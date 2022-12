Cùng phá cách trong việc dạy con, tại sao Công nương Kate được khen hết lời, còn Meghan lại bị "ghét cay ghét đắng"?

Nuôi dạy con là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi các bậc cha mẹ phải cực kỳ tinh tế để có thể dõi theo từng bước phát triển của con. Thậm chí, nhiệm vụ nuôi dạy con cái còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần khi ở trong Hoàng gia Anh. Lý do là bởi tại đây, họ phải tuân theo rất nhiều nguyên tắc giáo dục nghiêm khắc để nuôi dạy những đứa trẻ sau này trở thành người lịch thiệp, có trái tim nhân hậu và ứng xử theo phong cách hoàng gia.

Dẫu khắc nghiệt như vậy, nhưng đối với 2 bà mẹ hot nhất nhì nước Anh là Công nương Kate Middleton và Meghan Markle, họ không tuân theo hoàn toàn nguyên tắc dạy con theo kiểu hoàng gia mà vẫn có đôi chút phá cách. Tuy nhiên, khác một điều là kết cục của 2 sự phá cách đó là hoàn toàn trái ngược nhau khi một người được cả đất nước nể trọng, người còn lại thì phải ngậm ngùi chịu cái kết đắng.

Gia đình Công nương Kate (ảnh bên trái) và gia đình Meghan (ảnh bên phải)

Kate Middleton - Dạy con theo kiểu "ngọn hải đăng"

Từ trước đến nay, Công nương Kate Middleton luôn được dân chúng tuyên dương là một nàng dâu, một bà mẹ mẫu mực. Có thể thấy, các hoàng tử, công chúa nhỏ của Công nương Kate và Hoàng tử William đều vô cùng thông minh, vui vẻ và tự lập. Không chỉ vậy, cả 3 còn có tuổi thơ bình dị giống như mọi đứa trẻ khác.

Theo nhận định của Sue - tác giả của cuốn Parenting Made Easy – How to Raise Happy Children và Raising Happy Children for Dummies, Công nương Kate Middleton dạy con theo kiểu "ngọn hải đăng". Nghĩa là, cô luôn đóng vai trò là người chỉ dẫn để hướng con cái của mình đi đúng hướng và biết cách quan sát cẩn trọng mọi thứ.

Mặt khác, cả cô và Hoàng tử William đều vô cùng nghiêm khắc về vấn đề sử dụng thiết bị điện tử bởi họ luôn mong muốn 3 thiên thần nhỏ của mình dành nhiều thời gian hơn ở ngoài. Họ cũng rất cẩn trọng trong việc kỷ luật con khi la hét, quát tháo là những điều cấm kỵ trong cách giáo dục con trẻ.

Kate thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoài trời cùng với bọn trẻ. Sue nói thêm: "Cô ấy dường như có một mối quan hệ vô cùng nồng ấm với các con của mình. Ngoài ra, Kate không chỉ làm dịu cơn giận dữ của con mình mà còn biết cách đưa chúng về đúng quỹ đạo theo cách hành xử đúng mực của Hoàng gia".

Công nương Kate Middleton dạy con theo kiểu "ngọn hải đăng"

Được biết, Kate Middleton thường xuyên phá cách trong cách nuôi dạy con cái nhưng tất cả mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ của Hoàng gia. Cụ thể, nếu cô em dâu Meghan tránh né truyền thông một cách thái quá thì công nương Kate lại quyết định tận dụng sức mạnh truyền thông để nuôi dạy các con. Một mặt cô tuân thủ những nguyên tắc của Hoàng gia Anh, mặt khác lại phá cách để tìm ra cách dạy con tiến bộ nhất.

Công nương Kate luôn sẵn sàng cho các con chụp những bức hình Hoàng gia từ khi mới sinh hay tham gia những hoạt động truyền thông. Mục đích để các Hoàng tử, Công chúa nhí quen dần với việc được mọi người chú ý. Việc dạy con khôn khéo như vậy đã giúp cô có được sự tin tưởng và yêu mến của mọi người.

Việc dạy con khôn khéo như vậy đã giúp Công nương Kate có được sự tin tưởng và yêu mến của mọi người

Meghan Markle - Dạy con theo kiểu "máy cắt cỏ"

Trái ngược hoàn toàn với Kate Middleton, từ khi trở thành nàng dâu Hoàng gia, Meghan Markle luôn khiến dư luận bất bình vì những lùm xùm của bản thân: Từ việc xích mích với chị dâu Kate đến nghi vấn mang thai giả, tiêu xài hoang phí, thao túng chồng, cùng chồng rút khỏi Hoàng gia Anh...

Theo nhiều người, cách giáo dục con cái của Meghan Markle gặp không ít vấn đề. Thậm chí, vì quá lo ngại cho sự phát triển của Archie - con của vợ chồng Harry - Meghan, một bộ phận cư dân mạng đã lên tiếng yêu cầu Hoàng gia hãy cứu lấy cậu bé trước khi quá muộn để Archie có một tuổi thơ yên bình giống như 3 người con của Công nương Kate. Nhìn lại quá khứ mới thấy, đây không phải lần duy nhất Meghan Markle bị chỉ trích vì cách nuôi dạy con.

Theo nhiều người, cách giáo dục con cái của Meghan Markle gặp không ít vấn đề

Theo Sue, Meghan có dấu hiệu dạy con theo kiểu "máy cắt cỏ" khi luôn chú ý quá mức đến những trải nghiệm và vấn đề của trẻ. Ngoài ra, cô còn luôn cố gắng loại bỏ những trở ngại khỏi cuộc sống của con. Quyết định rời khỏi Hoàng gia của Meghan và Harry là một ví dụ rõ ràng về nhận định này.

Sue nói: "Meghan áp dụng cách tiếp cận hiện đại trong việc nuôi dạy con cái và tin tưởng vào quyết định của chính mình. Ngay cả khi Meghan đang chuẩn bị sinh con, cô ấy đã nói rõ rằng cô ấy sẽ làm mọi việc theo cách riêng của mình với tư cách là cha mẹ".

Được biết, nguyên nhân để Meghan quyết định như vậy là mong muốn bé Archie tránh được ánh hào quang của gia đình bên nội. Tuy nhiên, "xôi hỏng bỏng không”, dù có đi đến đâu thì cô và gia đình cũng không thể thoát khỏi cái mác Hoàng gia và vẫn gặp phải những tay săn ảnh ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, mọi việc trở nên tồi tệ khi gia đình Hoàng tử Harry đã phải đệ đơn ra tòa vì quá nhiều tay săn ảnh xâm phạm quyền riêng tư của con trai mình.

Hoàng tử Harry đã phải đệ đơn ra tòa vì quá nhiều tay săn ảnh xâm phạm quyền riêng tư của con trai mình

Không chỉ có vậy, mới đây nhất, Meghan lại tiếp tục hứng chịu chỉ trích bởi phát ngôn có phần kiêu ngạo của mình. Cô cho biết bản thân quá nổi tiếng để gia nhập "hội bỉm sữa" và không thể đưa con trai đi giao lưu. Meghan cho rằng cô không thể làm những việc bình thường như bao người mẹ khác. Chính điều này khiến Archie thiếu đi các kỹ năng xã hội vì không được tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa.

Theo The Sun, tổng hợp