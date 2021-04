Cư dân mạng thích thú trước loạt ảnh Lê Dương Bảo Lâm mặc đồ shipper, định xây dựng "đế chế livestream" khép kín vợ bán - chồng giao hàng chăng?

Xuất thân là một diễn viên hài nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại được đông đảo khán giả yêu mến khi lấn sân sang lĩnh vực bán hàng online. Với khả năng hoạt ngôn, cách giao lưu hóm hỉnh, thân thiện, từ một nghề tay trái để cải thiện thu nhập, Dương Lâm và vợ nay đã tậu được cả cơ ngơi hoành tráng nhờ công việc livestream bán hàng. Nhưng không dừng lại ở đó, mới đây, cư dân mạng lại có dịp thích thú với loạt ảnh "thánh livestream" diện đồ... shipper. Phải chăng anh chàng định lấn sân sang cả dịch vụ giao hàng cho khách?



Loạt ảnh Lê Dương Bảo Lâm diện đồ shipper được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.

Tác phong chuyên nghiệp của "shipper" Dương Lâm

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra bộ quần áo quen mắt mà nam nghệ sĩ diện trên người chính là đồng phục của một trong những dịch vụ vận chuyển hàng hóa khá quen thuộc với các tín đồ mua hàng online - BEST Express.

Bộ đồng phục không còn quá xa lạ với các tín đồ shopping online.

Fan của Dương Lâm háo hức không biết sao anh chàng lại "cosplay" thành shipper. Nhiều người cho rằng đây là những hình ảnh từ dự án mới của nam nghệ sĩ.

Vào đầu năm nay, nam nghệ sĩ đã từng có chuyến tham quan hệ thống dây chuyền tự động tại trung tâm phân loại hàng hóa của tập đoàn BEST Inc. ở Củ Chi, TP.HCM. Được tận mục sở thị dây chuyền hoành tráng của BEST nhưng Dương Lâm vẫn không khỏi bất ngờ tốc độ phân loại hàng hóa lên đến 60.000 đơn hàng/giờ nhờ các hệ thống tự động hóa tại trung tâm này.

Cận cảnh trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại của BEST Inc.

Hệ thống phân loại hàng thông minh của BEST Express giúp cải thiện thời gian giao hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả của quy trình vận chuyển.

Dù mới gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019, cho đến hiện tại, BEST Express đã trở thành đối tác vận chuyển của những sàn thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, Tiki, LAZADA, Sendo, Lotte… cũng như các nhà bán lẻ, hộ kinh doanh khác tin tưởng sử dụng, trong đó có gia đình "thánh livestream nghìn đơn" Dương Lâm - Quỳnh Quỳnh. Không chỉ sử dụng dịch vụ "xịn sò" của hãng, nam nghệ sĩ còn tranh thủ "xí" thêm hàng chục phần quà "siêu to khổng lồ" từ nhãn hàng để dành tặng cho các khán giả kiêm "khách iu" của mình trong buổi livestream ngày 19/4 vừa qua. Hãy cùng chờ đón dự án kết hợp hoành tráng tiếp theo của Lê Dương Bảo Lâm x BEST Express, bạn nhé!