Ê chề chưa từng thấy trong lịch sử showbiz của nhóm nhạc nữ quốc dân, fan vứt thẳng quà tặng vào thùng rác

Sáng 29/12, tờ Koreaboo đưa tin, 4 cô nàng aespa vừa tặng quà cho người hâm mộ chào đón sự xuất hiện của nhóm tại buổi ghi hình trước cho MBC Gayo Daejejeon 2025. Được biết, sự kiện dự kiến được phát sóng trực tiếp vào tối 31/12, tuy nhiên aespa không thể tham dự vào ngày hôm đó do bận lịch trình ở Nhật Bản nên mới phải ghi hình trước.

Set quà aespa gửi tặng fan mới đây gồm món ssambap (cơm được gói bằng rau lá), nước và túi giữ nhiệt. Những tưởng màn tặng quà của aespa sẽ trở thành khoảnh khắc tương tác ấm lòng giữa thần tượng và fan, nhưng ai dè lại hóa thành thảm họa. Ký giả của Koreaboo cho hay, đông đảo người hâm mộ đã không tiếc lời chê bai những món quà do nhóm nữ SM tặng cho họ, thậm chí còn kéo nhau vứt hết set quà vào thùng rác, tạo nên 1 cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử Kbiz.

Người hâm mộ kéo nhau vứt set quà do aespa tặng vào thùng rác vì cho rằng những món quà này không thể hiện được thành ý. Ảnh: Koreaboo

7aespa lâm cảnh ê chề chưa từng thấy ở Kbiz. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng chia phe tranh cãi gay gắt xung quanh chủ đề fan vứt hết quà do aespa tặng. Trong đó, không ít khán giả chê trách nhóm nữ đại mỹ nhân quá keo kiệt, kiếm bộn tiền nhưng không thể chuẩn bị set quà tặng người hâm mộ 1 cách chu đáo. Nhiều netizen còn đưa set quà của aespa và loạt nhóm đình đám Kpop khác như BLACKPINK, LE SSERAFIM, NewJeans, ILLIT,... lên bàn cân so sánh rồi đưa ra nhận xét rằng, aespa tặng quà kém sáng, không chu đáo với fan. Nhưng cũng có rất nhiều ý kiến phê bình người hâm mộ aespa vì quá lãng phí đồ ăn, không trân trọng tấm lòng, tình cảm của thần tượng.

Công chúng để lại hàng loạt bình luận trái chiều: “Họ kiếm được cả đống tiền mà lại chỉ tặng fan có nhiêu đó thôi sao? Thật nực cười”, “Tại sao lại đổ lỗi cho fan vì đã vứt những món quà đó đi? Lẽ ra aespa phải chuẩn bị món gì đó trông ngon ngon để fan cảm thấy muốn thưởng thức chứ. Fan bỏ tiền ra để theo chân họ, chẳng lẽ giờ người hâm mộ cũng phải ép mình ăn bất cứ đồ ăn gì do nhóm tặng sao?”, “aespa kiếm được nhiều tiền thế mà lại chỉ tặng fan quà kém sang như vậy. Nhìn ILLIT mà học tập đi kìa, họ tặng fan gà rán, đậu hũ nhồi, đồ tráng miệng, sticker, card, nước, túi giữ nhiệt và cả son tint nữa”, “Vứt đồ ăn như vậy không thấy lãng phí à?”,...

Nhiều khán giả dùng hình ảnh set quà tặng fan của các nhóm Kpop khác để chứng minh rằng aespa chuẩn bị quà sơ sài, không có thành ý. Ảnh: Koreaboo