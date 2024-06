Các dự án bom tấn Hollywood mở màn mùa phim hè 2024 có doanh thu trái với kỳ vọng. Trong khi đó, phim Việt ra rạp lại rơi vào cảnh ế ẩm, đối diện khả năng thua lỗ.

Mùa hè luôn được xem là thời điểm vàng để các hãng phim tung ra những dự án bom tấn, được đầu tư mạnh về kinh phí, kỹ xảo lẫn khâu quảng bá. Điều này giúp thu hút sự chú ý của khán giả, tạo nên cơn sốt phòng vé cũng như cột mốc doanh thu lớn trong năm.

Đáng tiếc, bức tranh phim hè năm nay đang có dấu hiệu thay đổi. Ngay trong tháng đầu tiên, Hollywood chứng kiến cú ngã ngựa của các bom tấn được chờ đợi như Kingdom of the Planet of the Apes hay Furiosa : A Mad Max Saga.

Ở Việt Nam, các phim nội địa phát hành vào mùa hè cũng kém ấn tượng, không đủ sức hút để lôi kéo khán giả. Doanh số rạp phim phải dựa vào các dự án hoạt hình để thu hút đối tượng thiếu nhi, gia đình.

Phim Việt ế ẩm

Sau khi Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải tạo cơn sốt mới tại phòng vé, phim Việt quay trở lại tình trạng ế ẩm.

Trong tháng 5, chỉ có duy nhất một dự án nội địa ra rạp là Án mạng lầu 4. Song, tác phẩm lại không được đón nhận nồng nhiệt.

Án mạng lầu 4 mở màn mùa phim hè tại Việt Nam nhưng doanh thu ế ẩm.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tác phẩm có mức doanh thu rất thấp. Tuần đầu ra mắt, phim chỉ thu hơn 940 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần. Đây là con số đáng thất vọng so với mặt bằng chung của phim Việt, chưa kể dự án còn quy tụ đến hai ngôi sao là Trương Thế Vinh và Lương Bích Hữu.



Đến tuần thứ hai trụ rạp, doanh thu của Án mạng lầu 4 tiếp tục tụt dốc thê thảm. Phim không lọt nổi vào top 10 của Box Office Vietnam, chỉ đạt hơn 86 triệu đồng vào cuối tuần với 1.004 vé trong 154 suất chiếu.

Trái ngược với công thức bom tấn của Hollywood, Án mạng lầu 4 có phần nhìn kém ấn tượng. Từ bối cảnh đến góc quay đều tạo cảm giác của một tác phẩm có kinh phí giới hạn. Bên cạnh đó, phim cũng nhận nhiều lời chê về nội dung. Phần lớn người xem đánh giá tác phẩm chưa thuyết phục vì cách dẫn dắt câu chuyện còn thiếu hấp dẫn, diễn xuất cũng kém ấn tượng.

Việc đưa Án mạng lầu 4 ra rạp có thể xem là một nước đi mạo hiểm của ê-kíp. Bởi lẽ trước đó, nhiều phim Việt từng rơi vào cảnh thua lỗ vì ế ẩm như Đóa hoa mong manh, Cái giá của hạnh phúc hay gần nhất là B4S: Trước giờ yêu.

Chưa kể, phim ra mắt đúng vào thời điểm cơn sốt Lật mặt 7 chưa giảm nhiệt, cộng thêm mùa phim hè bắt đầu với hàng loạt phim ngoại xuất hiện ồ ạt tại phòng vé.

Sắp tới, có một phim nội địa ra mắt là Móng vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn - từng làm Bẫy rồng (2009), Em chưa 18 (2017). Song, dự án chưa có nhiều yếu tố hút khách, nội dung cũng không hấp dẫn nên khó thể vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong mùa hè năm nay.

Hình ảnh trong phim Việt Móng vuốt.

Bom tấn Hollywood lao đao



Không chỉ có phim Việt, một số bom tấn Hollywood được kỳ vọng cao đã không đạt được thành công như mong đợi, đơn cử là Kingdom of the Planet of the Apes và Furiosa: A Mad Max Saga .

Trước khi ra mắt, Furiosa: A Mad Max Saga được hàng loạt tạp chí danh tiếng như Time, Variety, Rolling Stone … đánh giá là bom tấn đáng chờ đợi nhất trong mùa hè năm 2024.

Dự án là tiền truyện kiêm ngoại truyện của Mad Max: Fury Road do George Miller đạo diễn, từng tạo cơn sốt khi ra mắt năm 2015 với doanh thu hơn 380 triệu USD, thắng đến 6 tượng vàng Oscar 2016.

Với kinh phí hơn 168 triệu USD, phim được đầu tư mạnh về khâu hành động, kỹ xảo, cùng sự tham gia của hai ngôi sao Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth. Nội dung kể về số phận của Furiosa - một nhân vật để lại nhiều ấn tượng qua màn thể hiện của minh tinh Charlize Theron trong bản phim năm 2015.

Đáng tiếc, Furiosa: A Mad Max Saga lại có doanh thu đáng thất vọng, trái ngược hoàn toàn với mong đợi của nhà sản xuất. Trong tuần đầu, phim chỉ thu về hơn 70 triệu USD toàn cầu.

Bom tấn Furiosa: A Mad Max Saga có mở màn kém ấn tượng dù quy tụ ngôi sao và đầu tư kinh phí lớn.

Theo Deadline, đây là bom tấn công chiếu vào lễ Memorial Day của Mỹ nhưng lại có doanh thu mở màn thấp nhất trong 30 năm qua.



Tại Việt Nam, doanh thu của Furiosa cũng kém ấn tượng. Tác phẩm không tạo được hiệu ứng mạnh tại rạp Việt, chỉ thu hơn 5,3 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần đầu ra mắt, hiện tổng doanh thu ở mức hơn 9,8 tỷ đồng. Con số này rất thấp so với một bom tấn được đầu tư lớn, có chiến lược quảng bá rầm rộ.

Trước đó, bom tấn Kingdom of the Planet of the Apes cũng có doanh thu không như kỳ vọng, chỉ đạt hơn 302 triệu USD so với kinh phí 160 triệu USD, còn thấp hơn cả phần phim Planet of the Apes ra mắt năm 2001 (362 triệu USD).

Điều kỳ lạ là cả hai tác phẩm trên đều được đánh giá cao về nội dung lẫn hình ảnh. Song, các yếu tố này và sự góp mặt của ngôi sao cũng không đủ sức để giúp phim tạo cơn sốt tại phòng vé.

Doanh số của Furiosa hay Kingdom of the Planet of the Apes phần nào cho thấy thị hiếu của khán giả đang dần thay đổi và trở nên khó đoán, tạo ra thách thức mới đối với các nhà làm phim.

Song, không thể phủ nhận nỗ lực của Hollywood trong việc đầu tư vào các dự án bom tấn để tạo ra một mùa phim hè hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng.

Điều đó lại hoàn toàn trái ngược với thực trạng của điện ảnh Việt hiện nay, khi các phim ra rạp ít được đầu tư về nội dung, khâu quảng bá cũng không tốt.