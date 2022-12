Cụ ông cụt chân lái ô tô gây tai nạn ở Bắc Ninh chưa được cấp giấy phép lái xe

Cụ thể, hôm nay (ngày 12/12), trên mạng xã hội đã không ngừng lan truyền đoạn clip về một vụ tai nạn ô tô ở thành phố Bắc Ninh. Điều đáng chú ý là chiếc xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 99A-257.52 gây tai nạn lại do cụ ông cụt một chân điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn cắt từ clip

Được biết, vụ tai nạn xảy ra trong sáng ngày 12/12 tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Người điều khiển phương tiện là ông Ngô Văn C. (68 tuổi, trú tại phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh). Chiếc xe của ông C và một chiếc xe khác sau va chạm đã bị hư hỏng nhẹ, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho hay, ông Ngô Văn C. chưa từng được cấp giấy phép lái xe ô tô. Đồng thời, trên dữ liệu quản lý của Sở cũng chưa có thông tin của ông C.

Trả lời báo chí, ông C. đã thừa nhận hành vi điều khiển chiếc xe gây tai nạn của mình. Vụ việc cũng đã được ông xử lý ổn thỏa.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông C. đã khóa cửa, kéo rèm, cố thủ bên trong. Người dân khu vực đã bao vây chiếc xe, yêu cầu ông C ra ngoài. Quá áp lực, ông C đã chịu xuống, tay chống nạng thay cho chân bên phải bị cụt.