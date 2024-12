Luo Yuan-jing, bác sĩ điều trị tại Khoa Thần kinh, cơ sở Yangming thuộc Bệnh viện Thống nhất Thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, đau đầu là vấn đề phổ biến trong xã hội hiện đại và rất thường gặp ở các phòng khám ngoại trú.

Tuy nhiên, đau đầu chỉ là triệu chứng, cần tìm ra nguyên nhân mới điều trị đúng và dứt điểm. Đặc biệt, đau đầu có thể là triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Phổ biến nhất, nhiều người thường mặc định đau đầu dai dẳng là do căng thẳng hay mất ngủ.

Mất ngủ và căng thẳng có thể gây đau đầu nhưng không kéo dài (Ảnh minh họa)

Tại sao căng thẳng, mất ngủ gây đau đầu?

Theo bác sĩ Luo, mất ngủ có thể gây đau đầu do tăng căng thẳng, rối loạn chức năng hệ thần kinh và sự gia tăng cortisol. Khi không ngủ đủ giấc, cơ thể không phục hồi đầy đủ, gây căng cơ và rối loạn nồng độ chất dẫn truyền thần kinh, từ đó làm tăng nguy cơ đau đầu. Bên cạnh đó, mất ngủ cũng có thể làm thay đổi huyết áp và tuần hoàn máu, dẫn đến cơn đau đầu. Đau đầu kiểu này thường âm ỉ nhưng không quá nặng, kèm chán nản, buồn ngủ, cơ thể rã rời nhưng nhanh phục hồi khi ngủ đủ.

Còn với đau đầu do căng thẳng, ông nhấn mạnh rằng nó tác động về cả thể chất lẫn tinh thần. Đau đầu do căng thẳng xuất phát từ việc cơ thể sản sinh hormone stress như cortisol, gây căng cơ và co thắt mạch máu. Căng thẳng kéo dài khiến cơ cổ, vai cứng lại, dẫn đến cơn đau âm ỉ hoặc áp lực, thường xuất hiện ở trán và sau gáy. Thói quen xấu như ngồi sai tư thế hoặc cúi đầu lâu khi dùng điện thoại có thể làm trầm trọng thêm. Đây là nguyên nhân gây ra khoảng 70% các cơn đau đầu nguyên phát, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không được điều trị.

4 kiểu đau đầu cảnh báo vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng

Ngoài căng thẳng hay mất ngủ, còn có rất nhiều nguyên nhân khác gây ra cơn đau đầu. Trong đó, bác sĩ Luo cảnh báo có 4 kiểu đau đầu nguy hiểm, cần tới bác sĩ càng nhanh càng tốt:

Đau đầu dữ dội, đột ngột

Cơn đau đầu đột ngột và dữ dội có thể là dấu hiệu đột quỵ (Ảnh minh họa)

Cơn đau đầu đến một cách đột ngột và dữ dội như “sét đánh” cũng là một trong những dấu hiệu nguy hiểm không thể bỏ qua. Đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng như xuất huyết não, phình động mạch não, hoặc các bệnh lý liên quan đến mạch máu trong não. Đối với những cơn đau đầu kiểu này, bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra và có phương pháp điều trị phù hợp.

Đau đầu kèm một số triệu chứng khác

Nếu cơn đau đầu xuất hiện cùng với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng hoặc mất thăng bằng, đó là lúc bạn cần phải đi khám ngay. Đặc biệt, đau đầu kèm theo các triệu chứng thần kinh bất thường như tê liệt một bên cơ thể hoặc khó nói, có thể là dấu hiệu của một cơn đột quỵ. Những triệu chứng này không thể xem nhẹ và cần được xử lý kịp thời, nếu không hậu quả rất khó lường.

Đau đầu đứt quãng, biến động theo thay đổi tư thế

Đau đầu xuất hiện, nặng thêm mỗi khi thay đổi tư thế có thể cảnh báo một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, không phải chỉ là do căng thẳng hay mệt mỏi thông thường. Thường liên quan tới bệnh lý mạch máu hoặc áp lực trong não, chẳng hạn như u não, tụ máu nội sọ hoặc rối loạn động mạch. Ngoài ra, đau đầu này cũng có thể liên quan đến thoái hóa đốt sống cổ, viêm xoang, hoặc căng cơ.

Đau đầu kéo dài, không thuyên giảm

Nếu đau đầu không nặng nhưng dai dawrngh, tốt nhất hãy sớm gặp bác sĩ (Ảnh minh họa)

Đau đầu kéo dài và không thuyên giảm, ngay cả khi dùng thuốc giảm đau, có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Khi cơn đau không giảm dù đã sử dụng thuốc, cần đặc biệt chú ý vì đây có thể là triệu chứng của các vấn đề như khối u não, viêm màng não hoặc huyết áp cao. Cũng có thể là do một số bệnh lý đặc biệt về mạch máu não hay sự di căn của ung thư, bị các loại sán/vi khuẩn xâm nhập… Nếu tình trạng này kéo dài, việc đi khám để xác định nguyên nhân là rất quan trọng, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor