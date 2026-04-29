Rét Nàng Bân tràn về đúng ngày đi làm cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Phạm Trang - Ảnh: NXH, 11:05 29/04/2026

Sáng 29/4, Hà Nội đón không khí lạnh kèm mưa rào, nền nhiệt giảm rõ rệt, thời tiết chuyển mát so với những ngày trước. Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, thấp nhất dưới 20 độ Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 29/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc BộToàn khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độĐợt không khí lạnh xuất hiện bất ngờ khiến nền nhiệt giảm rõ rệt so với những ngày trước đó, khi nhiều nơi còn duy trì trạng thái oi nóngThời tiết chuyển sang mát mẻ, dễ chịu hơn, đặc biệt vào sáng sớm và đêmTại Hà Nội, từ sáng sớm 29/4, bầu trời nhiều mây, không khí dịu lạiTrên các tuyến phố, nhiều người khoác thêm áo mỏng hoặc áo chống nước khi ra đườngKhông còn cảm giác nắng gắt như những ngày trước, thay vào đó là nền nhiệt hạ thấp, gió nhẹ mang theo hơi ẩm tạo cảm giác mát rõ rệtTrong ngày 29/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống một số khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4.Nhiệt độ tại Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Bắc Trung Bộ dao động từ 21 đến 24 độ, thời tiết chuyển mátTại Hà Nội, sáng 29/4 có lúc xuất hiện mưa rào và dông, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độNgười dân ngồi bên cốc trà nóng vào buổi sáng Theo Đời sống Pháp luật