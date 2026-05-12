Cụ ông bị bỏ lại ở chùa đã được đón về, hiện đang ở trọ cùng gia đình con gái

Chiều 12/5, trao đổi với PV VietNamNet , lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng cho biết, người đàn ông bị người thân bỏ lại chùa đã được gia đình đón về nhà.

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, gia đình người đàn ông ở Hà Nội có nỗi khổ tâm riêng nên “bất đắc dĩ” mới phải đưa ông vào chùa nhờ cậy sự chăm nom, nuôi dưỡng.

“Sau khi chính quyền địa phương làm việc với các bên liên quan, đại diện gia đình cũng như người đàn ông đều bày tỏ nguyện vọng được trở về nhà. Khi các bên thống nhất ý kiến, gia đình đã đón ông về Hà Nội”, lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng thông tin.

Trước đó, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vào khoảng 11h trưa 10/5, camera an ninh tại Chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) ghi lại hình ảnh một ô tô biển vàng chở theo một cụ ông đến cổng chùa.

Hình ảnh gia đình đưa cụ ông đến chùa rồi rời đi lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Trích từ camera

Theo hình ảnh từ camera, có hai người đưa cụ vào trong khuôn viên chùa, để lại một số đồ dùng cá nhân, sữa cùng một mảnh giấy rồi rời đi.

Mảnh giấy được cho là do người thân để lại, có nội dung: “Tôi bị có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thật tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Sau khi phát hiện sự việc, trụ trì Chùa Đồng đã cho cụ ông ăn cháo và tạm thời chăm sóc. Tuy nhiên, do sức khỏe cụ khá yếu, không thể tự đi lại, trong khi nhà chùa không đủ điều kiện để chăm sóc lâu dài nên thông tin đã nhanh chóng được chia sẻ, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Thông tin với báo Dân Trí, chính quyền cho biết người đàn ông bị bỏ rơi mới 55 tuổi và có một người con gái. Gia đình người con gái hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng người này và ông bố đang ở chung trong căn nhà thuê ở thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng.

Dù hiện câu chuyện đã được giải quyết, hình ảnh cụ ông lớn tuổi được đưa đến chùa trong tình trạng sức khỏe yếu vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời đặt ra nhiều suy ngẫm về trách nhiệm chăm sóc người thân cao tuổi trong mỗi gia đình.

