Cùng xem 4 tỷ phú trẻ nhất thế giới sử dụng tiền bạc của họ như thế nào?

Không giống như những người bằng tuổi mình, các tỷ phú trẻ nhất thế giới chi tiêu tài sản của mình vào những thứ như xe hơi sang trọng, du lịch và giày dép.

Na Uy là quê hương của 3 trong số 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới bao gồm: Gustav Magnar Witzøe, Katharina Andresen và Alexandra Andresen.

Theo Forbes, chỉ có một trong năm tỷ phú trẻ nhất thế giới là tự thân lập nghiệp.

Đối với nhiều người trẻ ở độ tuổi 20, cuộc sống là chuỗi những hành động từ đi trả nợ thời sinh viên, tìm kiếm công việc để tăng thu nhập và sống cuộc sống phù hợp với số tiền mình làm ra.

Nhưng đó không phải là trường hợp của những tỷ phú trẻ như Kylie Jenner hay các thành viên khác của tầng lớp siêu giàu trẻ nhất thế giới.

Chúng ta cùng xem xét cuộc sống của 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới được xác định Forbes. Tất cả họ đều từ 28 tuổi trở xuống để xem họ đã trải qua cuộc sống như thế nào và số tiền thực tế mà họ chi trả cho cuộc sống của mình.

1. Kylie Jenner: Mua sắm cho bản thân và con gái, tái đầu tư

Cô nàng Kylie Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! và là người sáng lập kiêm chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Ở tuổi 22, Kylie Jenner là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Cô có tài sản ròng trị giá 1 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ), phần lớn nhờ vào sự thành công của công ty trang điểm Kylie Cosmetics.

Với số tiền kiếm được khủng, Kylie Jenner thường chi tiêu cho việc mua sắm của bản thân và cô con gái 2 tuổi Stormi Webster.

Jenner còn mua sắm tới gần chục chiếc xe hơi sang trọng. Mỗi chiếc xe có giá hàng triệu USD (hơn 23 tỷ đồng).

Gần nhất, Kylie Jenner còn mua một căn hộ phức hợp tại Hidden Hills với giá 12 triệu đô la (hơn 276 tỷ đồng)

Kylie Jenner đến thăm Houston Ulta Beauty để quảng bá cho sự ra mắt độc quyền của Kylie Cosmetics với nhà bán lẻ này.

Công ty này được định giá 1,2 tỷ USD (gần 28 nghìn tỷ) vào tháng 11 sau khi Jenner bán phần lớn cổ phần trong thương hiệu trang điểm của mình cho công ty mẹ của CoverGirl, Coty Inc., với giá 600 triệu USD (hơn 13 nghìn tỷ).

Cô gái này chia sẻ cuộc sống của mình với 169 triệu người theo dõi trên Instagram và được báo cáo rằng đã thu phí 1 triệu đô la (hơn 23 tỷ) cho mỗi bài đăng được tài trợ. Một hình ảnh của Jenner đăng tải được tài trợ của Adidas.



Jenner bắt đầu trở nên nổi tiếng là khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế của gia đình cô, "Keeping Up With The Kardashians". Khi tập đầu tiên được quay, Jenner mới chỉ 9 tuổi.

Jenner ra mắt sản phẩm trang điểm đầu tiên của mình, Kylie Lip Kit, vào năm 2015.

Jenner sở hữu nhiều xe hơi sang trọng, nhiều khả năng trị giá hàng triệu USD (hơn 23 tỷ đồng). Jenner cất những chiếc xe hơi của mình trong khu phức hợp ở Hidden Hills, California. Đây là nơi cô mua vào năm 2016 với giá 12 triệu đô la (hơn 276 tỷ đồng)

Jenner chia sẻ căn biệt thự này với cô con gái 2 tuổi Stormi Webster.

2. Hai chị em Alexandra và Katharina: Chơi ngựa, mua sắm đồ hiệu

Tỷ phú trẻ thứ hai và thứ ba trên thế giới là hai chị em Alexandra và Katharina Andresen.

Theo danh sách tỷ phú thế giới mới nhất của Tạp chí Forbes, chị em Alexandra (24 tuổi) và Katharina Andresen (25 tuổi) người Na Uy, vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu tỷ phú trẻ trên thế giới. Hai cô gái trẻ này đều sở hữu tài sản 1,1 tỷ USD (25,3 nghìn tỷ đồng) nhờ thừa hưởng cổ phần từ công ty Ferd có trụ sở ở Oslo (Na Uy) của người cha.

Với số tiền khủng cô chị Alexandra có niềm yêu thích đặc biệt với các chú ngựa. Cô thường xuyên tổ chức các giải đua ngựa và sở hữu tới 4 chú ngựa đắt đỏ cho bản thân. Ngoài ra, Alexandra cũng có niềm đam mê và sở hữu nhiều chiếc đồng hồ Rolex sang trọng.

Giống như cô chị Alexandra, cô em gái cũng có chung niềm sở thích là những món đồ hiệu đắt đỏ. Những thương hiệu được cô nàng này yêu thích và mua sắm có thể kể tới như Gucci, Louis Vuitton,...

Những chiếc túi và món đồ hiệu từ vài chục đến vài trăm triệu đồng là món đồ cô nàng này diện hàng ngày.

3. Gustav Magnar Witzøe: Đầu tư cho siêu xe, thú vui trượt tuyết, chơi golf và thú cưng

“Con của tỷ phú sẽ trở thành tỷ phú” có lẽ là câu nói đúng nhất về Gustav Magnar Witzoe. Cậu là con trai của Gustav Witzoe, tỷ phú Na Uy và chủ tịch của Tập đoàn Salmar, một trong những nhà sản xuất cá hồi lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, gia đình Gustav Witzoe còn sở hữu 53% cổ phần của công ty Kverva.

Chàng trai đang sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD (hơn 53 nghìn tỷ) từ 47% cổ phần Công ty sản xuất và phân phối cá hồi Na Uy. Đây là món quà mà cha đã tặng anh từ năm 2013, khi mới 19 tuổi.

Gustav Magnar Witzoe chi tiền cho những thú vui cá nhân như bay tới nơi trượt tuyết nổi tiếng nhất trên thế giới để tận hưởng và khoe trên trang cá nhân. Anh cũng thích đầu tư cho những chú thú cưng của mình đang nuôi tại nhà, cho chúng cuộc sống xa hoa. Ngoài ra, Gustav Magnar Witzoe còn thích chi tiều tậu cho những chiếc siêu xe Porsche.

4. Elisabeth Furtwaengler: Tổ chức và biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc

Elisabeth Furtwaenger được cha trao cho 37,4% cổ phần công ty truyền thông Đức Hubert Burda Media. Hãng này sở hữu phiên bản tiếng Đức của Elle và Playboy.

Theo ước tính của Forbes tổng tài sản của cô nàng này là 1,2 tỷ USD (27,6 nghìn tỷ).

Ngoài việc cống hiến cho công việc tại Hubert Burda, điều đặc biệt của cô nàng này là rất yêu thích nghệ thuật.

Dưới nghệ danh Lisa Fou, Furtwängler chủ yếu sử dụng số tiền mình kiếm được để tổ chức và biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc ở Munich và phát hành các bản cover các bài hát trên YouTube ...

