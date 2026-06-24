Cây lộc vừng

Trong số những loài cây được người Việt yêu thích nhất, lộc vừng luôn đứng ở vị trí đặc biệt. Ngay từ tên gọi, chữ "lộc" đã gợi liên tưởng đến tài lộc, của cải và sự sung túc.

Lộc vừng nổi bật với những chùm hoa đỏ rủ xuống như những dây pháo ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và hỷ sự. Khi cây ra hoa dày đặc, gia chủ thường tin rằng đó là dấu hiệu của những điều tốt lành đang đến.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, lộc vừng còn là cây sống lâu năm, càng già càng có giá trị. Nhiều cây cổ thụ được định giá hàng trăm triệu đồng, trở thành niềm tự hào của gia chủ.

Cây mai vàng

Đối với người miền Nam, mai vàng là biểu tượng không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. Sắc vàng rực rỡ của hoa mai từ lâu đã gắn liền với hình ảnh giàu sang, phú quý và thành công.

Người xưa quan niệm rằng cây mai nở càng nhiều hoa thì năm mới càng thuận lợi. Bởi vậy, nhiều gia đình dành công chăm sóc mai suốt cả năm chỉ để đón khoảnh khắc cây bung nở đúng dịp Tết.

Bên cạnh ý nghĩa tài lộc, mai vàng còn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. Dù trải qua mùa khô khắc nghiệt, cây vẫn vươn lên mạnh mẽ và nở hoa rực rỡ khi xuân về.

Cây sung

Cây sung.

Hiếm có loài cây nào mà ý nghĩa lại được thể hiện rõ ngay trong tên gọi như cây sung. Trong văn hóa dân gian, "sung" gắn với sự sung túc, đủ đầy và viên mãn.

Người Việt thường có câu chúc "sung túc quanh năm", vì vậy nhiều gia đình lựa chọn trồng sung trước nhà hoặc tạo dáng bonsai để trưng bày.

Đặc biệt, quả sung còn xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều địa phương. Sự hiện diện của loại quả này thể hiện mong ước về cuộc sống no đủ, làm ăn thuận lợi và gia đình hòa thuận.

Cây nguyệt quế

Từ thời cổ đại phương Tây đến văn hóa Á Đông, vòng nguyệt quế luôn gắn liền với chiến thắng và sự thành đạt.

Tại Việt Nam, cây nguyệt quế được nhiều người yêu thích bởi hương thơm dịu nhẹ và dáng cây thanh nhã. Người xưa tin rằng trồng nguyệt quế trong nhà sẽ giúp con cháu học hành đỗ đạt, công việc hanh thông và gặp nhiều cơ hội tốt đẹp.

Khả năng xanh tốt quanh năm của nguyệt quế cũng tượng trưng cho sự phát triển bền vững và ý chí vươn lên không ngừng.

Cây kim ngân

Những năm gần đây, kim ngân trở thành một trong những loại cây phong thủy phổ biến nhất. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loài cây này đã xuất hiện trong quan niệm dân gian từ khá lâu.

Tên gọi "kim ngân" mang nghĩa vàng bạc, tiền tài. Phần thân thường được đan xoắn vào nhau tượng trưng cho sự đoàn kết và bền vững.

Người kinh doanh đặc biệt ưa chuộng kim ngân bởi họ tin rằng cây có khả năng thu hút vận may về tài chính. Dù đặt trong phòng khách, văn phòng hay quầy giao dịch, kim ngân đều mang thông điệp về sự phát đạt và thịnh vượng.

Cây mộc hương

Không rực rỡ như mai vàng hay nổi bật như lộc vừng, mộc hương chinh phục người yêu cây bằng hương thơm thanh khiết và vẻ đẹp kín đáo.

Người xưa thường trồng mộc hương gần hiên nhà hoặc trước sân. Mỗi mùa hoa nở, hương thơm lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu.

Trong quan niệm dân gian, mộc hương tượng trưng cho phúc đức, sự thanh cao và nền nếp gia phong. Nhiều gia đình tin rằng hương thơm của loài cây này giúp giữ gìn sự hòa thuận, mang đến cảm giác bình yên cho các thành viên trong nhà.