng/phim.

Tiếp đến, Black Panther: Wakanda Forever và Avatar: The Way of Water là hai cái tên sáng giá hơn cả trong cuộc cạnh tranh doanh thu với Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Không hẹn mà gặp, cả ba bộ phim đều do Walt Disney phát hành và là những mảnh ghép thuộc về các vũ trụ điện ảnh trị giá hàng tỷ USD.

Black Panther: Wakanda Forever sẽ là bộ phim thu về trăm tỷ đồng tiếp theo của phòng vé Việt Nam 2022? Ảnh: Disney

Phần phim mở màn Black Panther đã phát hành từ năm 2016, và kiếm về hơn 100 tỷ đồng từ phòng vé Việt Nam sau 5 tuần. Với việc chùm phim Spider-Man: No Way Home (2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder đều thu hơn 100 tỷ đồng khi phát hành ở Việt Nam, bước đầu có thể khẳng định Black Panther: Wakanda Forever sẽ dễ dàng vượt qua cột mốc này.

Làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt các tác phẩm siêu anh hùng Marvel không có dấu hiệu giảm nhiệt hơn một thập kỷ qua là điểm tựa vững chắc cho Black Panther: Wakanda Forever. Ngoài ra, phim còn gây tò mò bởi cách kịch bản giải quyết hợp lý sự biến mất của Black Panther hiện tại sau khi nam diễn viên Chadwick Boseman đột ngột qua đời hồi tháng 8/2020 vẫn chưa được tiết lộ.

Thông qua trailer, khán giả đặt giả thiết nhiều khả năng phim sẽ sớm giới thiệu với người xem một phiên bản Black Panther mới. Đây sẽ là yếu tố then chốt thu hút tác giả tới rạp theo dõi bộ phim cũng như trọng tâm sự kỳ vọng của khán giả.

Avatar: The Way of Water được kỳ vọng đạt doanh thu cao. Ảnh: 20th Century Studios

Cái tên cuối cùng, nhưng không kém phần sáng giá trong cuộc đua tới cột mốc 200 tỷ doanh thu là Avatar: The Way of Water. Nhân dịp phần phim sắp phát hành từ 16/12, nhà sản xuất đã hâm nóng tinh thần cho khán giả bằng việc tung bản remaster của Avatar (2009) ra rạp. Tác phẩm hiện đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh thu tuần tại Việt Nam với hơn 19 tỷ đồng.

Doanh thu tái phát hành Avatar tại Việt Nam không chỉ cho thấy kiệt tác của đạo diễn James Cameron vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt mà còn dự báo doanh thu ấn tượng cho Avatar: The Way of Water. Sau 13 năm, Avatar vẫn giữ nguyên ngôi vị phim ăn khách nhất lịch sử dù bị tác phẩm ở ngôi á quân Avengers: Endgame (2019) cạnh tranh khốc liệt.

Đẳng cấp này cũng có thể coi như khoản bảo hiểm cho thành công của phim tại phòng vé quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, phim có kịp chạm mốc 200 tỷ chỉ trong hai tuần cuối cùng của năm 2022 hay không lại là câu chuyện chỉ có thể sáng tỏ vào ngày đầu tiên của năm mới.