Cuộc chiến Tết nội - Tết ngoại: "Đàn ông giao thừa không có mặt ở bàn thờ tổ tiên, Tết chẳng còn ý nghĩa gì"

Càng gần cuối năm và lễ Tết, những câu chuyện tưởng như đã cũ lại càng dễ bùng lên tranh luận, bao gồm vấn đề ăn Tết bên nội hay bên ngoại.

Đứng từ góc nhìn của người vợ, sự việc thường theo hướng ai cũng có gia đình, ai cũng muốn về nhà ăn Tết cùng bố mẹ. Ví dụ điển hình là vụ tranh cãi lấy chồng xa 6 năm, người vợ lần đầu xin về ngoại từ 29 Tết nhưng chồng ậm ừ, vừa gây tranh cãi mới đây.

Từ phía cánh mày râu, họ lại có những quan điểm của riêng mình và gây chú ý không kém, chẳng hạn như phát ngôn đang lan truyền trên MXH: “Đàn ông, giao thừa mà không có mặt ở ban thờ tổ tiên thì Tết chẳng còn ý nghĩa gì cả”.

Chủ nhân của quan điểm này là một tài khoản TikTok có hơn 25k người theo dõi, đây là câu trả lời được người này đưa ra kèm với câu hỏi: “Giao thừa mà bắt chồng bỏ nhà đi ăn Tết ngoại?”.

Cụ thể hơn, người này cho rằng giao thừa và mùng 1 Tết được xem là thời khắc linh thiêng nhất trong năm - ngày của tổ tiên, của dòng họ, của “cái gốc”. Người đàn ông, với tư cách là người mang họ cha, được cho là có trách nhiệm hiện diện trước bàn thờ gia tiên, thắp nén hương cho ông bà, giữ nếp nhà.

“Đàn ông ấy, giao thừa mà không có mặt ở bàn thờ tổ tiên thì Tết chẳng còn ý nghĩa gì cả. Giao thừa và mùng 1 là ngày của tổ tiên, của dòng họ, của cái gốc thì đàn ông anh em mình, dù giàu hay nghèo, làm gì thì làm nhưng giao thừa là cứ phải có mặt ở nhà thắp nén hương cho ông bà. Còn sau ngày mùng 1 thì đi chơi ngoại, đi đâu thì đi không ai cấm. Tôi nói không phải bên trọng bên khinh, bên nội bên ngoại nhưng đàn ông sinh ra đã mang họ cha thì phải giữ cái nếp nhà. Gia đình ngày Tết mà còn không giữ được cái gốc thì đừng hỏi sao mấy chuyện nhỏ nhỏ cũng nát. Bình đẳng không phải là bỏ đi truyền thống. Bình đẳng là phải hiểu chuyện và sắp xếp cuộc sống chứ không phải ép nhau chọn phe bên nội hay bên ngoại” - nguyên văn chia sẻ đang làm dậy sóng MXH.

Chuyện ăn Tết nội - ngoại ngày càng được quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, quan điểm này nhận về nhiều sự chú ý, có đồng tình - có phản đối và ai cũng đưa ra lý lẽ để bảo vệ góc nhìn của riêng mình.

Đồng ý, ai bảo gia trưởng cũng nhận!

Không ít người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm giao thừa và mùng 1 Tết phải ở bên nội, ngay cả khi bị nói gia trưởng cũng chấp nhận.

Đặc biệt, trong những bình luận đồng tình, có nhiều chia sẻ đến từ phụ nữ đã lấy chồng. Họ cho biết sau khi lập gia đình thì tự nguyện ưu tiên giao thừa và mùng 1 ở nhà chồng, lo hương khói gia tiên, sau đó mới về ngoại chúc Tết. Có người cho rằng sự chu toàn ấy chính là cách giữ gìn hòa khí, để con cái sau này noi theo, để gia đình yên ấm.

Một số bình luận từ phe ủng hộ quan điểm này:

- Thuyền theo lái, gái theo chồng. Các cụ chưa bao giờ sai đâu.

- Chuẩn đấy, ai bảo tôi gia trưởng tôi cũng nhận.

- Tui là phụ nữ nhưng tui cũng đồng tình với bác này. Chưa lấy chồng có khi đến Tết chẳng thấy mặt đâu, đi lấy chồng lại cứ bày đặt phải về ăn Tết từ 29 - 30 Tết.

- Ai nói tôi gia trưởng cũng được nhưng mùng 1 Tết nhất quyết ở nhà nội còn từ chiều mùng 1 muốn đi đâu đi.

- Theo quan điểm cá nhân mình nhé. Đã lấy chồng sinh con rồi, con theo họ bố với em lấy chồng là con trưởng nên trong suy nghĩ của mình là Tết giao thừa sẽ ở bên nội. Có thờ có thiêng, mình chỉn chu trong việc đó thì sau con mình sẽ noi theo. Không có suy nghĩ sẽ về ngoại lúc giao thừa vì về ngoại thì ai là người lo gia tiên bên nhà mình? Mình lo toan bên gia chồng nội thế nào thì chồng mới nể mình, mình nói chồng sẽ nghe theo.

- Tôi cũng đồng tình cứ phải qua giao thừa qua mùng 1, từ mùng 2 muốn đi đâu thì đi.

- Sắp đến cái Tết thứ 10 bên quê chồng nhưng chưa bao giờ mình có tư tưởng về ngoại ăn Tết. Không đâu bằng nhà riêng của mình hết. Lấy chồng thì phải thờ phụng gia tiên nhà chồng, mùng 2 về ngoại đi chúc Tết là ok rồi. Mẹ đẻ mình cũng luôn bảo con thu xếp xong quê chồng rồi hẵng lên ngoại cho gia đình yên ấm, vui vẻ. Phụ nữ mình phải vun vén cho gia đình.

- Tôi lấy chồng làm dâu rồi cũng cứ mùng 1 nhà chồng cơm nước thắp hương gia tiên với chúc Tết ông bà nội xong thì mùng 2 về ngoại. Lấy chồng thì hưởng phúc gia đình chồng, cứ chu toàn việc hương khói gia tiên rồi đi đâu thì đi. Còn trước Tết thì mình công bằng sắm sửa biếu Tết đều như nhau ít cùng ít nhiều cùng nhiều.

(Ảnh minh hoạ)

Nhà chồng có gốc thì nhà vợ cũng có gốc

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến phản đối mạnh mẽ. Lập luận được đưa ra khá rõ ràng: nhà chồng có tổ tiên thì nhà vợ cũng có tổ tiên. Hơn nữa hôn nhân là mối quan hệ 1-1, không thể vì truyền thống mà mặc nhiên đặt nghĩa vụ về một phía.

Một số người cho rằng việc đề cao nghi thức nhưng bỏ quên cảm xúc và hoàn cảnh thực tế dễ khiến Tết trở thành áp lực. Có gia đình ở xa hàng trăm cây số, có vợ chồng làm ăn xa quanh năm không về được, có nơi chọn cách năm nay ăn Tết nội, năm sau ăn Tết ngoại - miễn sao hai bên cha mẹ đều vui, vợ chồng thuận hòa.

Một số bình luận bảo vệ góc nhìn này:

- Người chỉ biết nghĩ cho bản thân thường thế. Vợ chồng là mối quan hệ 1-1 nhưng có mấy anh chồng lúc nào cũng sợ mình và nhà mình thiệt còn vợ sao kệ.

- Nhưng vợ mình thì cũng có tổ tiên, dòng họ mà.

- Quan trọng hàng ngày ngoan hiếu thảo là tốt rồi. Nhiều người lúc bố mẹ sống thì không chăm, đến lúc mất đi rồi mới đòi thắp hương lễ lộc rình rang để làm gì vậy?

- Quan điểm tôi lại khác. Do địa lý xa xôi nên 1 năm nội 1 năm ngoại, bố mẹ không nói gì thì mình lên tiếng làm gì.

- Mình lấy vợ, vợ nói muốn ăn Tết ngoại, mình cho về ngoại ăn Tết còn mình về nội ăn Tết. Mình thấy vậy cũng vui, mà vợ cũng vui, thoải mái là được. Nhà mình thì tâm lý cởi mở miễn sao ngày thường chung sống với nhau thế nào thôi chứ mấy ngày lễ Tết vợ xin về ăn Tết ngoại thì vẫn ok luôn, tới ngày mùng 3 hẹn gặp nhau.

- Ông gia trưởng quá, vợ cũng có ba mẹ, Tết ở đâu không được? Miễn vui vẻ hạnh phúc là được. Vợ tôi thích ăn Tết ở đâu thì tôi cho về bên đó.

- Tôi lấy vợ xa 500km, Tết mỗi năm ăn 1 nơi, bên nào cũng là bố mẹ, Tết ai cũng muốn con cháu về nên sống sao cho hài hoà nội ngoại.

- Tôi là đàn ông, lấy vợ xa năm nay Tết nội năm sau Tết ngoại. Nói thật gia đình hạnh phúc hai bên nội ngoại vui vẻ, còn bảo giữ gốc giữ nếp nhưng cuộc sống hàng ngày không hạnh phúc thì chả ý nghĩa gì.

Cộng đồng mạng vẫn đang tranh cãi dữ dội, còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm này?