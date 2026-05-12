"Video ngắn đầy rẫy, cần gì phải đọc sách?" - Đây có thể là câu trả lời hay nhất mà bạn từng nghe!

Nhà văn Đức Hermann Hesse từng nói: "Không cuốn sách nào mang đến may mắn cho bạn, nhưng chúng âm thầm giúp bạn trở thành chính mình".

Trong 1 chương trình, có blogger du lịch hỏi 1 nhà văn: "Bây giờ chỉ cần lướt video ngắn là người ta cũng có thể tiếp nhận kiến thức vụn vặt. Vậy đọc sách khác gì?". Nhà văn trả lời: "Con người luôn cần một cuốn sách để dẫn mình bước vào đời sống nội tâm".

Một cuốn sách muốn xuất bản phải trải qua rất nhiều khâu kiểm duyệt và biên tập. Mở mục lục ra sẽ thấy mọi kiến thức trong đó đều có hệ thống và logic rõ ràng. Khác với kiến thức ngắn ngủi trên mạng xã hội, đọc sách giúp con người xây dựng được tư duy và hệ thống nhận thức của riêng mình.

"Nếu một người phụ nữ không đọc sách, không được nuôi dưỡng bởi nghệ thuật và tri thức, thì chuẩn mực thẩm mỹ của cô ấy rất dễ bị quyết định bởi các hot girl trên mạng". Đừng để video ngắn trở thành nguồn tiếp nhận thông tin duy nhất.

Một người không đọc sách thì giá trị quan của họ rất dễ bị môi trường xung quanh chi phối. Người khác thích gì, họ chạy theo đó. Xã hội chuộng điều gì, họ lập tức bị cuốn theo điều ấy.

Romain Rolland, nhà văn, nhà viết kịch Pháp từng nói: "Con người đọc sách là để đọc chính mình" - Dù cuộc đời có ép ta cong lưng, sách vẫn giúp con người tích lũy nội lực để một ngày nào đó bứt phá.

Đọc sách giúp chạm tới những nơi mắt không nhìn thấy

Nhiều người nghĩ đọc sách chỉ đơn giản là để giải trí, giết thời gian hay xoa dịu cảm xúc sau một ngày mệt mỏi. Nhưng thật ra, giá trị lớn nhất của việc đọc nằm ở chỗ: nó mở rộng thế giới bên trong một con người.

Có những nơi ta không thể đặt chân tới, nhưng nhờ sách, ta vẫn có thể hiểu về nó. Có những cuộc đời ta chưa từng sống qua, nhưng qua từng trang sách, ta lại cảm nhận được niềm vui, nỗi đau, sự mất mát hay hy vọng của người khác. Một người chưa từng đi xa vẫn có thể hiểu về chiến tranh, lịch sử, văn hóa, khoa học hay những nền văn minh cách mình hàng ngàn năm.

Đọc sách cũng giống như trò chuyện với những bộ óc vĩ đại. Có khi chỉ một câu văn thôi cũng đủ khiến con người thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Những điều mà bản thân chưa từng trải qua, sách giúp ta chuẩn bị tâm thế để đối diện. Những lúc hoang mang, sách cho ta cảm giác rằng: hóa ra trên đời này từng có người trải qua điều giống mình và họ đã bước qua được.

Quan trọng hơn, sách giúp con người thoát khỏi sự nông cạn của việc chỉ nhìn thế giới bằng đôi mắt của chính mình. Khi đọc đủ nhiều, ta sẽ hiểu rằng cuộc đời rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì đang diễn ra quanh mình.

Có lẽ vì thế mà người thích đọc sách thường mang một sự điềm tĩnh rất riêng. Bởi trong lòng họ luôn tồn tại một thế giới khác để trú ngụ, suy ngẫm và trưởng thành.

Đọc sách là đối thoại với những linh hồn vĩ đại

1 nhà văn nói: "Một thiên tài dùng cả đời chỉ để viết được vài cuốn sách tinh túy. Chúng ta chỉ cần bỏ ít tiền là có thể đọc tinh hoa cả đời họ. Không gì đáng giá hơn thế".

Thật vậy, đọc sách giống như một cuộc trò chuyện vượt qua không gian và thời gian. Ta có thể ngồi trong căn phòng nhỏ của mình nhưng lại được lắng nghe suy nghĩ của những bộ óc kiệt xuất nhất nhân loại.

Ví dụ như Elon Musk. Nhiều doanh nhân là có tiền rồi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Nhưng Musk thì khác. Ông luôn bắt đầu từ một sứ mệnh lớn lao, rồi sau đó mới tìm cách giải quyết bài toán tài chính. Có lẽ chính tư duy ấy khiến ông đủ bền bỉ để theo đuổi những ý tưởng tưởng như bất khả thi như xe điện, tên lửa tái sử dụng hay giấc mơ đưa con người lên sao Hỏa.

Nếu không đọc, có thể chúng ta chỉ nhìn thấy Musk như một tỷ phú lập dị. Nhưng khi đọc về cách ông suy nghĩ, làm việc và thất bại, ta sẽ hiểu rằng phía sau thành công là một tầm nhìn rất khác biệt.

Đó cũng là điều tuyệt vời của sách. Nó không chỉ kể cho ta biết một người đã thành công thế nào, mà còn cho ta nhìn vào cách họ tư duy, cách họ đối diện với nỗi sợ, áp lực và thất bại.

Đọc sách cũng giúp con người bớt cô đơn hơn. Bởi rất nhiều điều ta tưởng chỉ riêng mình trải qua, hóa ra những người đi trước đã từng đau đáu từ hàng trăm năm trước. Những lúc hoang mang, một câu nói trong sách đôi khi có thể trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn.

Đọc sách là trải nghiệm thêm nhiều cuộc đời khác

Đọc sách không phải chỉ để đọc, mà để cảm nhận cuộc sống chân thực. Người Trung Quốc đặc biệt coi trọng Tứ đại danh tác bởi mỗi bộ sách đều chứa một bài học lớn về cuộc đời: Thủy Hử nói về nghĩa khí. Hồng Lâu Mộng nói về tình cảm và hiện thực. Tam Quốc Diễn Nghĩa nói về tranh đấu và thời thế. Tây Du Ký nói về giác ngộ.

Vì sao Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung được, nhưng sau này trên đường thỉnh kinh lại liên tục vấp váp? Không phải vì Ngộ Không yếu đi. Mà vì cuối cùng đã hiểu rằng: Ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Trưởng thành không chỉ là mạnh mẽ, mà còn là học cách cúi đầu, học cách sống cùng người khác.

Mục đích của việc đọc sách không phải để đạt thành tựu lớn lao, mà là khi cuộc đời quật ngã bạn xuống bùn lầy, sách vẫn cho bạn một sức mạnh nội tâm. Không ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi mãi. Nhưng dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, thế giới trong sách vẫn luôn rộng lớn và đầy hy vọng. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của việc đọc.