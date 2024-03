Cư dân sống trong nỗi lo cháy nổ, sự cố thang máy ở chung cư giữa Thủ đô

Mất điện, mất liên tục trong giờ cao điểm, chuyện không lạ với người dân ở chung cư Mỹ Sơn từ nhiều năm nay… Chưa nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, chưa được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng dù hàng trăm hộ gia đình đã chuyển về sinh sống từ năm 2018 đang là thực tế của tòa chung cư này.

Vậy nên, từ nhiều năm nay, cư dân vẫn sống trong tình trạng lắm cái không: không ban quản trị, không phí dịch vụ, không sổ đỏ, không an toàn phòng cháy chữa cháy và tất nhiên là không đủ điện với không ít nỗi lo cháy nổ, sự cố thang máy.

Hè sắp đến cũng là thời gian cao điểm sử dụng điện. Mong mỏi lớn nhất của cư dân lúc này là sớm được đấu nối điện lưới sinh hoạt thay vì thấp thỏm đủ điện hay thiếu điện - với những phiếu đóng tiền điện công trường trực tiếp cho chủ đầu tư như thế này…

Bị xử phạt nhiều lần do vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

Dự án chung cư Mỹ Sơn do Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt. Về các vi phạm phòng cháy chữa cháy tại chung cư này, năm 2019 Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn - chủ đầu tư của dự án - số tiền 80 triệu đồng với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

UBND quận Thanh Xuân cũng xử phạt chủ đầu tư 75 triệu đồng về hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã được yêu cầu dừng hoạt động và khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy để thực hiện công tác nghiệm thu… Tuy nhiên, sau nhiều năm, việc khắc phục của chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành. Cư dân tại chung cư từng phải căng băng rôn, bức xúc với những vi phạm, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân với nỗi lo lớn nhất là công tác phòng cháy chữa cháy.

Với đại bộ phận dân cư ở các đô thị lớn đặc biệt như Thủ đô Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì chung cư chính là lựa chọn cho một mái ấm với mong ước an cư để lạc nghiệp. Chung cư hiểu một cách cơ bản thì sẽ là những khu nhà với nhiều hộ dân sinh sống bên trong các căn hộ, có hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung. Thế nhưng, ở một góc độ khác, chung cư cũng là những sản phẩm chung của chủ đầu tư và cư dân, cần phải được chủ đầu tư đảm bảo chất lượng để tạo ra môi trường sống an toàn cho người dân, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, con số 23 chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy đã hoạt động tại Thủ đô Hà Nội cho thấy, nhiều chủ đầu tư mới chỉ lo xây cho được nhà.

Chậm khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy

Hiện, trên địa bàn quận Hà Đông có 8 chung cư vi phạm. Trong đó có những chung cư vi phạm kéo dài nhiều năm.

Thiếu tá Phạm Văn Trưởng - Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Quận Hà Đông - cho biết: "Chủ yếu do các công trình đã được thẩm duyệt nhưng quá trình thi công, lắp đặt, sửa chữa không đúng thiết kế. Quá trình thiết kế thay đổi nên rất khó khắc phục, ảnh hưởng đến quá trình khắc phục. Một số chủ đầu tư báo cáo là gặp khó trong việc thiết kế lại hệ thống báo cháy…".

Và trong thời gian chờ khắc phục lỗi thì không ít thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng lỗi, hỏng dù được khẳng định thường xuyên kiểm tra.

Theo quy định, tòa nhà chưa được nghiệm thu thì chưa đưa vào hoạt động. Thế nhưng, đa số các chung cư vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy hiện nay lại đã hoạt động và có một lượng lớn cư dân sinh sống. Việc cưỡng chế, đưa người dân ra khỏi chung cư là bất khả thi.

Cũng theo lực lượng chức năng, hiện 2 lỗi xử phạt hành chính nặng nhất về vi phạm phòng cháy chữa cháy là lỗi chưa thẩm duyệt đã đưa vào hoạt động và lỗi công trình đã đình chỉ hoạt động mà vẫn đưa vào hoạt động.