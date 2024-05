Cùng Marriott Bonvoy điểm danh kỳ nghỉ độc đáo cho gia đình yêu thương tại chuỗi biệt thự đẳng cấp

"Villa Voyages" – hành trình nghỉ dưỡng tại các khu biệt thự cao cấp trải dọc khắp mọi vùng biển Việt Nam được kiến tạo bởi Marriott Bonvoy®, chương trình du lịch đoạt giải thưởng của Marriott International chào đón các cặp đôi, gia đình và bạn bè tham gia những chuyến du lịch độc đáo. Áp dụng cho các du khách đặt phòng và lưu trú từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 2024, chương trình cho ra mắt ra nhiều ưu đãi mới hấp dẫn, không chỉ bao gồm dịch vụ lưu trú tại những căn biệt thự sang trọng bên bờ biển mà còn bao gồm nhiều gói dịch vụ hấp dẫn và tặng thêm hàng ngàn điểm thưởng. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi "Villa Voyages" tại Việt Nam cùng Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập https://www.marriott.com/vi/offers/packages/khach-san-viet-nam.mi. Để đăng ký thành viên của Marriott Bonvoy hoàn toàn miễn phí, CLICK HERE