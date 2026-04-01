Cú "phản đòn" khiến cả nhà vợ đứng hình ngay giữa phòng khách: Hệ quả của lòng tốt bị đem ra "làm thịt"

Lòng tốt không có răng nanh chính là nhu nhược. Khi căn nhà vốn là tổ ấm biến thành nhà trẻ miễn phí cho hai đứa cháu ngoại suốt hai năm, còn tôi bị biến thành gã bảo mẫu không lương, tôi đã chọn cách rời đi. Ba năm công tác nước ngoài, một tờ đơn đổi lấy sự tự do, mặc kệ tiếng vỡ nát của lòng tham và sự ích kỷ ngay sau lưng.

Những vị khách không mời và sự im lặng của chủ nhà

"Mẹ nói rồi, chí ít cũng phải hai năm. Công ty thằng Thành vỡ nợ, nó phải trốn về quê lánh nạn, hai đứa nhỏ không thể thất học được!".

Bà Lý Mỹ Quyên, mẹ vợ tôi dõng dạc tuyên bố giữa phòng khách như thể bà mới là chủ sở hữu của căn hộ này. Sau lưng bà là cậu em vợ Tô Chí Thành với vẻ mặt hối lỗi giả tạo, và hai đứa trẻ Tiểu Vũ, Tiểu Khải đang ngơ ngác ôm túi xách.

Tôi đứng chôn chân giữa cửa, nhìn vợ mình – Nhã Đình. Cô ấy tránh ánh mắt của tôi, lí nhí: "Anh à, dẫu sao cũng là máu mủ, mình không giúp thì ai giúp?".

Mọi chuyện diễn ra như một kịch bản được dàn dựng sẵn. Không một lời hỏi ý kiến, không một sự thương lượng. Họ mặc định rằng căn nhà của vợ chồng tôi, đồng lương của tôi, và thời gian nghỉ ngơi của tôi là tài sản chung của dòng họ Tô.

"Thôi được, vài tháng thì được...", tôi thở dài, định bụng tặc lưỡi cho qua.

Bà mẹ vợ cắt ngang ngay lập tức: "Vài tháng cái gì? Đã chuyển trường cho tụi nhỏ rồi, ít nhất phải học hết cấp. Cứ quyết thế đi, xe chở đồ đang đợi dưới hầm kìa".

Từ chủ gia đình thành bảo mẫu không lương

Hai tháng đầu, căn nhà vốn yên tĩnh của chúng tôi biến thành một bãi chiến trường.

Sáng 6 giờ, tôi phải dậy nấu bữa sáng cho hai đứa trẻ, đưa chúng đi học rồi mới vội vã đến công ty. Chiều 5 giờ, trong khi Nhã Đình bận đi spa hay tụ tập bạn bè vì "áp lực gia đình quá lớn", thì tôi phải có mặt ở cổng trường đón hai ông tướng.

Mẹ vợ sang chơi mỗi ngày, nhưng thay vì phụ giúp, bà chỉ ngồi cắn hạt dưa và chỉ đạo: "Lâm Hạo, thằng Vũ nó thích ăn sườn xào chua ngọt, tối nay con làm nhé. Đừng để tụi nhỏ gầy đi, mẹ đền tội với thằng Thành không hết".

Tôi nhìn Nhã Đình, hy vọng một sự thấu hiểu, nhưng cô ấy chỉ thản nhiên: "Anh làm thêm chút có sao đâu, đàn ông xây tổ ấm mà".

Tổ ấm? Tôi thấy mình giống một công nhân vệ sinh kiêm đầu bếp trong chính căn nhà mình trả tiền góp mỗi tháng. Sự hy sinh của tôi bị coi là lẽ đương nhiên, còn sự hưởng thụ của họ là đặc quyền. Đỉnh điểm là khi tôi nghe thấy bà mẹ vợ nói chuyện điện thoại với em vợ: "Cứ yên tâm ở quê mà làm ăn, anh rể con nó hiền lắm, lo cho tụi nhỏ từ chân răng đến kẽ tóc, chẳng tốn một xu tiền túi của con đâu!".

Hóa ra, trong mắt họ, tôi không phải là người nhà. Tôi là một món hời.

Cú "quay xe" của kẻ cam chịu

Một buổi tối tháng 4 năm 2026, tôi đặt tờ đơn xin đi công tác dự án tại nước ngoài thời hạn 3 năm lên bàn.

Xoảng!

Chiếc ly trên tay Nhã Đình rơi xuống, vỡ tan tành như sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi.

"Anh điên rồi sao? Đi 3 năm? Thế còn hai đứa nhỏ? Còn mẹ? Ai lo cho cái nhà này?". Cô ấy gào lên, gương mặt biến dạng vì kinh ngạc và giận dữ.

Tôi nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn, rồi nhìn sang hai đứa cháu đang sợ hãi nép vào góc tường. Tôi không còn thấy tội nghiệp nữa, chỉ thấy một sự mệt mỏi thấu xương tủy.

"Hai năm qua, em đã bao giờ hỏi anh có mệt không chưa?". Tôi bình thản hỏi lại. "Hay em chỉ quan tâm xem mẹ em có hài lòng không, em trai em có rảnh tay không? Anh là chồng em, hay là bảo mẫu miễn phí của nhà họ Tô?".

"Anh ích kỷ vừa thôi! Tụi nó là trẻ con mà!".

"Trẻ con có bố mẹ chúng, còn anh có cuộc đời của anh", tôi đứng dậy, thu dọn vài bộ quần áo đơn giản. "Dự án đã duyệt, sáng mai anh bay. Tiền thuê nhà và sinh hoạt phí anh sẽ chuyển vào thẻ của em hằng tháng đủ để nuôi em, không bao gồm nuôi hộ người khác. Nếu em thấy quá tải, hãy trả tụi nhỏ về cho bố mẹ chúng".

Nhã Đình sụp đổ trên ghế sofa, bắt đầu bài ca nước mắt quen thuộc. Nhưng lần này, tôi không quay lại dỗ dành.

Khi bước ra khỏi cửa, tôi nhận được tin nhắn của mẹ vợ: "Lâm Hạo, con định trốn tránh trách nhiệm à? Quay lại ngay!".

Tôi mỉm cười, thẳng tay nhấn nút chặn. Lòng tốt của đàn ông nên dành cho người biết ơn, chứ không phải cho những kẻ coi sự tận hiến của bạn là bàn đạp để họ leo lên. Bầu trời đêm nay thật thoáng đãng. Ba năm tới, tôi sẽ không phải nấu sườn xào chua ngọt cho bất cứ ai không phải là ưu tiên của mình nữa.