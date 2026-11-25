Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra trong sự hân hoan của người hâm mộ. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Lee Min Ho, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Jung Ho Yeon, Park Ji Hoon, Shin Min Ah, Jo In Sung, Moon Ga Young...

Mọi sự chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh năm nay đã thuộc về Lee Min Ho. Nam thần đình đám thường xuyên đối mặt với tình trạng visual trồi sụt nhưng hôm nay, nhan sắc của anh đã tìm được "điểm rơi" phong độ. Lee Min Ho xuất hiện với vóc dáng cao ráo cân đối chuẩn người mẫu, gương mặt điển trai "gây thương nhớ" cực mạnh. Về phía các mỹ nhân, Shin Min Ah - Jung Ho Yeon không hẹn mà gặp cùng diện váy đỏ rực rỡ, tôn lên nhan sắc yêu kiều, thần thái sang chảnh hết chỗ chê.

Lee Min Ho khiến mọi ánh mắt phải hướng về mình trên thảm đỏ Rồng Xanh. Clip: X

Anh được Xports News gọi là "Thiên tài tỷ lệ cơ thể". Ảnh: Xports News

Visual Lee Min Ho lúc trồi lúc sụt nhưng hôm nay đã tìm lại được phong độ. Ảnh: Newsen

Ảnh: Newsen

Vẻ điển trai phong độ đầy cuốn hút. Ảnh: Newsen

Nụ cười ngọt ngào vẫn gây thương nhớ như ngày nào. Ảnh: Newsen

Phim đã hết nhưng Shin Min Ah chưa xả vai nữ hoàng. Ảnh: Xports News

Chiếc váy đỏ rực tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh, làn da trắng sáng và thần thái kiêu sa của bà xã Kim Woo Bin. Ảnh: Newsen

Shin Min Ah sang chảnh ngút ngàn. Ảnh: Newsen

Tuy nhiên dưới ống kính cam thường, mỹ nhân sinh năm 1984 lại để lộ một số dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Newsen

Không hẹn mà gặp, Jung Ho Yeon cũng chọn khoe sắc vóc với tông đỏ rực rỡ. Ảnh: Xports News

Đúng là siêu mẫu quốc tế, đến bóng lưng của Jung Ho Yeon cũng hoàn hảo. Ảnh: iMBC

Cô biến thảm đỏ Rồng Xanh thành sàn catwalk cho riêng mình. Ảnh: iMBC

Cận cảnh nụ cười rạng rỡ của ngôi sao Squid Game. Ảnh: MHN

Moon Ga Young diện váy đen đơn giản nhưng đủ tôn lên nhan sắc nữ thần, vóc dáng gợi cảm. Ảnh: Newsen

Nữ diễn viên sinh năm 1996 sở hữu vẻ đẹp nữ tính, kiều diễm. Ảnh: Newsen

Ánh đèn và cơn gió là "diễn viên phụ" thêm tô điểm cho nhan sắc Moon Ga Young. Ảnh: Xports News

Moon Ga Young không "chặt chém" như ở các thảm đỏ trước nhưng vẫn rất nổi bật theo cách riêng. Ảnh: Newsen

Han Ji Minh sánh đôi cùng Lee Je Hoon trên thảm đỏ lễ trao giải Rồng Xanh danh giá. Ảnh: Xports News

Lee Je Hoon bảnh bao, còn Han Ji Min gợi cảm tinh tế. Ảnh: Xports News

Đây là năm thứ 3 liên tiếp bộ đôi này đảm nhận vai trò host Rồng Xanh. Ảnh: Newsen

Lee Je Hoon nổi tiếng với vẻ trẻ trung "hack tuổi". Ảnh: Newsen

Han Ji Min sắc sảo, bao nhiêu năm vẫn là mỹ nhân top đầu Kbiz. Ảnh: Newsen

Jo In Sung chưa bao giờ khiến trái tim fangirl ngừng thổn thức. Ảnh: Newsen

Thời gian chỉ càng tô điểm thêm nét điềm đạm, quyến rũ của nam tài tử. Ảnh: Xports News

Không sánh đôi với các mỹ nhân, Jo In Sung dự thảm đỏ cùng Eum Moon Suk. Ảnh: Newsen

Bộ đôi có nhiều cử chỉ thân thiết trên thảm đỏ. Ảnh: Ilgan Sports

Sau khi Wanna One tan rã, Park Ji Hoon chuyển hướng diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: Xports News

Ở ngôi sao sinh năm 1999 có cả nét đáng yêu lẫn mạnh mẽ. Ảnh: Xports News

Park Ji Hoon tạo dáng "chố chang" thương hiệu. Ảnh: Xports News

Jang Da Ah - chị gái của "công chúa Kpop" Jang Won Young. Ảnh: Xports News

Cô gái sinh năm 2002 mang nét đẹp nền nã, thanh lịch chuẩn diễn viên. Ảnh: Newsen

Park Ji Hyun "cân" đẹp bộ váy kén dáng. Ảnh: Xports News

Mỹ nhân 32 tuổi vừa sang chảnh, vừa ngọt ngào. Ảnh: Newsen

Jeon Mi Do khoe vóc dáng thon gọn với đầm ren ống. Ảnh: Xports News

Điểm nhấn là chiếc nơ lớn sau lưng. Ảnh: Xports News

Sao trẻ Kim Sia xinh như công chúa trong chiếc váy hồng ngọt ngào. Ảnh: Xports News

Cận cảnh vẻ đẹp trong veo của sao trẻ sinh năm 2008. Ảnh: Newsen

Jeon Do Yeon tung tăng vui vẻ. Ảnh: Xports News

Ngôi sao Ký Sinh Trùng Jo Yeo Jeong. Ảnh: Xports News

Ngôi sao sinh năm 1999 Cho Yi Hyun. Ảnh: Xports News

Gong Min Jeong - diễn viên của phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: Xports News

"Đóa hoa nở muộn" Kim Shin Rok. Ảnh: Xports News

Go Ah Sung yêu kiều với váy đen lấp lánh. Ảnh: Xports News

Park Ji Yeon - diễn viên bộ phim siêu hot Teach You a Lesson. Ảnh: Xports News

"Hồng hài nhi" sinh năm 2000 cực hot Moon Sang Min. Ảnh: Newsen

Tên tuổi Moon Sang Min gắn liền với phim Dưới Bóng Trung Điện, My Name. Ảnh: Newsen

"Ông hoàng phòng vé" Yoo Hae Jin. Ảnh: Xports News

Oh Jung Se - diễn viên phim Điên Thì Có Sao, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Ảnh: Xports News

Diễn viên đình đám Seol Kyung Gu. Ảnh: Newsen

Koo Kyu Hwang tranh thủ hôn gió fan nhưng trông khá khù khoằm. Ảnh: Newsen

Tài tử sinh năm 1982 Kim Min. Ảnh: Xports News

Rapper nổi tiếng Swings. Ảnh: Newsen

Diễn viên sinh măm 1994 Lee Jong Won. Ảnh: Newsen

Nữ diễn viên Lee Jung Eun của phim Ký Sinh Trùng lựa chọn phong cách menswear mạnh mẽ. Ảnh: Xports News

MC thảm đỏ là Ahn So Young và Kim Jin Woong. Ảnh: Aju news

Nguồn: Newsen, Xports News