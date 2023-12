Cửa hàng nhựa ở Hải Phòng bốc cháy trong đêm, lửa lan sang 2 nhà dân

Sáng 26/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Lão đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng nhựa Tuyên Lan ở ngã tư Trực Đào, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Lúc 22h14 ngày 25/12, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) nhận được tin báo của người dân về việc cháy cửa hàng trên.

Các lực lượng khẩn trương dập tắt đám cháy xảy ra tại cửa hàng nhựa. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Ngay sau đó, Trung tâm 114 điều động nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng tới hiện trường dập lửa.

Đến 23h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cơ quan chức năng xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đám cháy đã lan sang 2 căn nhà bên cạnh cửa hàng nhựa Tuyên Lan.

Cách đây 2 ngày, tại Vĩnh Phúc cũng xảy ra vụ hoả hoạn khiến 3 mẹ con chết thương tâm.

Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Thân Văn L. (SN 1967, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường). Ngôi nhà kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và đồ nhựa gia dụng, có nhiều lối thoát nạn, trong đó tầng 1 có hai cửa thông nhau. Điểm xuất phát cháy được xác định ở khu vực tầng 1, phía trước ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Thân Văn L. cùng anh N. (con trai ông L.) chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy.

Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến, Công an huyện Vĩnh Tường, chính quyền địa phương, tổ dân phố cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy và vòi nước cơ bản dập tắt đám cháy ở tầng 1.

Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà thì phát hiện 3 người là vợ và con anh N. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lửng.