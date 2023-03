Cụ bà tử vong sau khi bị bò "điên" húc: Trách nhiệm của chủ con bò ra sao?

Liên quan đến vụ việc “Bò điên húc cụ bà bất tỉnh, bé 7 tháng tuổi rơi khỏi võng” xảy ra ở huyện Củ Chi (TPHCM), ngày 3/3, nguồn tin của PV cho biết, cụ bà trong vụ việc đã không qua khỏi và đã được gia đình đưa về quê để lo hậu sự.

Phân tích về góc độ pháp lý trong vụ việc này, luật sư Đỗ Trúc Lâm (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, theo quy định Điều 603 của Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác.

Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Camera ghi lại cảnh cụ bà bị con bò húc (Ảnh cắt từ clip).

Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Luật sư Lâm cho rằng, trong vụ việc này, các cơ quan có thẩm quyền cần phải vào cuộc làm rõ nguyên nhân gia súc chạy rông ngoài đường. Bởi theo khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định nghiêm cấm hành vi thả rông súc vật trên đường bộ.

Theo đó, nếu chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng súc vật mà chăn thả, dẫn dắt gia súc đi trên đường không phù hợp quy định pháp luật dẫn đến làm chết người thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với mức hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

“Nếu chủ con bò đã dùng mọi biện pháp an toàn và việc con vật lồng lên là mang tính bất ngờ, khách quan, thì sẽ không bị trách nhiệm hình sự”, luật sư Lâm cho hay.

Luật sư Đỗ Trúc Lâm cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải vào cuộc làm rõ nguyên nhân vì sao con bò bị tuột dây chạy rông ngoài đường dẫn đến sự việc húc cụ bà tử vong.

Về thiệt hại phải bồi thường trong trường hợp người bị nạn tử vong, áp dụng quy định tại Điều 590, Điều 591 Bộ luật Dân sự thì thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, điều trị; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường vật chất nêu trên, còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trường hợp các bên thỏa thuận được việc bồi thường thì sẽ ưu tiên kết quả hòa giải thành đó. Ngược lại, bên bị nạn (người đại diện hợp pháp của người bị xâm phạm tính mạng) có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14h45 ngày 28/2, bà H (78 tuổi, quê Tây Ninh) đi bộ từ căn nhà trên đường Tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) để qua đường thì bị một con bò húc trúng khiến bà ngã văng xuống đường rồi bất tỉnh với thương tích nặng.

Phát hiện vụ việc, người thân đã đưa bà H đến bệnh viện Củ Chi cấp cứu rồi sau đó chuyển tuyến đến bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, gia đình đã đưa nạn nhân về để lo hậu sự.

Vị trí nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: M.A

Trước khi húc bà H, con bò trên đã xông vào nhà của anh L.H.N (36 tuổi) ở đường Hẻm 9 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Anh N cho biết, đầu giờ chiều 28/2, khi con trai của anh đang nằm ngủ trên võng thì bỗng dưng xuất hiện một con bò đi vào nhà. Phát hiện vụ việc, anh N đuổi con bò ra ngoài thì bỗng dưng con vật húc chiếc võng làm con trai anh rơi xuống nền nhà và bị thương nhẹ ở vùng đầu và mắt.

Con bò xông vào nhà anh N. húc bé trai 7 tháng tuổi đang ngủ trên võng rơi xuống nền nhà. Ảnh: M.A

Theo tìm hiểu của PV, con bò gây ra vụ việc do một hộ dân ở trên đường Hẻm 9 (xã An Nhơn Tây) vừa mới mua. Do dây thừng buộc con bò bị tuột khiến con vật chạy rông ra đường và gây ra vụ việc đáng tiếc. Sau khi húc trúng bà H, con bò bỏ chạy trên đường và đã được mọi người đuổi theo bắt lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, chủ con bò đã thương lượng, tự giải quyết với gia đình anh N. và người thân của bà H.