Clip cụ ông bị từ chối vẫn tặng hoa cụ bà bằng được khiến giới trẻ 'sôi trào'

Cụ ông tặng hoa vợ trong ngày thượng thọ 70 tuổi khiến giới trẻ không khỏi ngưỡng mộ. (Nguồn: @iniu1214)

Clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh một ông lão hân hoan cầm bó hoa lên sân khấu trao cho cụ bà đang múa trong tiết mục biểu diễn mừng lễ thượng thọ. Điều đặc biệt là vì đang tập trung cho màn diễn của mình, cụ bà chưa muốn nhận hoa ngay nên né ra, gương mặt có chút không hài lòng, thậm chí còn hất tay ra, nhưng người hâm mộ này vẫn kiên trì trao hoa vào tay bằng được.

Nhiều người bật cười thích thú khi chứng kiến cảnh này. Clip nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem, 150 nghìn lượt yêu thích, 45 nghìn lượt chia sẻ. Đoán rằng bà cụ là bạn đời của ông, nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của họ: "Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi về già vẫn có một người kiên trì đứng đợi để tặng hoa cho mình như thế này. Ngưỡng mộ hai cụ quá!"; "Sau hàng chục năm chung sống mà cụ ông vẫn tinh tế, biết chuẩn bị những món quà nho nhỏ giàu ý nghĩa như vậy tặng vợ. Thật khiến lớp trẻ bây giờ phải ngả mũ học hỏi"...

"Đúng là gừng càng già càng cay, cụ bà nhảy sung quá suýt quên luôn cả fan hâm mộ trung thành nhất cuộc đời mình!"; "Bó hoa không chỉ là quà, mà là cả tấm lòng của ông dành cho bà. Mong hai cụ thật nhiều sức khỏe để cùng nhau nhảy thêm nhiều mùa Thượng thọ nữa"; "Đúng là tình yêu thời 'ông bà anh' , cứ giản dị mà ấm áp vô cùng. Tôi xem clip mà cũng thấy yêu đời lây luôn. Sau này già đi, chỉ mong có được sức khỏe và tinh thần lạc quan như hai cụ. Một đời người, chỉ cần đến cuối cùng vẫn có nhau là đủ"...

Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ bày tỏ ngưỡng mộ đối với nguồn năng lượng tràn đầy của các cụ bà diễn văn nghệ cực "sung" trong lễ thượng thọ.

Thanh Tùng bình luận: " Nhìn cụ bà nhảy mà thanh niên như con còn thấy tự ti về xương khớp của mình. Đúng là khiến gen Z vừa ghen tị về sức khỏe, tình yêu và niềm vui sống. Chúc hai cụ luôn yêu đời như vậy".

Không ngần ngại nơi đông người, cụ ông vẫn thể hiện tình cảm thắm thiết. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Chi viết: " Ông đúng kiểu: Bà ơi cầm hoa hộ tôi cái để tôi còn nhảy cùng. Thế nhưng, bà lại từ chối phắt đi: Đang đoạn cao trào đừng làm đứt mạch cảm xúc của tôi. Đúng là không gì hạnh phúc bằng cưới được người hiểu mình. Bó hoa chắc chắn ông phải chuẩn bị từ đêm hôm trước mắt".

Phương Trang chia sẻ: " Trông ánh mắt ông nhìn đắm đuối bà đang nhảy trên sân khấu là biết tình yêu của hai cụ hạnh phúc như nào rồi. Chỉ mong sau thượng thọ, mình cũng được thoải mái quẩy như vậy, rồi bên dưới có chồng vẫn đứng chờ đưa về nhà an toàn".

Nhiều bạn trẻ rất hài hước khi "giải mã" thái độ của cụ bà khi được ông tặng hoa. " Bà giả vờ không cầm vậy thôi, chứ ông thử mà không tặng xem, tối về biết mặt nhau ngay. Ông chắc phải có hàng trăm lần đưa hoa nhưng bị từ chối rồi nên kinh nghiệm đầy mình. Tiệc mừng thọ mà vui như đám cưới vậy, công nhận ông bà và gia đình mình hạnh phúc thật", Thùy Linh viết.

Ngọc Hằng bình luận: " Chiêu này là tặng hoa ép buộc trong truyền thuyết đây mà. Cháu nhìn ông kiên trì trao bằng được bó hoa mà cười không ngậm được miệng. Cụ bà cũng rất duyên dáng, dù ngại nhưng vẫn tìm cách để trao gửi bó hoa lại chỗ ông".

Quỳnh Giang viết: "Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở cái nhạc nó bắt tai quá thôi. Bà nhảy xong bà mới nhận hoa nhé ông ơi! Cái nắm tay và bó hoa trao vội ấy là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Chúc hai cụ mãi trẻ trung tâm hồn như thế này".