Cụ Luis Cano (sinh ngày 9/12/1914) sống tại bang New Jersey, hiện là người cao tuổi nhất nước Mỹ. Ở tuổi 112, cụ là minh chứng cho việc tuôn thủ những thói quen nhỏ, đều đặn có thể kéo dài tuổi thọ. Tổ chức LongeviQuest, chuyên theo dõi những người sống thọ nhất thế giới xếp hạng cụ là người già thứ 112 trên toàn cầu.

Chia sẻ về bí quyết để có thể sống lâu và minh mẫn, cụ Cano đưa ra những lời khuyên hết sức giản đơn. Cụ nhấn mạnh vào lối sống lành mạnh với ba nguyên tắc vàng là hạn chế uống rượu bia, chú trọng vào giấc ngủ ngon và tuyệt đối không hút thuốc lá.

Đối với cụ, kỷ luật trong sinh hoạt chính là nền tảng cốt lõi của sức khỏe. Khi được hỏi để làm sao có một cuộc đời thực sự đáng sống, cụ Cano chỉ tóm gọn trong hai chữ: "Sống tốt" .

Sự tử tế và đạo đức trong cách đối nhân xử thế chính là chìa khóa để giữ cho tâm hồn luôn được thanh thản, từ đó sức khỏe, tuổi thọ cũng được kéo dài.

Cuộc đời cụ Cano là hành trình dài băng qua những thăng trầm lịch sử. Thời trẻ, cụ từng phục vụ trong quân đội Colombia và sau đó điều hành một đội xe buýt lớn.

Năm 1948, cụ kết hôn với bà Alicia Angelo Cano. Đến những năm 1990, gia đình cụ quyết định di cư và định cư tại Long Island, New York. Hai cụ có với nhau tất cả là 10 người con.

Cụ Cano chia sẻ rằng thành tựu lớn nhất đời mình không phải là tiền tài hay danh vọng, mà chính là việc xây dựng và duy trì được tổ ấm hạnh phúc. Cụ đang tận hưởng những năm tháng xế chiều bên cạnh hai người con tại New Jersey. Dù người vợ hiền qua đời vào năm 2004, cụ vẫn tiếp tục xây dựng gia đình đoàn kết, lớn mạnh, chăm lo cho 11 người cháu, 5 chắt và 2 chút.

Từng là người đam mê câu cá và yêu thích máy bay, giờ đây cụ dành phần lớn thời gian ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới và chiêm nghiệm về cuộc đời. Hình ảnh những chiếc máy bay lướt qua bầu trời vẫn mang lại cho cụ niềm vui giản đơn mỗi ngày.

Tại địa phương, cụ Cano trở thành biểu tượng đáng kính. Mỗi dịp sinh nhật, khi tấm biển chúc mừng được đặt trước sân nhà, những người lái xe ngang qua thường bấm còi như cách để tôn vinh sự trường thọ của cụ.

Ngay cả Thị trưởng Derek Armstead cũng thường xuyên ghé thăm để trò chuyện và trao tặng bằng khen vinh danh những đóng góp cũng như cuộc đời phi thường của cụ. Câu chuyện của cụ Luis Cano là lời nhắc nhở rằng, sự trường thọ không đến từ những điều cao siêu, mà bắt nguồn từ thói quen điều độ và một tấm lòng lương thiện.

Người giữ kỷ lục sống thọ nhất nước Mỹ trước đây là cụ bà Elizabeth Francis (sinh ngày 25/7/1909), qua đời vào cuối tháng 10/2024 tại bang Texas, hưởng thọ 115 tuổi.