Tiếc cho một người từng ấp ủ nhiều mơ ước

Không chỉ khán giả, những đồng nghiệp từng làm việc với Miu Lê cũng bị sốc. Diễn viên Phi Thanh Vân chia sẻ: “Có những tin tức đọc xong… tự nhiên ngồi lặng rất lâu. Không ngủ được. Nhớ về một cô bé nhỏ ngày nào trong đoàn phim Những thiên thần áo trắng… ánh mắt trong veo, cười rất vô tư, lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe. Em từng kể chị nghe chuyện tự dưỡng tóc… Rồi tự làm tóc giả luôn vì chưa có điều kiện đặt tiệm. Cái cách em cười khi kể mấy chuyện đó làm chị nhớ mãi. Ngày đó em đúng kiểu một đứa trẻ rất hồn nhiên… rất trắng… như một đám mây nhỏ. Rồi thời gian qua nhanh thật… Cô bé ngày nào thành ngôi sao. Có nhiều bản nhạc hit. Có phim. Có cả sự nghiệp mà bao người mơ ước…”.

Những dòng trạng thái của Phi Thanh Vân cũng là tâm trạng của nhiều nghệ sĩ và khán giả lúc này: “Tiếc cho một tài năng. Tiếc cho một hành trình đẹp. Tiếc cho một cô gái từng ôm rất nhiều mơ ước ngày nào”.

Cũng có những khán giả vì quá yêu mến Miu Lê đã tìm nguyên nhân cú trượt ngã của cô từ áp lực của hào quang, của sự nổi tiếng. Nhưng ngay lúc này, trên mạng xã hội đã ngập tràn đoạn video ngắn ghi lại quan điểm Miu Lê từng chia sẻ: “Cố tỏ ra gần như hoàn hảo, Miu cảm thấy mệt vì điều đó. Tại vì nghề nào cũng vậy, bác sĩ, kỹ sư, diễn viên, người mẫu đều là con người, chỉ tính chất công việc là khác nhau. Chúng ta làm giải trí, chúng ta khoác lên người những thứ đẹp đẽ thực ra bản ngã bên trong mình cũng là con người. Những năm sau này Miu thừa nhận, suy nghĩ của Miu thay đổi nhiều, có những thói quen, những điều lúc xưa mình nghĩ sẽ mãi không thay đổi. Nhưng về sau dần dần bên trong mình thay đổi mà mình cũng bất ngờ về chính bản thân luôn”.

Khát khao được sống như một người bình thường không chỉ có ở Miu Lê mà ở bất cứ người nổi tiếng nào. Nhưng cách Miu Lê thay đổi lại chệch hướng, cư dân mạng dùng từ “thay đổi mà hơi xa bờ” dành cho sự “lột xác” tiêu cực của nữ diễn viên, ca sĩ 9x. Nhiều khán giả đoán, Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy chỉ là giọt nước tràn ly, là bóng tối bị đưa ra ánh sáng.

Câu hỏi khán giả đặt ra: Cô ấy đã sử dụng chất cấm từ bao giờ? Lúc này, những video và phát ngôn mấy năm gần đây của Miu Lê bị “đào” lại, như video tại họp báo Đại tiệc trăng máu, “em xinh” trò chuyện vấp váp khiến đồng nghiệp Liên Bỉnh Phát phải chỉnh giúp và trách nhẹ Miu Lê: “Nhướng mắt lên ghê vậy”. Từ những phát ngôn “ba ngơ” của Miu Lê trong quá khứ, một số khán giả bình luận hài hước: “Từ hồi đó đến giờ tưởng Miu Lê ngây ngô vô tư, dễ thương nên nói chuyện mát mát. Giờ mới biết hóa ra đó là lời thì thầm của đá”.

Cô bị bắt quả tang khi đang diện chiếc áo ghi hai chữ tiếng Việt rõ to: Điệu đà. Nhiều khán giả bình luận “cười ra nước mắt” về thần tượng sụp đổ: “Chị tôi đấy, đẹp đẽ, điệu đà, đập đá”.

Khủng hoảng niềm tin với thần tượng

Ồn ào Miu Lê nổ ra cộng với những ồn ào trước đó của các nghệ sĩ khác đã khiến một bộ phận khán giả thốt lên: “Nghệ sĩ nước mình coi thường khán giả. Khán giả thì dễ dãi”. Trên mạng xã hội Threads có những khán giả đã bày tỏ nỗi lo lắng với thần tượng của họ, cầu cho thần tượng của họ mãi giữ được hình ảnh sạch, không trượt ngã như Miu Lê, Chi Dân… Họ nhắn nhủ những nghệ sĩ mà họ yêu mến: Xin đừng thêm bê bối nào nữa, vì chúng tôi sẽ không chịu nổi.

Miu Lê hát nhạc Trịnh từng được em gái Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh khen “rất hay và đầy tố chất của nhạc Trịnh”.

Phải hiểu cảm giác “dành cả thanh xuân để yêu một người” mới hiểu nỗi đau, sự khủng hoảng khi người ấy phản bội tình yêu chân thành. Chuyên gia văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nằm trong số những khán giả thiện cảm với Miu Lê. Ông bày tỏ về ồn ào: “Ấn tượng đầu tiên là sốc, tiếc và đau lòng. Vì cô ấy là một cô gái đa tài. Nhưng qua đây mới thấy góc khuất của giới showbiz”.

Nhiều người nghi ngờ, khi Miu Lê bị “bóc trần”, làng giải trí Việt chưa phải đã sạch tinh tươm. Có những khán giả bi quan viết: “Giờ mà kiểm tra hết người trong showbiz, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện động trời”. Một đạo diễn hoạt động ở làng giải trí phía Nam cho biết, anh không bất ngờ khi Miu Lê bị bắt. Vị đạo diễn giấu tên nói: “Không ít nghệ sĩ trẻ bây giờ chơi đồ (ma túy). Đây không chỉ là vấn đề của người hoạt động trong làng giải trí mà là vấn đề của xã hội, của sự phát triển. Xã hội phát triển, đời sống khá tự do, kinh tế đi lên nên kéo theo những hệ lụy. Bây giờ ma túy tổng hợp tràn lan. Giới trẻ thì theo thời, theo xu thế, tư tưởng của họ cũng bị ảnh hưởng nhiều do sự phát triển cởi mở hơn, du nhập nhiều cách ăn chơi hơn ngày xưa”.

Nhưng anh cho rằng, nghệ sĩ không nên đổ lỗi cho lý do dùng ma túy vì cần bay bổng trong sáng tạo: “Đó chỉ là sự ngụy biện, sáng tạo không cần ảo giác, không cần phê pha. Đây là hệ lụy của thói quen ăn chơi tận hưởng lệch lạc, hệ lụy của sự phát triển và giáo dục. Tôi thừa nhận, nghệ sĩ có sự cô đơn, không thoải mái được như người bình thường, cũng có thể nó là nguyên nhân đẩy một số người tìm đến thứ ảo giác giúp họ thoải mái với thế giới của họ. Nhưng phải khẳng định, những nghệ sĩ trượt ngã là những người nhận thức kém, tâm lý yếu, không cưỡng lại được sự rủ rê. Khi đã thử và trải nghiệm họ đã mê thế giới ảo ấy, không đủ bản lĩnh để thoát ra”.

Hình ảnh trong sáng, ngọt ngào của Miu Lê trong phim Cô gái đến từ hôm qua.

Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô được đánh giá là nghệ sĩ đa tài, bén duyên với nghệ thuật sớm, từ khi còn là thiếu nữ 16 tuổi. Những phim ghi dấu ấn của Miu Lê: Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua… Trong đó, Em là bà nội của anh đạt doanh thu 102 tỷ đồng. Cô gái đến từ hôm qua cũng là phim có doanh thu tốt, 70 tỷ đồng. Trước ồn ào xảy ra, cô sắm vai nữ chính trong phim Đại tiệc trăng máu. Ở mảng ca nhạc, cô từng gây sốt với những ca khúc: Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em, Cô gái ngày hôm qua, Vì mẹ bắt chia tay (kết hợp cùng Karik), Em vẫn hi vọng, Giả vờ nhưng em yêu anh…

Nhiều người so sánh thế hệ nghệ sĩ ngày trước với thế hệ nghệ sĩ bây giờ và kết luận: Thế hệ nghệ sĩ hôm nay dễ “hư” hơn. Bởi vì, họ có nhiều điều kiện để dễ “hư”, trong đó có vấn đề thu nhập. Thu nhập của những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hiện nay là con số không tưởng với người bình thường. Nghệ sĩ thời trước có khi diễn cả tối, cát-xê chỉ đủ mua bát phở. Cho nên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng khán giả hôm nay cần thần tượng của ngày hôm nay.

Sau những cú trượt ngã của Công Trí, Chi Dân… bây giờ lại đến Miu Lê, “thượng đế” không khỏi bàng hoàng, khủng hoảng niềm tin. Cần những thần tượng “sạch” mang lại cơn gió mát. Trên mạng xã hội, “chị đẹp” Trang Pháp và một vài anh tài, em xinh khác đang được nhiều khán giả “ký gửi” niềm tin.