Cùng con khôn lớn – bản nhạc đặc biệt trong hành trình làm mẹ của Trà My Idol

Mỗi người phụ nữ khi lựa chọn làm mẹ là đón nhận đặc ân cho riêng mình và trải nghiệm những khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả bằng lời. Với Trà My Idol, làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng và từ khi có con, cô đã học được nhiều điều thú vị hơn thế để trở thành người mẹ hạnh phúc nhất!

Thật vậy, hành trình làm mẹ cũng giống như một bản nhạc, có những thanh âm của nốt trầm, nốt bổng. Chắc hẳn không chỉ riêng mẹ Trà My, mỗi người phụ nữ khi làm mẹ cũng từng hoang mang, lo lắng, sợ mình làm chưa tốt, chưa làm đủ trọng trách và còn nhiều những thiếu sót. Thế nhưng, bên trong mỗi người phụ nữ đều sẵn có bản năng làm mẹ, để tự tin trong hành trình đặc biệt của mình cùng với con yêu.

Với Trà My Idol, khi là mẹ của hai bé trai năng động, lém lỉnh lại có phần thử thách hơn thế. Bởi bản thân không chỉ làm tốt bản năng của người mẹ mà còn phải bản lĩnh để bình tĩnh mỗi khi con hờn dỗi, nghịch ngợm, học và chơi cùng con để biết sở thích, hiểu được tâm lý và cách hành xử của con.

Đặc biệt là Hayden - nhóc tỳ thứ 2 nhà Trà My với tính cách lém lỉnh, tinh nghịch. Không chỉ là "cây hài nhí" rất biết pha trò, Hayden còn thích thú với đủ mọi hoạt động cần nhiều năng lượng, điều này khiến mẹ My đôi khi cảm thấy mệt nhoài. Ấy thế mà chỉ cần Hayden nở nụ cười, mẹ My vui như bay trên chín tầng mây.

Vui chơi "bung lụa" là thế, Hayden cũng vô cùng tinh anh, luôn tò mò về thế giới xung quanh, thích được học hỏi những điều mới lạ. Hai mẹ con cùng chơi, cùng học và khám phá nhiều kiến thức mới. Nhờ vậy, mẹ My biết thêm nhiều điều thú vị về vũ trụ ngân hà, vạn vật xung quanh mà trước đây mẹ chưa từng để ý.

Nếu như mẹ My trước kia đã quen với các loại nhạc cụ thì nay lại nâng niu những giây phút được bên cạnh con yêu, nghe những bản nhạc thú vị nhất được con đánh đàn, cùng con vui chơi và làm những điều con yêu thích. Có lẽ, hạnh phúc của mẹ My là những điều giản đơn, nhẹ nhàng bên con như thế!

Nhờ kinh nghiệm nuôi dạy 2 con khỏe mạnh, mẹ My hiểu rằng con cũng cần được chăm sóc tốt nhất từ bên trong, đặc biệt là hệ tiêu hóa còn non nớt của con. Minh chứng như ở độ tuổi của Hayden (trẻ từ 2 -6 tuổi) hệ tiêu hóa của bé vẫn đang phát triển và nhạy cảm, rất dễ gặp các vấn đề về tiêu chảy, táo bón... điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hấp thụ dưỡng chất của trẻ. Bởi vậy, cha mẹ cần lựa chọn cho con nguồn cung cấp dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hỗ trợ tốt hệ tiêu hóa.

Hiểu được điều đó, mẹ My luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho các con. Và bí kíp để Hayden có chiếc bụng tốt chính là 2 ly sữa Friso Gold cải tiến mới, cung cấp cho con đủ dưỡng chất tốt nhất từ tự nhiên, giúp con hấp thụ tốt, tiêu hóa dễ dàng và phát triển toàn diện.

Với triết lý "Nuôi dưỡng từ tự nhiên", Friso đề cao yếu tố tự nhiên được hoàn thiện bằng khoa học. Chính vì thế, sản phẩm Friso Gold mới với 100% nguồn sữa được nhập khẩu từ Hà Lan, tập trung cải tiến ở 3 khía cạnh quan trọng: nguồn sữa NOVAS chất lượng, quy trình LockNutri và hương vị thanh nhạt, tự nhiên. Trong đó, nguồn sữa NOVAS chứa phân tử đạm nhỏ tự nhiên, cấu trúc mềm nhẹ, duy trì được hàm lượng đạm chất lượng cao, giúp hệ tiêu hóa của bé khỏe và dễ dàng hấp thu nhanh. Friso Gold còn được sản xuất dưới công nghệ LockNutri sử dụng phương pháp xử lý nhiệt 1 lần duy nhất, giúp bảo toàn hơn 90% đạm sữa tự nhiên, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng, để con khỏe mạnh từ bên trong và thỏa sức trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh. Ngoài ra, nhờ được thừa hưởng những cải tiến mới nhất, Friso Gold mới không chứa hương vani và đường sucrose nên có vị thanh nhạt, tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Quả thật, trong hành trình khôn lớn của con yêu, cha mẹ không chỉ cùng con trải qua những khoảnh khắc "lần đầu" đầy thuần khiết mà còn biết lựa chọn nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của con. Cùng Trà My tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm sữa công thức Friso Gold cải tiến mới, tạo nền tảng sức khỏe vững chắc cho con khôn lớn mỗi ngày các mẹ nhé!

