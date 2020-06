Cứ nghĩ Cần Thơ buồn tẻ hóa ra có cả loạt quán cà phê xinh xắn hết cỡ cho chị em đi du lịch cuối tuần không biết chán

Nếu bạn ở TP.HCM và muốn tìm một địa điểm đi chơi trong hai ngày cuối tuần thì thành phố Cần Thơ yên bình chính là một gợi ý. Đừng nghĩ rằng du lịch Cần Thơ có phần buồn tẻ, ngược lại thành phố miền Tây sông nước này có rất nhiều địa điểm vui chơi, ăn uống vô cùng thú vị.

Đặc biệt nếu bạn thuộc team thích đi lang thang và ghé thăm những quán cà phê mới lạ thì Cần Thơ cũng có cả loạt quán cà phê xinh xắn với đủ các concept hay ho và ấn tượng cho bạn chọn.

Nếu bạn thích không gian xanh mướt và ngắm nhìn dòng sông Hậu thơ mộng thì hãy ghé thăm quán cà phê trên cây, nếu bạn thích phong cách tối giản thì Chò Nâu hay Infini-T Coffee là nơi nhất định bạn phải đến...

Hãy cùng tìm hiểu những quán cà phê xinh xắn ở Cần Thơ nhé!

Ẩm thực sông Thơ - Quán cà phê trên cây

Nằm ngay bên Công viên Sông Hậu nhìn ra dòng sông Hậu đầy thơ mộng, quán cà phê Ẩm thực sông Thơ không chỉ nổi tiếng với tầm nhìn lãng mạn mà còn gây ấn tượng bằng lối kiến trúc độc đáo ở trên cây. Quán cà phê này có thiết kế bằng tre nứa đan xen và tạo hình giống như một chiếc nơm bắt cá khổng lồ. Lối đi lên và sàn nhà của quán cũng được làm bằng tre nứa.

Đến với quán cà phê trên cây vào bất cứ lúc nào bạn cũng có thể ngắm nhìn dòng sông êm đềm. Đặc biệt buổi tối ánh đèn lung linh sẽ khiến không gian nơi đây trở nên lãng mạn vô cùng.

Địa chỉ: Sông Hậu, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Dương Gia Chi Bảo

Nếu đi qua đường Hải Thượng Lãn Ông bạn sẽ bắt gặp một quán cà phê có không gian vintage với bức tường rêu phong cũ kỹ cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo ngay ở ngoài cửa. Đó là Hội quán Dương Gia Chi Bảo, một quán cà phê dành cho ai muốn đằm chìm vào không gian hoài niệm.

Hội quán này được trang trí bằng một loạt những đồ vật ngày xưa rất ấn tượng. Đến đây, bạn có thể thoải mái chụp hình bằng điện thoại nhưng nếu như bạn muốn có những bức ảnh đẹp hơn chụp bằng máy ảnh thì quán sẽ thu phí nhé!

Địa chỉ: Số 17 Hải Thượng Lãn Ông, Cần Thơ

Chill By Coffee

Chill By Coffee là một quán cà phê đang rất được yêu thích ở Cần Thơ bởi đến đây chắc chắn bạn sẽ chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp. Quán được thiết kế theo không gian mở với khu vực trong nhà và khu sân vườn thoáng mát. Khu vực các bức tường màu cam và hàng cây xương rồng chính là điểm nhấn của Chill By Coffee.

Địa chỉ: Đường 3/2, phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

The NEE Kaffee

Tuy không gian không quá đặc biệt nhưng khung cửa sổ ở The NEE Kaffee là nơi cho ra đời những bức ảnh cực chất. Khung cửa sổ tròn lớn cùng các họa tiết của một chiếc đồng hồ số La Mã ở đây vô cùng đẹp và ấn tượng, chỉ cần đứng ở đây là bạn sẽ có một tấm hình ngược sáng đầy hay ho. The NEE Kaffee cũng thường có nhạc sống cuối tuần nên nếu thích nghe nhạc đây cũng là một lựa chọn cho bạn.

Địa chỉ: 142 Huỳnh Cương, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Lan Kwai Fong

Lan Kwai Fong, (phiên âm sang tiếng Việt là Lan Quế Phường) vốn là một tụ điểm giải trí về đêm sầm uất ở Hong Kong. Lấy cảm hứng từ địa điểm này, quán Lan Kwai Fong ở Cần Thơ đã ra đời.

Với không gian đậm chất Hong Kong, đến đây bạn sẽ cảm thấy mình như đang lạc lối ở nước ngoài. Các tấm biển hiệu và đèn neon đầy màu sắc, những bức tường dán đầy các poster phim... tất cả tạo nên những background chụp ảnh vô cùng chất. Các chị em đứng quên chuẩn bị những bộ đồ vintage hay một chiếc váy xường xám để lên ảnh cho thật đẹp nhé!

Địa chỉ: Số 10 Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

AMIA - Coffee Tea & Bakery

AMIA - Coffee Tea & Bakery là một tiệm cà phê và bánh mang phong cách hiện đại. Đây cũng là một địa điểm hẹn hò được rất nhiều các cặp đôi yêu thích. Đặc biệt quán cũng có nhiều góc chụp ảnh check-in rất đẹp cho chị em thỏa sức tạo dáng để có những bức ảnh lung linh. Đồ uống và bánh ở đây được đánh giá khá ổn và mức giá hợp lý.

Địa chỉ: Phan Văn Trị, phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Infini-T Coffee

Infini-T Coffee là một quán cà phê mang phong cách tối giản và hiện đại đậm chất Hàn Quốc. Trên những bức tường của quán được trang trí bằng những dòng chữ gần gũi như: "Thanh xuân của chúng ta", "I'm glad you came"... Nhằm tạo không gian và thoải mái như ở nhà, trên cốc nước của quán còn được in dòng chữ: "Là mình là nhà".

Địa chỉ: 38A Xô Viết Nghệ Tĩnh, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Chò Nâu - Minimalism House and Tea, Coffee

Nằm ẩn mình trong một cửa hàng hoa tươi, Chò Nâu được thiết kế theo phong cách tối giản, tập trung vào đường nét, kết cấu và hoạ tiết của loài cây chủ đề - Dipterocarpus retusus - Chò Nâu. Chò Nâu có không gian trong nhà và cả ngoài trời đều được trang trí rất đẹp. Nếu bạn muốn đi tìm một chốn bình yên, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn thì đây chính là nơi thích hợp cho bạn.

Địa chỉ: 150 - 152 đường Cách mạng tháng 8, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.

36 Coffee Studio

Mặc dù có không gian khá nhỏ nhưng 36 Coffee Studio vẫn thu hút mọi người bởi lối thiết kế đơn giản và tinh tế. Khu vực trước cửa với bức tường trắng và những ô cửa sổ là địa điểm chụp ảnh check-in được rất nhiều người yêu thích. Chỉ cần đứng vào đây là bạn đã có một bức ảnh đẹp như chụp tại Hàn Quốc.

Địa chỉ: 139/105 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.