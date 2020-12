Cục An toàn thực phẩm thông tin về bột ngũ cốc Aptamil Multigrain Banana and Berry Cereal

Theo thông tin của Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) thông báo Công ty Nutricia tại Anh đang thu hồi Bột ngũ cốc Aptamil Multigrain Banana and Berry Cereal cho trẻ từ 7 tháng tuổi (Aptamil Multigrain Banana and Berry Cereal 7+ months) vì có chứa những mẩu nhựa nhỏ màu xanh lam.

Sự có mặt của mẩu nhựa trong sản phẩm này sẽ gây mất an toàn cho trẻ nhỏ. Cơ quan FSA đã ban hành Thông tin thu hồi về sản phẩm này.

Chi tiết về sản phẩm bị cảnh báo và thu hồi:

Tên sản phẩm: Aptamil Multigrain Banana and Berry Cereal 7+ months

Bao gói: 200g

Hạn sử dụng trước ngày 07/07/2021

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên và thông báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện có sản phẩm này để được xử lý và thu hồi kịp thời.

Hình ảnh của sản phẩm Bột ngũ cốc Aptamil Multigrain Banana and Berry đang được thu hồi:

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã từng thông tin đến cộng đồng sản phẩm dinh dưỡng công thức tại Hồng Kông có chứa tạp chất gây ung thư.