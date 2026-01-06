Thời gian qua, trang thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Admin cập nhật những thông tin liên quan đến việc điều tra, xử lý những tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đặc biệt là những content này luôn được cài cắm vào giọng văn hài hước, sự sáng tạo trendy phù hợp với xu hướng giới trẻ hiện nay.

Mới đây, trang thông tin này đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại các quá trình các chiến sĩ công an khám xét một căn nhà và phát hiện ra chất cấm, đính kèm là đoạn sound nhạc ca khúc Duyên Do Trời, Phận Tại Ta của nam ca sĩ Anh Tú. Thế là nam ca sĩ chính chủ đã chia sẻ lại đoạn clip trên trang cá nhân với dòng caption hóm hỉnh: “Đùa, cứ ngày rưỡi là cán bộ lại bật nhạc của em”.

Clip ngắn ghi lại các quá trình các chiến sĩ công an khám xét một căn nhà và phát hiện ra chất cấm, đính kèm là đoạn sound nhạc ca khúc Duyên Do Trời, Phận Tại Ta

Ngay sau đó, admin trang thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã để lại bình luận “nhắc nhở” vào bài đăng của Anh Tú với nội dung: “Đừng đánh nhạc bản quyền Cục nhé Voi Bản Đôn!”. Nam ca sĩ dí dỏm đáp lại: “Mời cục dùng miễn phí trọn đời”.

Tương tác qua lại giữa Anh Tú và trang thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khiến netizen thích thú

Màn tương tác qua lại duyên dáng này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Phần bình luận dưới bài đăng của Anh Tú Voi liên tục được “thả haha”, nhiều netizen thích thú trước sự bắt trend mượt mà, gần gũi của admin trang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lẫn phản ứng khéo léo của nam ca sĩ. Không ít ý kiến cho rằng đây là ví dụ điển hình cho cách các cơ quan chức năng tiếp cận giới trẻ bằng ngôn ngữ mạng xã hội hiện đại, vừa truyền tải thông điệp pháp luật, vừa tạo cảm giác thân thiện, không khô cứng.

Duyên Do Trời, Phận Tại Ta là ca khúc gốc gắn liền với Anh Tú Voi, được nam ca sĩ tự sáng tác và lần đầu trình diễn trên sân khấu The Masked Singer Vietnam trong thời gian tham gia chương trình. Với giai điệu ballad tự sự, ca từ dễ chạm, tiết mục nhanh chóng gây chú ý và để lại dấu ấn với khán giả. Hiện MV màn trình diễn đã thu về 19 triệu view. Cũng tại đây, Anh Tú trở thành Quán quân The Masked Singer Vietnam vào năm 2023.

Duyên Do Trời, Phận Tại Ta - Anh Tú

Sau đó, nam ca sĩ ghi tên vào gameshow Anh Trai Say Hi nhưng không vào được Chung kết. Trong năm 2025, đặc biệt ở 2 dịp lễ trọng đại là A50 và A80, Anh Tú liên tục được mời tham gia các đêm nhạc chính trị - xã hội quốc gia, các chương trình nghệ thuật chính luận. Xuyên suốt những tuần lễ hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc Khánh 2/9, lịch trình của nam ca sĩ dày đặc.