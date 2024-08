Cực HOT: Lee Jong Suk đang ở Đà Nẵng!

Thời gian qua, dàn sao Hàn liên tục đổ bộ Việt Nam để du lịch hoặc mở concert. Theo nguồn tin của chúng tôi, nam diễn viên Lee Jong Suk là ngôi sao đình đám xứ kim chi tiếp theo đến mảnh đất hình chữ S. Ngôi sao sinh năm 1989 hiện có mặt tại Đà Nẵng.

Trong hình ảnh chúng tôi bắt gặp, Lee Jong Suk không đi cùng bạn gái là nữ ca sĩ IU. Nam diễn viên hàng đầu đồng hành cùng 2 người bạn nam. Lee Jong Suk nổi bật với vẻ điển trai, sáng bừng chấp cả cam thường. Góc chụp xa, không rõ mặt nhưng không khó để thấy góc nghiêng và dáng người cao cực phẩm.

Mỹ nam đình đám xứ Hàn đang có mặt ở Việt Nam

Lee Jong Suk hiện đang có mặt tại một resort cao cấp tại Đà Nẵng. Góc nghiêng thần thánh và làn da trắng của nam diễn viên sáng bừng trong bức ảnh

Thực tế, đây không phải lần đầu Lee Jong Suk đến Việt Nam. Tháng 10/2023, nam diễn viên đã tổ chức fan meeting Dear. My With tại TP.HCM. Khi đó, tài tử đã có những giờ phút giao lưu, tâm tình vui vẻ cùng fan Việt. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai gây thương nhớ, anh còn liên tục "thả thính" người hâm mộ Việt Nam bằng nhiều câu tiếng Việt như: "Anh thích em", "Em dễ thương" cùng nhiều hành động đáng yêu.

Lee Jong Suk đến Việt Nam tổ chức fan meeting vào tháng 10/2023

Khi đó, nam diễn viên làm người hâm mộ Việt "sốc visual" với vẻ ngoài siêu điển trai. Trong fan meeting, Lee Jong Suk đã có cơ hội trò chuyện, giao lưu, đem đến những tiết mục dance cover thú vị cho fan Việt Nam. Tính cách thân thiện, cởi mở và vui vẻ của anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả

Lee Jong Suk sinh năm 1989. Anh xuất thân người mẫu rồi chuyển sang đóng phim và nổi tiếng từ tác phẩm School 2013. Sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng như I Can Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, Romance Is a Bonus Book, Big Mouth...

Tại showbiz Hàn, Lee Jong Suk có cuộc tình gây chú ý với nữ ca sĩ quốc dân IU. Lee Jong Suk và IU là bạn bè suốt nhiều năm và trở thành người yêu vào tháng 9/2022. Đến ngày 31/12/2022, thông qua công ty quản lý, họ thừa nhận đang trong mối quan hệ tình cảm.