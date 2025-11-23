Hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ cần những gì?

Trước tình hình mưa lũ lịch sử đang gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, hàng chục ngàn hộ dân bị ngập sâu, cô lập, đối mặt nguy cơ thiếu thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm căn bản. Chính phủ đã yêu cầu huy động tối đa lực lượng để tiếp cận người dân, đồng thời kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng nhằm bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, thiếu nơi ở an toàn.

Hưởng ứng tinh thần đó, rất nhiều người dân, đoàn thể… cũng đã tích cực tham gia. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người thắc mắc liệu những đồ cần cho công tác cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào là gì?

Trên trang cá nhân của mình chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn đã đưa ra danh sách chi tiết những mặt hàng cần thiết nhất theo thứ tự ưu tiên, giúp các đoàn cứu trợ lựa chọn chính xác và hiệu quả hơn.

10 Nhóm Hàng Cứu Trợ Khẩn Cấp Quan Trọng Nhất

1. Gạo (ưu tiên loại 3–5 kg)

Đóng gói nhỏ giúp các hộ dân dễ bảo quản, dễ mang theo và thuận tiện chia cho nhiều gia đình khi nước còn ngập sâu.

2. Đồ ăn đóng hộp

Thịt hộp, cá hộp, cháo ăn liền đóng hộp, dầu ăn, nước mắm… là những thực phẩm giàu năng lượng, sử dụng được ngay trong điều kiện thiếu bếp núc.

3. Bánh mì đóng gói hút chân không

Thời hạn sử dụng dài, dễ phân phát, đảm bảo dinh dưỡng cho người dân trong những ngày đầu sau lũ.

4. Cá khô và các thực phẩm mặn bảo quản lâu

Cá khô, ruốc thịt, muối lạc, cá nhỏ kho mặn hút chân không… phù hợp với điều kiện không có tủ bảo quản và cần dùng được trong thời gian dài.

5. Nước đóng chai

Nhu cầu cấp bách quan trọng hàng đầu, nhất là ở những nơi nguồn nước ô nhiễm do ngập sâu nhiều ngày.

6. Mì gói

Dù không phải thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất, nhưng trong lúc vừa thoát ngập, một tô mì nóng có thể giúp người dân hồi sức nhanh.

7. Đèn tích điện – đèn năng lượng mặt trời

Nhiều khu vực bị cắt điện kéo dài, việc chiếu sáng an toàn là nhu cầu cấp thiết, đặc biệt với các hộ có trẻ nhỏ, người già.

8. Bếp gas mini và bình gas mini

Chỉ phát cho các khu đang bị cô lập và dự báo nước rút chậm. Đây là vật dụng quan trọng để người dân tự nấu nướng khi chưa thể tiếp cận bếp truyền thống.

9. Chăn mỏng - quần áo sạch - đồ dùng vệ sinh

Chăn mỏng, quần áo nhiều kích cỡ (ưu tiên sạch, còn tốt), khăn, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh, khẩu trang giúp người dân ổn định sinh hoạt sau lũ.

10. Băng vệ sinh, thuốc sát trùng, thuốc hạ sốt, thuốc trị nấm da

Nhu cầu ít được nhắc đến nhưng cực kỳ cần thiết, nhất là khi môi trường ẩm ướt dễ gây bệnh ngoài da, cảm cúm và nhiễm trùng.

Người dân TP.HCM gửi hàng cựu trợ cho bà con vùng lũ (Ảnh: Vũ Hiệu)

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân ủng hộ quần áo (mới hoặc còn tốt, sạch, phân loại rõ ràng), nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng (mì gói, gạo, nước uống, đồ hộp, sữa, dầu ăn…), chăn mền, áo mưa, đèn pin, pin dự phòng; cùng các vật dụng phục vụ sinh hoạt sau lũ như khăn, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh, khẩu trang và một số loại thuốc thông thường.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được kiểm tra, phân loại, đóng gói và vận chuyển đến đúng địa phương, đúng đối tượng.

Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, mỗi sự đóng góp đúng cách của cộng đồng sẽ góp phần giúp bà con vùng thiên tai vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.