Vụ huỷ show sát giờ tại Hà Nội: Nghệ sĩ bay từ Mỹ về không được trả tiền vé, nhạc sĩ Trần Tiến buồn khóc

Tối 28/12, chương trình ca nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời , dự kiến diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), bất ngờ thông báo hoãn ngay sát giờ biểu diễn khi hàng nghìn khán giả đã có mặt. Sự việc nhanh chóng tạo ra làn sóng xôn xao và bức xúc trong cộng đồng khán giả.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc được giới thiệu là sự kiện tôn vinh các tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Với dàn nghệ sĩ tên tuổi, giá vé đa dạng và chiến dịch quảng bá rầm rộ, chương trình được kỳ vọng là một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật cuối năm tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trước giờ diễn, thông tin về chương trình liên tục thay đổi. Khoảng 19 giờ, Fanpage chính thức đăng thông báo chương trình không thể diễn ra do các điều kiện tổ chức chưa đáp ứng, nhưng chỉ ít phút sau, thông tin này bị gỡ bỏ, thay bằng trấn an rằng đêm nhạc vẫn sẽ diễn ra. Sự mâu thuẫn này khiến nhiều khán giả vẫn tiếp tục di chuyển tới điểm tổ chức trong hy vọng được xem show.

Khi khán giả đã tập trung đông đủ, đại diện ban tổ chức, bà Thu Hà, xuất hiện trên sân khấu, xin lỗi và thông báo chương trình buộc phải hoãn, nhưng không nêu rõ lý do, đồng thời cho biết sẽ cập nhật kế hoạch tổ chức mới vào đầu năm 2026. Điều này khiến không chỉ khán giả bỏ tiền, bỏ thời gian tới xem show phẫn nộ, mà cộng đồng mạng cũng dậy sóng trước thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp từ ban tổ chức Về Đây Bốn Cánh Chim Trời

Bản thông báo chính thức từ BTC về việc huỷ show sát giờ diễn

Các nghệ sĩ tham gia show lên tiếng, bức xúc và thất vọng trước cách làm việc của BTC

Trước giờ diễn, một số nghệ sĩ phản ánh việc ban tổ chức thiếu nhất quán và quyết định rút khỏi chương trình. Ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết công ty Ngọc Việt không thực hiện đúng cam kết tài chính với dàn nhạc, dẫn tới việc không thể tổng duyệt. Sáng 28/12, khi cô có mặt tại địa điểm chuẩn bị, toàn bộ nhạc công đều vắng mặt, chỉ có một vài ca sĩ khác như Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Đoan Trang có mặt.

“Nội bộ nghệ sĩ nhận được thông tin rằng Ngọc Việt Show đã không thực hiện đúng hợp đồng với các nhạc công. Theo thỏa thuận, sau khi thanh toán 50% ban đầu, phía tổ chức phải tiếp tục chuyển 30% trước show từ 5-7 ngày nhưng khoản này đã không được thực hiện. Vì vậy, các nhạc công quyết định không tham gia tổng duyệt. Chị Hà Trần phải bay từ Mỹ về, chị Hồng Nhung, anh Trần Mạnh Tuấn ốm như thế cũng bay cả hai vợ chồng ra Hà Nội nhưng phải bay về Sài Gòn, không một đồng nào cho anh chị trả tiền vé máy bay…” , Phạm Thu Hà nói.

Phạm Thu Hà bày tỏ sự thất vọng

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của show, chia sẻ trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc công đã hoàn tất hoà âm - phối khí, luyện tập nghiêm túc với 4 ngày tập trung cùng ban nhạc, đảm bảo sẵn sàng về mặt nghệ thuật theo tiêu chuẩn đã thống nhất. Tuy nhiên, đến phút cuối, ban tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra không còn được đảm bảo. Vì vậy, các nghệ sĩ buộc phải quyết định rút khỏi sự kiện.

"Tôi xin đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ xin thông báo chúng tôi sẽ không tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 28/12" , nam nhạc sĩ cho biết.

Thông báo từ Vũ Quang Trung

Cũng trong tối cùng ngày, SRNDPT Entertainment, công ty quản lý nghệ sĩ Lâm Bảo Ngọc, thông báo rằng chương trình ca nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời đã bị hủy theo quyết định đơn phương từ phía đơn vị tổ chức. Chương trình sẽ không diễn ra tại thời gian và địa điểm đã công bố, dù trước đó nghệ sĩ Lâm Bảo Ngọc đã được xác nhận tham gia biểu diễn.

Trong quá trình chuẩn bị, các nghệ sĩ, nhạc công và ekip đã hoàn tất các nghĩa vụ theo thỏa thuận, bao gồm giữ lịch, tham gia tập luyện cùng dàn nhạc và phối hợp với đơn vị tổ chức. Việc hủy chương trình hoàn toàn không xuất phát từ phía nghệ sĩ.

Thông báo từ Lâm Bảo Ngọc

Lê Hiếu cũng là 1 trong số các nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng về việc huỷ show sát giờ diễn này. Anh cho biết trước đó, anh cùng ban nhạc, các nghệ sĩ, ekip âm thanh, ánh sáng và đạo diễn âm nhạc đã luyện tập nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến một đêm nhạc chất lượng cao, với tinh thần cống hiến hết mình cho khán giả và đúng với các cam kết đã được thống nhất với ban tổ chức.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ BTC, chương trình đã thay đổi kế hoạch, diễn liên tục mà không đảm bảo chất lượng và thời lượng như dự kiến. “Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm hiện tại và theo thông báo từ BTC, chương trình đã thay đổi thông báo hủy và diễn liên tục, không đảm bảo chất lượng và thời gian của chương trình theo như cam kết .Hiếu rất tiếc vì sự việc này có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình, kế hoạch cũng như sự mong đợi của quý khán giả và những người đã theo dõi chương trình” , nam ca sĩ chia sẻ.

Thông báo từ Lê Hiếu

Theo một số nguồn tin trên MXH, phía ekip của nhạc sĩ Trần Tiến cho biết trưa cùng ngày, nhạc sĩ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào dù đã yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí trước show diễn chính thức. Dầu vậy, ông nói ông sẵn sàng tham gia biểu diễn với 0 đồng miễn sao chương trình vẫn diễn ra để phục vụ khán giả. Có những người vì yêu âm nhạc của ông nên đã bỏ ra một số tiền lớn để mua vé, thậm chí còn rủ bạn bè mình cùng mua. Khi hay tin đêm nhạc bị huỷ bỏ, nhạc sĩ đã rất buồn và bật khóc.