Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác

Vài ngày trước, bà Vương, 63 tuổi, bỗng sốt cao, đau nhức toàn thân. Ban đầu bà nghĩ đơn giản “chắc cảm cúm thôi”. Nhưng khi đi bệnh viện kiểm tra thì hóa ra là mắc cúm A!

Trong khu dân cư của bà, đã có vài hàng xóm mắc cúm A. Có người cao tuổi, có cả người trẻ và trẻ con. Bác sĩ nói một câu khiến mọi người rùng mình: “Con người không phải tự nhiên mà mắc cúm A. Thể chất, thói quen sinh hoạt và miễn dịch, có thể chính là nguyên nhân khiến bạn bị lây cúm”.

Nhiều người cho rằng cúm A “chỉ nặng hơn cảm cúm một chút”, nhưng họ không biết rằng cúm A có khả năng lây mạnh, tiến triển nhanh, và tỷ lệ trở nặng cũng không phải nhỏ.

Vậy điều gì khiến một số người “dễ dàng” nhiễm cúm A hơn người khác?

Theo nghiên cứu phát hiện có 6 nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cúm A cao hơn những người khác.

1. Người có hệ miễn dịch suy yếu - “tấm khiên” mất đi

Nếu bạn ngủ muộn, ít vận động, thường xuyên ăn đồ nhanh, uống rượu, căng thẳng kéo dài - hệ miễn dịch dễ bị ảnh hưởng. Khi đó, cơ thể phản ứng với virus cúm chậm hơn, nguy cơ bị nhiễm sẽ cao hơn người khỏe mạnh. Đó chính là lý do vì sao những người “ăn uống, nghỉ ngơi thất thường” được xem là nhóm dễ “dính cúm”.

2. Người có đường hô hấp đã yếu - hút thuốc, bệnh mạn tính là “cửa mở” cho virus

Với những người hút thuốc, hoặc có bệnh đường hô hấp mãn tính (hen, viêm phổi, phổi mãn tĩnh…), niêm mạc đường thở đã bị tổn thương. Khi virus cúm xâm nhập, “hàng rào bảo vệ” suy giảm, khiến nguy cơ nhiễm và biến chứng tăng rõ rệt.

3. Người có bệnh nền - tiểu đường, tim mạch, bệnh mãn tính dễ tổn thương hơn

Theo các bác sĩ, người bị bệnh mãn tính như tiểu đường, tim phổi, suy gan, suy thận… có hệ miễn dịch và khả năng chống đỡ virus yếu hơn bình thường. Khi nhiễm cúm A, họ dễ diễn tiến nặng, biến chứng cần đặc biệt lưu ý trong mùa dịch.

4. Người cao tuổi - miễn dịch suy giảm vì tuổi tác

Càng lớn tuổi, cơ thể càng khó phục hồi, tế bào miễn dịch giảm, khả năng phản ứng chậm hơn. Vì vậy, người cao tuổi là một trong những đối tượng có nguy cơ cao khi virus cúm A xuất hiện.

5. Người có áp lực, stress kéo dài vô hình đẩy cơ thể vào “tình trạng dễ vỡ”

Stress mạn tính, áp lực công việc, thiếu ngủ, mất cân bằng nghỉ ngơi… đều làm suy yếu miễn dịch. Đây là điều nhiều người dễ bỏ qua, nhưng chính là một trong những yếu tố khiến virus cúm dễ tấn công.

6. Người thường xuyên sống trong môi trường kín, đông người, thông khí kém - “đất sống” cho virus

Virus cúm A lây lan qua giọt bắn (khi ho, hắt hơi, nói chuyện) theo đường hô hấp. Trong môi trường đông người, phòng kín, không thông thoáng, nếu bạn ở lâu, nguy cơ tiếp xúc virus rất cao. Nhà chung cư, văn phòng có máy lạnh kín - đều dễ tạo điều kiện cho virus phát tán.

Những điều nên làm để không trở thành “con mồi” cho bệnh cúm

Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn: Một cơ thể khỏe mạnh, miễn dịch tốt là lá chắn đầu tiên chống virus.

Giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên, lau dọn vật dụng, đồ đạc trong nhà: Virus có thể tồn tại trên bề mặt vài giờ - nên cẩn trọng với đồ dùng chung.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt mùa lạnh, lưu ý môi trường sống, thoáng khí: Tránh nơi kín máy lạnh, đóng kín cửa lâu ngày; nên mở cửa, thông gió thường xuyên.

Hạn chế tiếp xúc nơi đông người khi có dịch, đeo khẩu trang nếu cần.

Với người có bệnh nền, cao tuổi, phụ nữ mang thai, nên lưu ý tiêm vắc-xin cúm và theo dõi sức khỏe sát sao. Giữ tinh thần thoải mái, tránh stress kéo dài, nghỉ ngơi hợp lý - để hệ miễn dịch luôn sẵn sàng chống virus.