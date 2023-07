Cục Hàng không chưa nắm được thông tin có hãng bay Việt xin phá sản

Trao đổi bên lề hội nghị công bố quy hoạch các cảng hàng không, sân bay vào ngày 14-7, ông Đinh Việt Thắng cho biết, luật phá sản có các quy định chặt chẽ và phải thực hiện theo trình tự. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cục Hàng không Việt Nam chưa nhận được thông tin nào về hãng bay xin phá sản.

Theo ông Thắng, sau dịch Covid-19, các hãng hàng không trong nước và nước ngoài đều gặp rất nhiều khó khăn. Chính phủ, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam luôn cố gắng hỗ trợ tối đa cho các hãng bay.

Hội nghị công bố quy hoạch cảng hàng không ngày 14-7

Về lo ngại những khó khăn hiện tại có thể dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay, ông Thắng khẳng định, Cục Hàng không Việt Nam đang kiểm soát chặt chẽ an toàn bay. Các khó khăn của các hãng về nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến an toàn bay, không có chuyến bay nào không bảo đảm an toàn có thể cất cánh.

“Mặc dù thời gian qua có xảy ra một số vụ việc về an toàn bay nhưng không phải do các hãng hàng không gặp khó khăn. Cục đang điều tra và sẽ thông tin sớm về các sự cố nhằm rà soát và bổ sung nguyên tắc an toàn trong công tác điều hành bay,” ông Thắng khẳng định.

Cùng ngày, trên mạng xã hội có một số thông tin về việc hãng bay Bamboo Airways đang gặp khó khăn, có nguy cơ phá sản. Hãng hàng không Bamboo Airways đã có thông tin chính thức trả lời vấn đề này. Trong đó, Bamboo Airways khẳng định vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo khai thác các chuyến bay đúng giờ, an toàn tuyệt đối.

Đại diện Bamboo Airways cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bamboo Airways đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động để lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và khả thi nhất.