Bài báo trên Vanity Fair về cặp đôi Harry và Meghan đã gây xôn xao dư luận khi tập trung vào cuộc sống của Harry (40 tuổi) và Meghan (43 tuổi) sau 5 năm chuyển đến Mỹ. Nhiều nguồn tin được phỏng vấn đã tiết lộ những thông tin gây tranh cãi về cặp đôi này.

Một nguồn tin cho biết một số nhân viên từng làm việc với Meghan trong quá trình thực hiện podcast của cô đã phải trải qua “liệu pháp điều trị tâm lý dài hạn”. Nữ công tước cũng bị cáo buộc đôi khi cư xử “thực sự, thực sự tệ hại” với các thành viên trong nhóm của mình. Thậm chí có người còn cho rằng Meghan có những hành vi “xấu tính” mặc dù ban đầu cô tỏ ra “ấm áp” với nhân viên.

Theo The Times, vợ chồng Harry - Meghan đã bác bỏ những cáo buộc này và các nguồn tin thân cận với họ mô tả chúng là “gây đau buồn”. Văn phòng chính thức của họ từ chối bình luận. Một nguồn tin khác nói với The Daily Beast rằng bài báo xuất hiện vào thời điểm khó khăn đối với cặp đôi. Chương trình "With Love, Meghan" trên Netflix của Meghan đã bị hoãn lại. Đồng thời Harry sẽ phải trở về Anh để tham gia một vụ kiện phức tạp. Nguồn tin này cho biết: "Mọi thứ không hề dễ dàng với họ lúc này. Vanity Fair đã thành công trong việc khiến thời điểm tồi tệ trở nên tồi tệ hơn".

Không chỉ Meghan, Vương tử Harry cũng nhận những lời nhận xét tiêu cực trong bài báo. Một cựu nhân viên của Spotify cho biết việc hợp tác với Harry là một “thách thức” vì anh ấy dường như không mấy hứng thú. Một người khác từng phỏng vấn xin việc với cặp đôi chia sẻ: "Tôi cảm thấy anh ấy không muốn ở đó vào lúc này… Kỳ vọng của tôi là một 'buổi tiếp đón quyến rũ'. Nhưng rõ ràng anh ấy không phải là người như vậy. Ít nhất là vào ngày hôm đó".

Một số hàng xóm của cặp đôi cho rằng họ đã trở thành những người bị ghét trong khu vực. Điều này trái ngược với những gì nữ diễn viên Sharon Stone từng chia sẻ trước đó rằng Harry và Meghan đã hòa nhập với cộng đồng. Sharon Stone đã lên tiếng bảo vệ cặp đôi trước những cáo buộc và khẳng định: "Bạn biết đấy, điều tuyệt vời ở họ là họ không đến đây để sống dựa vào cộng đồng của chúng tôi, họ đến đây để trở thành một phần của cộng đồng",

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về bài báo của Vanity Fair. Họ rời bỏ cuộc sống hoàng gia cao cấp 5 năm trước và sống trong một biệt thự ở Montecito từ năm 2020.

Theo Express