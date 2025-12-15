Từ Đèn Âm Hồn tới Thế Hệ Kỳ Tích: Đừng nghĩ chiêu trò lừa khán giả có thể dùng lần hai

Đầu năm nay, YouTuber Hoàng Nam bất ngờ lấn sân điện ảnh với Đèn Âm Hồn và thắng lớn khi thu về hơn 105 tỷ đồng. Thừa thắng xông lên, anh cho ra tiếp Thế Hệ Kỳ Tích chỉ trong vòng 8 tháng sau đó. Tuy nhiên, tác phẩm lần này thất bại thảm hại, thu về chưa đến 1 tỷ đồng sau ba ngày công chiếu. Lý do không chỉ nằm ở chất lượng phim mà còn ở những chiêu trò đã hết “phép”.

Đèn Âm Hồn thắng lớn nhờ sự tò mò

Hoàng Nam vốn là một YouTuber lớn với kênh Challenge Me Hãy Thách Thức Tôi lên đến hơn 4,2 triệu lượt theo dõi. Các kênh Facebook, TikTok của anh cũng có lượt theo dõi lớn. Người xem chủ yếu biết đến Hoàng Nam nhờ nội dung về khám phá, tâm linh. Do đó mà khi anh công bố thực hiện Đèn Âm Hồn với đề tài về tâm linh của Bắc Bộ, đặc biệt lấy cảm hứng từ tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương đã gây sự chú ý nhất định.

Công bằng mà nói, quá trình quảng bá ban đầu của bộ phim khá bài bản. Quá trình thực hiện bộ phim được Hoàng Nam giới thiệu như một series YouTube dài tập, đăng tải toàn bộ các bối cảnh, hành trình tuyển chọn diễn viên, phục trang, duyệt ra rạp của Cục Điện ảnh, ghi hình, hậu trường… lên mạng xã hội suốt thời gian dài. Điều này tạo được sự tò mò và cảm giác FOMO (sợ bị bỏ lỡ) của khán giả.

Tuy nhiên, càng gần ngày chiếu, các chiêu trò của nam YouTuber càng lộ rõ. Anh liên tục kể lể việc bán nhà để làm phim. Sau đó, Hoàng Nam tố có một bên nào đó đe dọa, không cho Đèn Âm Hồn ra mắt vào dịp Tết vì phim của họ phát hành vào dịp này. Do không nói rõ, cộng đồng mạng có dịp đồn đoán và đổ lỗi cho các đạo diễn có phim ra rạp dịp Tết. Hoàng Nam đã biến mình thành nạn nhân, tranh thủ sự thương cảm của cộng đồng sau khi chĩa mũi dùi vào người khác.

Không những thế, khi Đèn Âm Hồn bị chỉ trích là học lóm Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma (2024) rất ăn khách của Hàn Quốc thì… Hoàng Nam tung luôn các nội dung so sánh thẳng với bản gốc, thông qua Cô đồng Liễu (Hoàng Kim Ngọc) và Cậu Hường (Tuấn Mõ) với màn nhảy trừ tà không khác gì Lee Hwa-rim (Kim Go-eun) và Yoon Bong-gil (Lee Do-hyun). Chốn Tâm Thức cũng được nhà làm phim đặt lên bàn cân với Cõi Vô Định của loạt phim Insidious.

Đến khi Đèn Âm Hồn ra rạp và vấp phải chỉ trích về mặt chất lượng, Hoàng Nam lại “cầu cứu” khán giả vì cho rằng mình bị truyền thông bẩn, bị bôi xấu và chê bai thiếu khách quan. Nam YouTuber tiếp tục tố do các phim lớn đấu đá mà anh bị rơi vào tầm ngắm, thậm chí nói rằng không hề đạo nhái Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma và Insidious. Bên cạnh đó, phim còn dùng quà có giá trị để lôi kéo khán giả ra rạp khi tung mini-game tặng vàng cho ai chụp lại ảnh vé và đăng bài review khen ngợi.

Trên thực tế, Đèn Âm Hồn thắng phần lớn nhờ vào sự tò mò của khán giả khi một YouTuber chuyên tâm linh sẽ làm phim kinh dị sẽ ra sao. Việc Hoàng Nam mời rất nhiều TikToker, YouTuber nổi tiếng đóng từ vai chính đến phụ cũng tranh thủ được tệp người hâm mộ của họ. Ngoài ra, thời điểm ra mắt Đèn Âm Hồn ngay sau dịp Tết toàn phim hài, tình cảm gia đình cũng là một gáo nước mát giải khát cho khán giả dù không “sạch”.

Thế Hệ Kỳ Tích thất bại bởi chất lượng tệ hại

Sau 105 tỷ đồng doanh thu của Đèn Âm Hồn, chỉ trong vòng 8 tháng sau, Hoàng Nam đã cho ra mắt bộ phim thứ hai là Thế Hệ Kỳ Tích. Ban đầu, tác phẩm có tên là Bà Đừng Buồn Con. Tuy nhiên, có vẻ như do thấy Cục Vàng Của Ngoại không bùng nổ như kỳ vọng, anh muốn chuyển hướng đánh vào thế hệ trẻ. Chiến lược quảng bá phim cũng chuyển hướng nói về hành trình khởi nghiệp và lập trình game của nhân vật chính Tiến (Trần Tú) thay vì mối quan hệ với bà nội.

Thế nhưng, các nội dung tung ra thay vì đánh vào kịch bản lôi cuốn, câu chuyện ý nghĩa hay diễn xuất của dàn diễn viên, Thế Hệ Kỳ Tích lại… chủ yếu xoay quanh Hoàng Nam. Anh dùng các chiêu trò cũ như công khai kinh phí 26 tỷ đồng và than rằng chỉ còn 23 triệu đồng trong túi cầm cự đến ngày ra rạp. Chiếc bình gốm giá hơn 20 triệu đồng trong một cảnh phim cũng được nói đi nói lại rất nhiều. Trong khi đó, khán giả không hề có chút khái niệm gì về chất lượng nội dung của phim.

Cộng với tai tiếng từ Đèn Âm Hồn trước đó, doanh thu của Thế Hệ Kỳ Tích là một thảm họa. Bộ phim chiếu sớm trong hai ngày nhưng chỉ thu về hơn 100 triệu đồng. Sau khi chính thích ra rạp, số tiền cũng chỉ dừng ở mức hơn 500 triệu đồng sau hai ngày. Phim có 600 suất nhưng số vé bán ra đôi khi còn ít hơn thế. Để dễ hiểu, Kumanthong: Vong Nhi Cúp Bế - một phim kinh dị Nhật kinh phí thấp, chỉ có tầm 300 suất chiếu - còn thu về gấp ba lần Thế Hệ Kỳ Tích.

Thất bại này không chỉ nằm ở quá trình quảng bá yếu kém, khiến khán giả chưa kịp biết phim đổi tên mà còn ở việc Hoàng Nam quên mất tệp người hâm mộ của mình là ở thể loại tâm linh và đứng tuổi. Anh không hề có kết nối với thế hệ gen Z, các gương mặt diễn viên cũng không đủ kéo họ đến rạp khi quá mù mờ về nội dung phim. Chất lượng kịch bản cũng ở mức thảm họa, tô hồng cuộc sống và rao giảng đạo lý sáo rỗng. Không những thế, người xem đã dè chừng Hoàng Nam sau Đèn Âm Hồn quá dở nên tỏ ra thận trọng và chờ review từ bạn bè. Và khi không ai khen nổi Thế Hệ Kỳ Tích, việc họ không xuống tiền là dễ hiểu.

Chiêu trò của Hoàng Nam hết phép

Trên thực tế, Hoàng Nam vẫn dùng các chiêu trò cũ để lôi kéo khán giả ra rạp. Nhưng khi anh làm phim dở thì nói cái gì cũng là sai. Thay vì dùng vàng, nam YouTuber treo thưởng xe máy điện và iPhone cho những ai đi xem và đánh giá phim. Nhưng giải thưởng đó chẳng là gì nếu tác phẩm quá dở. Việc đổi tên phim là một chiêu trò ăn theo game Phở Anh Hai nổi đình nổi đám thời điểm gần đây nhưng lại phản tác dụng khi làm khán giả mất đi sự hứng thú và thậm chí không biết phim tồn tại.

Không còn Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma và Insidious để bám vào, Hoàng Nam lại chọn Avatar: Fire and Ash khi tuyên bố mình là fan của đạo diễn James Cameron và ra phim ngày 12.12 để “đấu” với thần tượng. Anh cho biết Thế Hệ Kỳ Tích là một phim thuần văn hóa Việt và ai không xem Avatar thì có thể chọn phim anh. Song, điều này đã bị khán giả “bắt bài” và cho là ảo tưởng.

Đạo diễn Hoàng Nam

Khi doanh thu ở mức báo động, nam YouTuber lại “cầu cứu” khán giả, xin mọi người ra rạp ủng hộ vì anh không muốn lâm cảnh nợ nần. Thậm chí, Hoàng Nam còn dùng hình ảnh bà nội lén cho tiền hay khuyến khích người xem ra rạp để góp ý cho anh sửa đổi. Thế nhưng, việc tranh thủ tình tương đã không còn tác dụng và chẳng ai lại mua vé xem phim, chịu đựng suốt hai tiếng chỉ để về “góp ý” cho đạo diễn cả. Sau Đèn Âm Hồn, rất nhiều ý kiến về tay nghề Hoàng Nam đã được người xem lên tiếng. Song, anh lại cho là “truyền thông bẩn”, là seeding, là công kích thay vì tiếp thu. Nếu anh chịu lắng nghe từ đó thì Thế Hệ Kỳ Tích đã không tệ như thế.

Một đạo diễn nên tập trung vào chất lượng thay vì cầu cứu tình thương của khán giả. Vì nếu phim hay sẽ tự động thu hút người xem và ngược lại. Cầu cứu chỉ làm khán giả ghét hơn khi sản phẩm đưa ra đã không có sự tôn trọng họ. Các chiêu trò và sự tò mò cũng chỉ dùng được một lần mà thôi và Hoàng Nam đã may mắn với Đèn Âm Hồn. Song, anh không biết tận dụng sự may mắn đó để cải thiện bản thân mà lại tự mãn, tập trung mọi sự chú ý của bộ phim thứ hai vào chính mình mà không học hỏi để sửa đổi. Thất bại là điều tất yếu.