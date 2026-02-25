“Cú sốc” của người lần đầu mua vàng: Vừa chốt 3 chỉ xong thì…

Chuyện gì cũng có lần đầu tiên và đương nhiên, mua vàng cũng thế. Cảm giác có chút hoang mang, lo lắng kèm theo đó là sự hào hứng, phấn khởi,... tất cả đều là chuyện thường tình mà ai từng mua vàng cũng trải qua.

Tâm sự của bạn trẻ đưới đây cũng là 1 trường hợp như vậy. Tuy nhiên, đa số lại có phần không đồng tình với “nước đi” đang được suy tính.

“Cách đây chưa lâu, em mua 3 chỉ vàng lúc giá vàng 18,2 triệu/chỉ. Đấy là lần đầu tiên em mua vàng để tích lũy. Nhưng sau đó thì giá vàng giảm quá nên em cũng lo, giờ lại đang có dấu hiệu tăng. Em đang tính mấy hôm nữa vàng lên cao hơn giá em mua, thì em bán 3 chỉ đi, đợi lúc nào giá vàng giảm thì em mua lại. Không biết em tính toán như vậy có hợp lý không ạ? Mong anh chị có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên” - Bạn trẻ này viết.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng: Mua vàng tích lũy mà định hướng như vậy thì đã sai ngay từ bước đầu mất rồi.

Một người phân tích: “Tự em nói là mua vàng tích lũy, cũng tự em định bán đi khi mua chưa được bao lâu, như vậy thì sai ngay từ bước đầu, không còn gọi là tích lũy nữa. Thứ nhất là đợi “giá vàng giảm” rồi mua lại, chuyện này đúng nghĩa là không biết đâu mà lần luôn ấy. Giảm là giảm bao nhiêu, ai dám chắc khi nào vàng giảm? Thứ 2 là mua để tích lũy thì nên giữ vàng, chứ cứ nhăm nhe canh giá thì chỉ thêm mệt thôi, chẳng còn tâm trí làm gì nữa đâu”.

Một người đồng tình: “Mua tích sản thì mua đều hàng tháng, mỗi lần mua 1 ít trong khả năng thôi chứ lần đầu mua đã chốt luôn 3 chỉ thì hơi tự làm khó mình. 3 chỉ đó em mua là cũng gần 55 triệu, nếu chia làm 3 lần mua, mỗi lần 1 chỉ thì trung bình giá tốt hơn”.

Một người khác bày tỏ: “Nếu xác định mua tích lũy thì cứ mua, kệ biến động giá. Mua 1-2 chỉ thì thực ra tiền vốn cũng chẳng chênh nhau là bao, cứ mua và giữ. Nhớ thế là được”.

3 sai lầm cần tránh tuyệt đối khi mua vàng tích sản

1. Mua vàng theo tâm lý đám đông

Sai lầm phổ biến nhất khi mua vàng tích sản là thấy người khác mua thì mình cũng mua. Khi xung quanh rộn ràng chuyện vàng tăng, xếp hàng đông đúc, mạng xã hội liên tục bàn tán, rất dễ xuất hiện tâm lý “không mua bây giờ là lỡ cơ hội”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhưng tích sản vốn là câu chuyện dài hơi, không phải một quyết định cảm tính trong vài giờ cao hứng. Nếu mua chỉ vì sợ bỏ lỡ, bạn có thể chọn sai thời điểm hoặc sai loại vàng phù hợp với mục tiêu của mình. Thay vì chạy theo số đông, hãy tự hỏi: mình mua để làm gì, giữ bao lâu, số tiền này có phải tiền nhàn rỗi không? Khi có câu trả lời rõ ràng, quyết định sẽ ít cảm tính, ít sai số đi nhiều.

2. Tất tay vào vàng

Vàng là kênh giữ giá trị tốt trong dài hạn, nhưng không có nghĩa là nên “all-in”. Nhiều người vì tin vào sự an toàn của vàng mà dồn hết tiền tiết kiệm vào một lần mua, thậm chí rút cả khoản dự phòng. Điều này khiến dòng tiền cá nhân trở nên kém linh hoạt.

Trong cuộc sống luôn có những khoản chi bất ngờ như sửa nhà, ốm đau, cơ hội đầu tư khác… Nếu toàn bộ tài sản nằm trong vàng, bạn có thể phải bán ra vào thời điểm chưa thực sự phù hợp. Tích sản thông minh là phân bổ hợp lý: giữ một phần vàng để bảo toàn giá trị, phần còn lại vẫn nên dành cho quỹ dự phòng và các mục tiêu ngắn hạn. Sự cân bằng giúp bạn vừa an tâm vừa chủ động.

3. Không tìm hiểu kỹ sản phẩm và nơi mua

Một sai lầm nữa là mua vàng theo thói quen hoặc theo lời giới thiệu mà không tìm hiểu kỹ. Trên thị trường có nhiều loại vàng khác nhau: vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn, vàng trang sức… Mỗi loại có đặc điểm về giá mua - bán, chênh lệch và mục đích sử dụng khác nhau. Nếu mục tiêu là tích sản, bạn nên ưu tiên vàng miếng, vàng nhẫn trơn.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thương hiệu uy tín, hóa đơn rõ ràng, chính sách thu mua minh bạch cũng rất quan trọng. Đừng ngại dành thêm chút thời gian để so sánh và đặt câu hỏi trước khi xuống tiền. Sự cẩn trọng ban đầu sẽ giúp bạn tránh nhiều rắc rối về sau.