Cú bắt tay thập kỷ giữa đạo diễn Việt Tú, JustaTee và GĐST Phương Vũ đánh dấu cột mốc 10 năm của WeChoice Awards 2024

Đến hẹn lại lên, WeChoice Awards 2024 chính thức quay trở lại mùa giải mới với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Trong năm thứ 10 của hành trình truyền cảm hứng, lan toả điều tích cực, vinh danh những câu chuyện, con người tử tế ở khắp mọi miền đất nước, WeChoice Awards 2024 sẽ tiếp tục đồng hành cũng những nghệ sĩ tài ba để mang đến bữa tiệc văn hoá giải trí, đậm hơi thở đời sống, tự hào người Việt.

Mới đây, WeChoice Awards 2024 đã "thả hint" về bộ 3 "phù thủy quyền năng" đứng sau WeChoice Awards 2024, khiến dân tình đứng ngồi không yên. Qua những từ khoá như "Giám đốc âm nhạc J - Tuấn - Suy", "Tổng đạo diễn WeChoice nhiều năm liên tiếp" và "Giám đốc sáng tạo Ngông cuồng và dị biệt", cư dân mạng đã khoanh vùng được những cái tên đình đám.

BTC đã "thả hint" về bộ 3 "phù thủy quyền năng" đứng sau WeChoice Awards 2024

Không để mọi người chờ lâu, WeChoice Awards 2024 nay chính thức công bố "bộ sậu" quyền lực của mùa giải năm nay không ai khác chính là Đạo diễn Việt Tú - Tổng đạo diễn, JustaTee - Giám đốc âm nhạc và Phương Vũ - Giám đốc sáng tạo. Với khán giả của WeChoice Awards, đây là những gương mặt vừa lạ vừa quen.

Tổng đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn Việt Tú, có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, là bảo chứng cho những show diễn hoành tráng mang tính biểu tượng và nghệ thuật, tiệm cận với thế giới từ khi còn trẻ với tư duy hệ thống và khoa học. Là đạo diễn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc tại Việt Nam, anh là người đứng sau Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 22 tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Tú là Tổng đạo diễn loạt show - concert quy mô như Live Concert 11 năm của SpaceSpeakers KOSMIK, liveshow của diva Hà Trần, Hồng Nhung,... và cả những sân khấu mang yếu tố văn hóa như Đại lễ Phật đản thế giới tại Việt Nam, vở diễn Tứ Phủ, vở diễn thực cảnh Chùa Hương…

Tại WeChoice Awards, đạo diễn Việt Tú là một cái tên quen thuộc khi đã là Tổng đạo diễn của Gala Vinh danh trao giải liên tiếp nhiều mùa giải. Anh còn từng lọt top 20 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice 2018 và là 1 trong những thành viên tích cực của Ban Sứ giả. Năm 2020, đạo diễn Việt Tú là thành viên Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards chủ đề "Diệu Kỳ Việt Nam". Do đó, khi quay trở lại với WeChoice Awards 2024 cùng chủ đề "Việt Nam tôi đó", sự hiện diện của đạo diễn Việt Tú ở vai trò Tổng đạo diễn cực kỳ có ý nghĩa.

Giám đốc âm nhạc JustaTee

Hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, JustaTee đã có một hành trình đầy ấn tượng và truyền cảm hứng về đam mê âm nhạc cho các nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là người tiên phong mang định nghĩa thực về dòng nhạc RnB, anh còn sở hữu một loạt những hit trăm triệu views càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc. Những năm gần đây, JustaTee nâng cao vị thế khi là người đứng sau sự thành công của các gameshow, sự kiện âm nhạc phủ sóng làng nhạc như Rap Việt All Star Concert 2023, Anh Trai Say Hi, Rap Việt mùa 4,...

JustaTee hứa hẹn sẽ mang đến loạt hit bảo chứng cho album WeChoice cùng những sân khấu bùng nổ, cân bằng hoàn hảo giữa tính giải trí với giá trị nhân văn của tinh thần "Việt Nam tôi đó"

Với WeChoice, đây là lần đầu JustaTee tham gia dưới vai trò Giám đốc âm nhạc. Theo đó, anh sẽ là người "cầm trịch" cho album năm nay với chủ đề "Việt Nam tôi đó", cùng sân khấu biểu diễn của Gala Trao giải và vinh danh WeChoice Awards 2024. Là hit-maker hot nhất thị trường, JustaTee hứa hẹn sẽ mang đến loạt hit bảo chứng cho album WeChoice cùng những sân khấu bùng nổ, cân bằng hoàn hảo giữa tính giải trí với giá trị nhân văn của tinh thần "Việt Nam tôi đó".

Giám đốc sáng tạo Phương Vũ

Phương Vũ sinh năm 1995) là đạo diễn trẻ nổi bật trong những năm gần đây. Anh là thành viên sáng lập của Antiantiart - tập thể các nghệ sĩ và nhà làm phim trẻ có tiếng trong ngành sáng tạo. Khoảng 3 năm trở lại đây, Phương Vũ bén duyên với công việc của một đạo diễn - nghệ sĩ hình ảnh, anh đã làm hơn 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau.

Phương Vũ là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của ngành sáng tạo Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm của anh thường được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội với phong cách thể hiện bằng hình ảnh dữ dội và có chút cuồng loạn. Anh là người đứng đằng sau những video clip gây bão cõi mạng như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023)… hay các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Hop On Da Show (LowG x tlinh) hay mới nhất là 9 MV debut như 1 phim ngắn mang tên “ả” của tân binh marzuz.

Phương Vũ sẽ là mảnh ghép không thể thiếu giúp WeChoice truyền cảm hứng về niềm tự hào người Việt, làm bật lên trọn vẹn thông điệp chủ đề “Việt Nam tôi đó”

Với WeChoice Awards, đây là lần thứ hai Phương Vũ đồng hành với vai trò Giám đốc sáng tạo. Lần đầu tiên Phương Vũ “bén duyên” với WeChoice là mùa giải 2023, anh đã cùng ekip truyền tải tinh thần “Dám Đam Mê, Dám Rực Rỡ” xuất sắc qua hình ảnh. Phương Vũ cũng là 1 trong những Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023. Quay trở lại với mùa giải mới, Phương Vũ sẽ là mảnh ghép không thể thiếu giúp WeChoice truyền cảm hứng về niềm tự hào người Việt, làm bật lên trọn vẹn thông điệp chủ đề “Việt Nam tôi đó”.