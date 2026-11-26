Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Blue Dragon Film Awards 2026) đã chính thức diễn ra vào tối 25/11 tại Hội trường KBS, Seoul (Hàn Quốc), trở thành tâm điểm của giới giải trí xứ kim chi khi quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám như Lee Min Ho, Shin Min Ah, Jeon Do Yeon, Jo In Sung, Park Ji Hoon, Jung Ho Yeon, Koo Kyo Hwan, Han Ji Min... Dẫn dắt đêm trao giải năm nay tiếp tục là bộ đôi Lee Je Hoon và Han Ji Min, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp họ đảm nhận vai trò MC. Giữa dàn sao đổ bộ thảm đỏ với những màn khoe sắc và khí chất sàng ngời, sự xuất hiện của Lee Min Ho nhanh chóng khuấy đảo truyền thông khi anh bước lên thảm đỏ.

Trớ trêu thay, The Assassin(s) bước vào Rồng Xanh 2026 với thành tích không hề khiêm tốn khi góp mặt trong 5 hạng mục quan trọng, gồm Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Heo Jin Ho), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Park Hae Il), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Lee Min Ho) và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất. Thế nhưng, bộ phim cuối cùng lại trắng tay toàn tập, trượt sạch giải thưởng. Cá nhân Lee Min Ho cũng lỡ hẹn với chiếc cúp Nam diễn viên phụ xuất sắc, khi giải thưởng được trao cho Koo Kyo Hwan nhờ vai diễn trong Colony.

Một đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc sau khi lễ trao giải chính thức khép lại cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, viral trên nền tảng X. Khi đứng dậy rời khỏi hàng ghế, Lee Min Ho thoáng để lộ vẻ thất vọng trên gương mặt, dường như chưa thể giấu đi chút tiếc nuối sau một đêm hụt giải. Ngay sau đó, nam diễn viên ngoái lại tìm Park Hae Il và cả hai trao nhau một cái ôm ấm áp. Cử chỉ thân tình ấy vẫn đủ khiến người xem cảm nhận được sự an ủi mà hai đồng nghiệp dành cho nhau sau kết quả không như mong đợi. Khoảnh khắc này càng khiến khán giả thêm chạnh lòng khi nhìn lại hành trình của The Assassin(s) tại mùa giải năm nay.

Lee Min Ho thoáng chút thất vọng trên khuôn mặt, trao cái ôm ấm áp tới Park Hae Il

Bên cạnh đó, cách sắp xếp chỗ ngồi của ban tổ chức cũng gây không ít tranh cãi. Lee Min Ho được xếp ở hàng ghế đầu bên cạnh Shin Min Ah, song xung quanh anh lại không có nhiều đồng nghiệp thân thiết hay bạn diễn cùng tham gia The Assassin(s). Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên trông khá đơn độc giữa khán phòng đông nghịt những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc. Hình ảnh ấy, khi đặt cạnh khoảnh khắc anh ôm Park Hae Il sau lễ trao giải, càng khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa.

Lee Min Ho được trông thấy khá lạc lõng

Một số bình luận của netizen:

- Ước gì tui có thể trao Lee Min Ho cái ôm chặt nhất lúc đó.

- Có ai thấy cách xếp chỗ kỳ kỳ không? Lee Min Ho trông lạc lõng, cô đơn lắm ý.

- Sao không xếp các diễn viên The Assassin(s) ngồi cùng nhau vậy.

- Thấy ảnh thương thật sự, chắc kỳ vọng lắm.

- Trượt sạch 5 đề cử luôn hả, xui dữ vậy trời.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Lee Min Ho có nhiều thay đổi đáng kể khi nam diễn viên liên tục thử sức với những dự án mang màu sắc và quy mô khác nhau. Năm 2022, anh tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế với Pachinko, đảm nhận vai Koh Hansu - người đàn ông quyền lực, bí ẩn và có nhiều góc khuất. Đây được xem là một bước ngoặt trong lựa chọn vai diễn của Lee Min Ho khi nhân vật mang hình tượng phản anh hùng, khác xa những chàng thiếu gia si tình từng làm nên thương hiệu của anh. Đến năm 2024, nam diễn viên tiếp tục trở lại với mùa 2 của Pachinko, duy trì sự hiện diện trong một dự án truyền hình quốc tế được giới phê bình đánh giá cao.

Đầu năm 2025, anh trở lại màn ảnh nhỏ với When the Stars Gossip, đóng cặp cùng Gong Hyo Jin, hóa thân thành bác sĩ sản khoa Gong Ryong tham gia chuyến du hành vũ trụ. Dù được đầu tư kinh phí lên tới khoảng 50 tỷ won và sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, bộ phim lại không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, rating tại Hàn Quốc liên tục trượt xuống vùng 1-2%. Cùng năm, anh góp mặt trong bom tấn giả tưởng Omniscient Reader: The Prophecy, đảm nhận vai Yoo Joong Hyuk - nhân vật sở hữu nhiều phân cảnh hành động. Thế nhưng, tác phẩm cũng gặp khó khăn tại phòng vé, trong khi ngoại hình và diễn xuất của nam diễn viên trở thành đề tài tranh luận.

Sang năm 2026, Lee Min Ho có màn trở lại điện ảnh với The Assassin(s) của đạo diễn Hur Jin Ho, đóng cùng Yoo Hae Jin và Park Hae Il. Trong phim, anh hóa thân thành Han Young Il, một phóng viên trẻ tham gia lần theo những bí ẩn xoay quanh vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo năm 1974. Tác phẩm thu hút hơn 3,49 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc tính đến ngày 25/11, nhưng cũng vướng tranh cãi liên quan đến yếu tố lịch sử được tái hiện trên màn ảnh. Dẫu vậy, anh chàng chưa từng đánh mất đi sức hút cá nhân. Khảo sát Làn sóng Hallyu ở nước ngoài năm 2026 tiếp tục gọi tên anh là nam diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất năm thứ 13 liên tiếp. Sau những dự án nhiều thăng trầm, Lee Min Ho hiện được cho là đang cân nhắc vai chính trong bộ phim truyền hình Virtual Love, dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2027.