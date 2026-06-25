Một cụ ông 85 tuổi tại thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã nhiều lần tìm đến cảnh sát để cầu cứu vì liên tục bị vợ bạo hành. Sau gần nửa năm hòa giải bất thành, cuộc hôn nhân kéo dài gần 60 năm của hai người cuối cùng cũng khép lại.

Điều khiến nhiều người xúc động là việc đầu tiên cụ ông làm sau khi ly hôn là mua kẹo mang tới đồn cảnh sát để chia sẻ niềm vui với cán bộ đã giúp mình giải thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ.

Được biết, cụ ông họ Triệu kết hôn đã gần 60 năm và có 4 người con. Trong thời gian chung sống, ông nhiều lần bị vợ đánh mắng, thậm chí có lúc bị thương đến mức không thể xuống giường nhưng vẫn lựa chọn im lặng, trang QQ đưa tin.

Khi còn trẻ, ông lo sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh dự, đồng thời nghĩ đến việc nuôi dưỡng các con nên cố gắng nhẫn nhịn. Khi các con trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng, tình trạng căng thẳng trong gia đình vẫn không được cải thiện.

Theo truyền thông địa phương, trong vòng 6 tháng, cụ ông họ Triệu đã 3 lần đến đồn cảnh sát trình báo về việc bị vợ bạo hành.

Lần đầu tiên tiếp nhận vụ việc, cảnh sát khu vực không khỏi ngạc nhiên khi nghe một người đàn ông ngoài 80 tuổi xin được hỗ trợ ly hôn vì thường xuyên bị vợ đánh đập, chửi mắng.

Trong quá trình làm việc, cụ Triệu cho biết người vợ đã ngoài 80 tuổi có tính khí nóng nảy, thường xuyên lớn tiếng quát mắng và sử dụng bạo lực với chồng. Theo lời kể của ông, tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều năm.

Sau khi nắm bắt sự việc, cảnh sát đã mời các con của hai cụ đến làm việc. Các con đều xác nhận những gì cha mình phản ánh là đúng. Dù vậy, họ vẫn mong cha mẹ có thể tiếp tục chung sống vì đều đã ở tuổi xế chiều.

Để giảm căng thẳng, lực lượng chức năng còn đề nghị cụ Triệu tạm thời chuyển đến sống cùng con gái, đồng thời để các con khuyên nhủ mẹ thay đổi cách cư xử. Tuy nhiên, giải pháp này không mang lại hiệu quả.

Hơn một tháng sau, cụ Triệu tiếp tục tìm đến đồn công an vì tình trạng bạo hành vẫn tái diễn. Quyết định đến tận nhà tìm hiểu, cảnh sát chứng kiến cảnh cụ bà liên tục chửi mắng chồng ngay trước mặt các con. Trong lúc lực lượng chức năng đang cố gắng hòa giải, cụ bà bất ngờ cầm chổi lao tới đánh cụ Triệu. Cảnh sát cùng các con phải lập tức can ngăn. Dù được khuyên giải suốt nhiều giờ, người phụ nữ này vẫn không thay đổi thái độ hay thể hiện sự hối lỗi.

Hai tháng sau, cụ Triệu lần thứ ba xuất hiện tại đồn công an. Lúc này, cụ vừa trải qua một cơn đột quỵ và mới xuất viện. Theo lời cụ ông, trong thời gian điều trị, vợ không những không chăm sóc mà còn đến bệnh viện gây chuyện, khiến ông hoàn toàn suy sụp.

Cụ Triệu cho biết sau lần bệnh nặng, ông nhận ra quãng thời gian còn lại của cuộc đời không còn nhiều. Ông không muốn tiếp tục sống trong cảnh bị bạo hành và tha thiết mong được chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài gần 60 năm.

Trước hoàn cảnh của cụ ông, cảnh sát đã một lần nữa triệu tập cụ bà cùng các con đến làm việc. Sau quá trình xem xét và hòa giải kéo dài gần nửa năm lực lượng chức năng nhận thấy mâu thuẫn không thể tiếp tục giải quyết bằng hòa giải, đồng thời tôn trọng mong muốn của ông nên hỗ trợ ông thực hiện thủ tục ly hôn. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của các con, hai cụ đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Điều khiến mọi người xúc động nhất là ngay sau khi ly hôn, cụ Triệu đã mua một gói kẹo mừng mang tới đồn cảnh sát.

Sau gần 60 năm chờ đợi, những viên kẹo của ông Triệu không chỉ là lời cảm ơn gửi tới cảnh sát, mà còn là lời nhắc rằng: ai cũng có quyền lựa chọn một cuộc sống bình yên, kể cả khi đã bước sang tuổi xế chiều.