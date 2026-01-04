Trong suốt thời gian qua, "nữ hoàng làng hài Hàn Quốc" Park Na Rae liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng vì dính loạt cáo buộc nghiêm trọng. Nữ nghệ sĩ này cũng được xem là gương mặt tai tiếng nhất làng giải trí Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, BoA đã vô tình bóc phốt Park Na Rae ngay trên sóng livestream. Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp vào tối 5/4/2025, MC nổi tiếng Jun Hyun Moo đã đọc 1 câu hỏi mà khán giả gửi tới anh: "Em nghe được 1 tin đồn trên mạng nói rằng anh đang hẹn hò với nữ diễn viên hài Park Na Rae. Có thật như vậy không ạ?". BoA khi đó vội "cướp diễn đàn" của nam MC trước khi anh kịp trả lời câu hỏi từ khán giả: "Tôi không nghĩ 2 người họ hẹn hò đâu".

MC họ Jun tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng trước động thái của "nữ hoàng Kpop": "Ủa, em còn trả lời trước cả khi anh kịp nói nữa". BoA sau đó tiếp tục khẳng định chắc nịch: "Không thể nào có chuyện anh và chị ấy hẹn hò với nhau được". Jun Hyun Moo tiếp tục ngỡ ngàng tập 2: "Ơ tại sao lại như vậy? Vì em nghĩ Park Na Rae quá tốt để phải hẹn hò với anh à?". Tới lúc này, BoA mới thẳng thừng tuyên bố: "Không, là do anh quá tốt để phải hẹn hò với chị ấy thì có". Tới nay, truyền thông và khán giả nhận định, BoA đã ngầm bóc phốt Park Na Rae là người có nhân cách tồi tệ ngay từ thời điểm tháng 4 năm ngoái.

BoA từng vô tình bóc phốt Park Na Rae ngay trên livestream cách đây gần 1 năm. Ảnh: Naver

Tại thời điểm BoA "phốt" nữ hoàng làng hài trên sóng livestream, nữ ca sĩ đã vấp phải làn sóng công kích dữ dội từ netizen xứ sở kim chi. Công chúng lúc bấy giờ chỉ trích BoA thậm tệ vì cho rằng cô hạ thấp, xúc phạm Park Na Rae và có thái độ bất kính với tiền bối. Làn sóng công kích dâng lên mạnh mẽ tới mức nữ ca sĩ sinh năm 1986 phải chính thức lên tiếng xin lỗi người đồng nghiệp họ Park qua 1 thông báo chính thức.

Thế nhưng tới nay khi Park Na Rae bị bung bét loạt phốt động trời thì công chúng mới "quay xe", khen ngợi BoA sáng suốt, có đôi mắt nhìn thấu hồng trần và đã sớm nhận ra nữ đồng nghiệp họ Park vốn chẳng tốt đẹp gì. Từng bị lên án gay gắt vào thời điểm phát ngôn sốc về Park Na Rae nhưng giờ đây nữ ca sĩ sinh năm 1986 lại đang nhận về hàng loạt lời tung hô và xin lỗi từ công chúng.

Dư luận quay xe, đồng loạt quay sang khen ngợi, thậm chí xin lỗi BoA sau khi Park Na Rae "hiện nguyên hình" với loạt scandal chấn động. Ảnh: Nate

Được biết trong suốt 1 tháng qua, Park Na Rae đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Cô hiện đối mặt 7 vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô.

Ngoài ra, nữ hoàng làng hài Kbiz còn vướng cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế bất hợp pháp từ 1 người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh "bà dì tiêm chích".

Cáo buộc thực hiện thủ thuật y tế trái phép hiện tại đã được cảnh sát điều tra độc lập. Bên cạnh Park Na Rae là khách quen của "bà dì tiêm chích", hàng loạt sao khác cũng bị phát giác và phải ngừng hoạt động như Key (SHINee), Haetnimm,... Cảnh sát đã cấm xuất cảnh đối với bà Lee (bà dì tiêm chích), đồng thời tiến hành điều tra người này với tội danh vi phạm Luật Y tế và Luật Kiểm soát Ma túy.