Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cụ ông bị cụt cả hai tay, chân, chạy xe lăn chở theo thùng mì, thùng sữa tới điểm tập kết hàng cứu trợ bà con vùng lũ khiến người chứng kiến không khỏi bất ngờ, xúc động. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.





Được biết, sự việc diễn ra vào sáng ngày 21/11 vừa qua tại điểm tập kết hàng cứu trợ trên một tuyến đường lớn ở tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm ấy, một cụ ông khuyết tật ngồi trên xe lăn bất ngờ xuất hiện. Ông chở theo các thùng sữa, thùng mì rồi hỏi các tình nguyện viện: "Mọi người đi đâu đây? Cho tôi gửi hàng cho Krông Bông và Phú Yên được không? Cho Krông Bông một nửa, Phú Yên một nửa được không?... Bà con mình khổ lắm..."

Các tình nguyện viên chứng kiến tấm lòng của cụ ông liên tục nói lời cảm ơn thay bà con vùng lũ. Theo chia sẻ của người quay clip thì cụ ông đã tới đoàn làm từ thiện 3 lần. Dù đoàn thiện nguyện đã đưa đồ cứu trợ tới Krông Bông từ trước, nhưng mọi người hứa sẽ tìm cách để chuyển phần hàng của cụ ông tới quê hương của ông.

Không chỉ gửi các thùng mì, thùng sữa..., cụ ông còn mong muốn được hỗ trợ bà con vùng lũ bằng tiền mặt. Cụ rút từ trong túi ra 1 triệu đồng và năn nỉ: "Cho tôi gửi ra ngoài kia, 500 gửi Krông Bông, 500 gửi Phú Yên.." Tuy nhiên các thành viên trong đoàn thiện nguyện nhanh chóng từ chối, họ không lấy tiền mặt, họ chỉ nhận hàng cứu trợ để gửi cho bà con.

Thông tin trên báo Thanh Niên, người đăng tải đoạn clip trên cho biết ở địa phương người dân vẫn gọi ông là chú Dũng. Ông bán vé số để mưu sinh, tính cách thật thà, chân chất nên hầu như ai cũng thương. Trong suốt nhiều năm, bất kể Bắc - Trung - Nam có đợt vận động nào, hay nơi nào tập kết hàng cứu trợ, cụ ông đều đến đóng góp.

Về khoản tiền cụ ông năn nỉ được gửi cho bà con, người đăng clip cho biết thêm: "Chú đưa mì tôm, đưa sữa. Còn tiền thì tụi mình không nhận được. Tội lắm. Nhưng chú cứ khăng khăng. Mà đâu chỉ mình tụi mình, ở chỗ khác chú cũng mang tới".

Người dân vùng lũ cần cứu trợ gì?

Thời gian này, hàng nghìn chuyến xe chở nhu yếu phẩm từ khắp cả nước đã đổ về Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa. Tuy nhiên, để hàng cứu trợ phát huy hiệu quả tối đa, cần sự điều phối hợp lý.

Thông tin trên Vnexpress, bà Võ Thị Kim Oanh, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Lăk, cho biết ngoài thực phẩm dựa trên tình hình thực tế, bà Oanh liệt kê danh mục những vật phẩm người dân đang "khát" nhất gồm:

Dụng cụ vệ sinh: Xô, thùng đựng nước cỡ lớn (trên 15 lít) để trữ nước sạch sinh hoạt và dọn rửa bùn non; đèn pin, đèn tích điện để chiếu sáng khi lưới điện chưa khôi phục.

Y tế: Thuốc chữa cảm cúm, đau đầu, tiêu hóa trị ghẻ lở, nấm da, đau mắt, dầu gió, bông băng gạc. Thuốc sát khuẩn, khử trùng Cloramin B để xử lý nguồn nước và môi trường.

Đồ dùng cá nhân: Quần áo ấm, chăn màn, đồ lót, băng vệ sinh phụ nữ, tã sữa, bỉm cho trẻ em.

Vật dụng vệ sinh cá nhân: bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, dầu tắm, xà phòng, nước/gel rửa tay, giấy ướt, khăn mặt, khăn tắm.

Nhiên liệu: Bếp gas mini và bình gas để người dân chủ động nấu nướng, đun sôi nước uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.