Cụ ông bị đau chân đến phòng khám tư kiểm tra và được chỉ định cưa chân, phẫu thuật xong bác sĩ cúi rạp xin lỗi vì lý do "trời ơi đất hỡi"

Theo The Guardian, một cụ ông 82 tuổi (giấu tên) mắc nhiều chứng bệnh nên đến Phòng khám Freistadt, ở một thị trấn cùng tên thuộc bang Oberösterreich trong vùng Mühlviertel (Áo), gần biên giới với Cộng hoà Séc.

Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định cắt bỏ chân trái của cụ ông để đảm bảo an toàn tính mạng. Lịch phẫu thuật cũng nhanh chóng được sắp xếp. Đến ngày 18/5 mới đây, cụ ông được đưa lên bàn phẫu thuật, tuy nhiên, một sự cố hy hữu bất ngờ xảy ra, thay vì cắt bỏ chân trái, ê kíp phẫu thuật đã cắt nhầm chân phải của ông.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, phòng khám này đã lên tiếng xin lỗi công khai. "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi vào thứ Ba, ngày 18/5, mặc dù đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, nhưng chân của một cụ ông 82 tuổi… đã bị cắt nhầm”, đại diện phòng khám Freistadt nói và cho biết thêm rằng sai sót chỉ được phát hiện trong lần thay băng đầu tiên cho bệnh nhân. Bản thân cụ ông cũng không hề biết mình bị cắt nhầm chân.

“Chúng tôi phải tìm hiểu xem sai sót này đã xảy ra như thế nào. Tôi muốn xin lỗi công khai ở đây", giám đốc y tế của phòng khám, ông Norbert Fritsch, nói trong một cuộc họp báo.

Hãng tin Heute của Áo đưa tin, ban đầu bệnh nhân không nhận ra lỗi lầm vì ông đã quá quen với những đau đớn ở chân nên không hề có cảm giác bên chân nào đã bị cắt.

Theo điều tra ban đầu của phòng khám Friestat dường như đã xảy ra sai sót ngay trước khi phẫu thuật, ở khâu đánh dấu chiếc chân cần cưa của bệnh nhân.

“Thật không may, sai lầm, trong đó chân phải bị loại bỏ thay vì chân trái, đã xảy ra do một loạt các tình huống không may", đại diện phòng khám nói, đồng thời cho biết họ đang điều tra những gì đã xảy ra và sẽ xem xét toàn diện. Bệnh nhân đã được hỗ trợ tâm lý và vẫn phải trải qua một ca phẫu thuật khác để cắt bỏ chân trái. Phòng khám cho biết: “Cuộc phẫu thuật sẽ được lên kế hoạch trong thời gian sắp tới".

Năm 2018, một cụ bà người Nga cũng đã rơi vào tình huống éo le khi bị các bác sĩ cưa cả hai chân cụ dù con trai nói cụ chỉ đau nhức bên chân phải.

Cụ thể, vào ngày 9/11/2018, cụ Maria Dronova (89 tuổi) nhập viện khẩn cấp ở thành phố Voronezh (Nga) vì chân phải bị hoại tử. Bác sĩ nói rằng cưa chân phải là cách duy nhất giúp cứu tính mạng cụ vì tình trạng đã vô cùng tồi tệ. Ca cưa chân diễn ra thành công, đại diện Bệnh viện Số 3 thông báo.

Tuy nhiên, khi con trai cụ là ông Andrey Dronov vào thăm mẹ mới tá hỏa khi phát hiện chân trái khỏe mạnh của mẹ đã bị cưa, trong khi chân phải bị hoại tử vẫn còn. Ngoài ra, thay vì chỉ cưa bàn chân như thông báo ban đầu, các bác sĩ cưa lên tới nửa vùng đùi chân trái của cụ Maria. Vài ngày sau ca mổ đầu tiên, cụ Maria lại được đưa đi cưa tiếp chân phải còn lại.

