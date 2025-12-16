Cú ngã khiến đạo diễn Hoàng Nam mất trắng 26 tỷ đồng

Đạo diễn trắng tay, bỏ làm phim

Phim Thế hệ kỳ tích không lập được kỳ tích nào, ngược lại còn thua đau ở phòng vé. Chưa đầy một tuần sau khi công chiếu , đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ quay trở lại cuộc sống thường nhật, chấp nhận sự thật bộ phim thất bại ở phòng vé. Anh nói đây có thể là bộ phim điện ảnh thứ hai, cũng là cuối cùng. Hoàng Nam khẳng định điện ảnh là đam mê nhưng khiến anh chịu nhiều áp lực, không còn là chính mình.

“ Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim điện ảnh cuối cùng của tôi. Khi làm phim tôi vô cùng áp lực suốt một năm, từ khi viết kịch bản, đi quay đến hậu kỳ đến lúc phim ra rạp. Điện ảnh là đam mê nhưng trăm ngàn mũi tên, nhiều vấn đề xảy ra khiến tôi không còn là chính mình, không được sống như mình mong muốn. Cú vấp ngã của Thế hệ kỳ tích khiến tôi trắng tay. Tôi đầu tư rất nhiều tiền nhưng thu lại không đáng là bao, chỉ đủ trả nợ một chút. Tôi cần tỉnh táo, đứng dậy sau vấp ngã bởi phía sau còn gia đình. Không có gì là lãng phí, đây là trải nghiệm để tôi không còn gì ân hận, nuối tiếc”, đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ.

Đạo diễn Hoàng Nam trắng tay, bỏ làm điện ảnh sau Thế hệ kỳ tích.

Trước đó, Hoàng Nam thẳng thắn đối diện thực tế Thế hệ kỳ tích không được đón nhận ngoài rạp. Anh nhận định cục diện bộ phim có thể sớm rời phòng vé do suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy rạp thấp. Những chia sẻ của Hoàng Nam nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả. Nhiều người nể phục sự dũng cảm của anh khi lấn sân điện ảnh và cả cách anh đối diện với thất bại, thừa nhận vấp ngã.

Tiếc cho Hoàng Nam

Chia sẻ với Tiền Phong , nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt bày tỏ tiếc nuối khi Thế hệ kỳ tích là một trong những phim Việt có thành tích bết bát năm 2025. Theo Nguyễn Phong Việt, tựa đề bộ phim gợi cảm hứng cho người trẻ về câu chuyện khởi nghiệp cùng với lòng trắc ẩn, tình yêu thương gia đình… trong một xã hội nhiều biến động.

“ Thế hệ kỳ tích là phim ra rạp hiếm hoi trong vài năm trở lại đây lấy bối cảnh câu chuyện hoàn toàn ở Hà Nội. Khán giả có cơ hội nhìn thấy một Hà Nội rất đẹp qua nhiều góc máy, từ những buổi sáng tinh mơ cho đến hoàng hôn và cả khi phố lên đèn… Một phim Việt chọn thông điệp truyền cảm hứng trong năm có rất nhiều sự kiện lịch sử như năm 2025”, chuyên gia Nguyễn Phong Việt nhận xét.

Phim cố gắng hướng tới thông điệp nhân văn, đề cập vấn đề thời sự nhưng cách xử lý kịch bản thiếu mượt mà.

Theo chuyên gia, sự thất bại của Thế hệ kỳ tích đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đạo diễn ôm đồm quá nhiều chi tiết, khiến diễn biến phim trở nên gấp gáp, thiếu điểm chạm cần thiết. Chuyên gia phân tích phim có hơi hướm cổ tích, đặt ra nhiều biến cố và giải quyết nó một cách chưa thuyết phục, khiến khán giả hoài nghi về cái kết đẹp của nhân vật chính. Ngoài ra, sự kết nối, câu chuyện của các nhân vật có phần hời hợt, rời rạc.

Chuyên gia Nguyễn Phong Việt đánh giá đạo diễn Hoàng Nam liều lĩnh khi “chọn mặt gửi vàng” ở dàn diễn viên non trẻ, không có gương mặt bảo chứng phòng vé. Việc Hoàng Nam lấy bối cảnh hoàn toàn ở Hà Nội và toàn bộ diễn viên trong phim đều là người miền Bắc cũng hạn chế đối tượng tiếp nhận.

“Không khó để nhận diện một tác phẩm thành công hay thất bại ở ngoài rạp, chỉ sau thời gian ngắn, thậm chí vài ngày hay tuần đầu công chiếu. Nhà rạp có đánh giá riêng để ưu tiên suất chiếu, giờ chiếu. Doanh thu bộ phim, phản ứng khán giả là câu trả lời, không cần phân tích hay dở. Khi một bộ phim ra rạp, phải chấp nhận quy luật của thị trường, thành công hay thất bại cũng là bài học”, chuyên gia chia sẻ.

Chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho rằng không đạo diễn nào muốn làm một bộ phim thảm họa để mang ra trình chiếu bởi đó là tự trọng nghề, chi phí sản xuất lớn với ê-kíp lên đến hàng trăm người. Anh đánh giá cao sự tỉnh táo và dũng cảm của Hoàng Nam, bởi rất ít đạo diễn dám chấp nhận thất bại và nói về nó một cách thẳng thắn như vậy.

Vừa ra rạp đã thua đau

Thế hệ kỳ tích ế vé, chỉ thu 710 triệu đồng sau 3 ngày đầu ra rạp (không tính suất chiếu sớm). Theo khảo sát của PV Tiền Phong , ngay cả trong hai ngày cuối tuần, các rạp ở trung tâm TP Hà Nội cũng ghi nhận lượng khán giả thưa thớt tới xem phim của đạo diễn Hoàng Nam. Thực tế, một bộ phim vừa ra rạp có thể đoán định kết cục lỗ hay lãi nhờ vào công thức tính toán. Những con số trong tuần đầu công chiếu đôi khi quyết định thành công của cả tác phẩm điện ảnh.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho biết số lượng suất và khung giờ chiếu là những yếu tố chiến thuật ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả doanh thu và khả năng lan tỏa của một bộ phim trong tuần đầu ra rạp. Giai đoạn này được xem là "trận đánh quyết định" trong chiến dịch phát hành.

Dàn diễn viên không chuyên khiến chất lượng diễn xuất của phim ở mức thấp.

Thông thường, để một phim có cơ hội đạt được hiệu ứng truyền thông và doanh thu nhất định, tỷ lệ suất chiếu trong tuần đầu tiên cần chiếm ít nhất từ 20-30% tổng suất chiếu cả nước, tức khoảng từ 2.000-4.000 suất mới đảm bảo tổng doanh thu phim từ 40 tỷ đồng trở lên. Đây là ngưỡng tối thiểu giúp phim đủ hiện diện trên thị trường, khán giả dễ dàng tiếp cận và duy trì sức nóng. Nếu số suất ban đầu quá thấp, phim khó đạt doanh thu kỳ vọng.

“Việc đàm phán với các cụm rạp lớn để có được lịch chiếu dày đặc và thời điểm thuận lợi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà phát hành. Tuy nhiên, thị trường rạp luôn biến động nhanh, nên chiến lược suất chiếu cũng cần linh hoạt điều chỉnh theo tín hiệu doanh thu. Nếu phim đạt kết quả tốt trong 2-3 ngày đầu, cần ngay lập tức mở rộng suất chiếu - không chỉ tăng số suất tại các rạp lớn mà còn mở rộng sang các hệ thống rạp nhỏ để tận dụng tối đa hiệu ứng đám đông. Ngược lại, nếu doanh thu thấp hoặc bị cạnh tranh mạnh, đơn vị phát hành cần chủ động xin thêm suất chiếu ở các rạp vừa và nhỏ, hoặc rạp ở khu vực tỉnh lẻ vẫn còn khoảng trống thị trường. Song song đó, có thể điều chỉnh lại chiến dịch marketing, tập trung vào những điểm mạnh của phim để kéo lại sự chú ý”, chuyên gia phân tích.

Trở lại với Thế hệ kỳ tích, phim mở bán các suất chiếu sớm từ 10/12. Riêng trong ngày 12/12, phim bán được hơn 700 vé trên tổng 750 suất chiếu. Ngày 11/12, doanh thu phim không nổi 60 triệu đồng. Tính đến sáng 15/12, phim chỉ thu về 712 triệu đồng. Với mức đầu tư 26 tỷ đồng, soi chiếu với tốc độ kiếm tiền hiện tại, phim của đạo diễn Hoàng Nam thua lỗ ê chề.