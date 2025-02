Có lẽ ai cũng hy vọng bản thân sẽ luôn khỏe mạnh, trường thọ để được ở bên gia đình và bạn bè lâu hơn. Tuy nhiên thực tế lại rất phũ phàng khi phụ nữ lại có xu hướng già nhanh hơn nam giới. Nguyên do là vì mật độ collagen của phái nữ giảm mạnh khi về già, cộng thêm áp lực trong cuộc sống khiến cơ thể căng thẳng, tăng sinh nếp nhăn.

Chính vì vậy, học hỏi và duy trì những thói quen tốt là cách giúp trường thọ hiệu quả nhất. Một trong những "minh chứng sống" phải kể đến cụ bà Tomiko Itooka sống ở Ashiya (Nhật Bản). Đáng tiếc là bà đã qua đời vào ngày 29/12/2024 vừa qua trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè.

Cụ bà Tomiko Itooka đã sống đến 116 tuổi, xác nhận kỷ lục Guiness về tuổi thọ.

Bà Tomiko hưởng thọ 116 tuổi 212 ngày, được các chuyên gia công nhận là 1 trong 3 người còn sống của thập niên 1910. Bà đã trải qua rất nhiều dấu mốc thăng trầm của lịch sử nhân loại, trải nghiệm những gì khó khăn nhất trong cuộc sống… nhưng bà vẫn giữ được sức khỏe tốt và thọ mệnh cao.

Bí quyết sống lâu của cụ bà người Nhật đến từ 1 loại quả

Theo LongeviQuest - một tổ chức xác minh độ tuổi của những người sống thọ, bà Tomiko kết hôn năm 20 tuổi và làm quản lý văn phòng tại nhà máy của chồng trong Thế chiến II. Bà rất năng động và thích đi bộ đường dài.

Về kỷ lục của bản thân, bà đã hai lần leo lên núi Ontake cao 10.062 feet (khoảng 3.000m). Ngoài ra bà còn thực hiện chuyến hành hương dài hơn 600 dặm (khoảng 965m) đến 33 ngôi đền ở vùng Kansai khi bà ở độ tuổi 80. Có thể nói rằng, thói quen vận động thường xuyên chính là một trong những bí quyết giúp bà có tuổi thọ như vậy.

Bà thường xuyên vận động và ăn uống khoa học, hợp lý để tăng cường tuổi thọ.

Về việc chọn thực phẩm để ăn hàng ngày, bà luôn ăn chuối hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Mỗi sáng thức dậy, bà sẽ uống sữa men, kết hợp ăn 1 quả chuối, giúp bổ sung chất xơ và dưỡng chất một cách hiệu quả. Loại quả này có bán đầy ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết hết công dụng để chăm sử dụng hơn.

Nhìn chung, chuối chứa carbohydrate tự nhiên như đường (glucose, fructose) và tinh bột, cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng. Vì thế, chuối là lựa chọn tuyệt vời trước hoặc sau khi tập luyện để duy trì mức năng lượng ổn định.

Chuối chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp điều chỉnh hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan giúp hấp thụ nước, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón, trong khi chất xơ không hòa tan hỗ trợ nhu động ruột.

Bên cạnh đó, chuối rất dễ ăn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Loại quả này có thể được chế biến thành nhiều món như sinh tố, bánh, hoặc ăn trực tiếp như một món ăn vặt lành mạnh. Theo các chuyên gia, lợi ích của chuối còn được biết đến như sau, có thể xem như là một trong những bí quyết sống thọ của người Nhật:

1. Giúp cải thiện sức khỏe não bộ

Chuối là một loại trái cây có khả năng tăng cường sức khỏe não bộ nhờ chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu. Đặc biệt, chuối rất giàu vitamin B6, một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và norepinephrine. Những chất này đóng vai trò lớn trong việc cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và duy trì sự tập trung, minh mẫn của não bộ.

Ngoài ra, lượng kali dồi dào trong chuối còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, cung cấp oxy, dưỡng chất cho não, từ đó tăng cường khả năng ghi nhớ và học tập. Thêm vào đó, chuối còn chứa các chất chống oxy hóa như dopamine tự nhiên, giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi tổn thương do gốc tự do.

2. Giúp kiểm soát cân nặng, giảm cân hiệu quả

Chất xơ trong chuối, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn và hạn chế lượng calo tiêu thụ trong các bữa ăn sau. Đồng thời, chuối có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp, giúp giải phóng năng lượng chậm, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ tăng cân do ăn vặt không kiểm soát.

Chuối vừa chứa ít chất béo lại cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như kali và vitamin B6, giúp duy trì năng lượng cho cơ thể trong quá trình tập luyện hoặc giảm cân. Ngoài ra, vị ngọt tự nhiên của chuối có thể thay thế cho đồ ngọt công nghiệp, giúp bạn đáp ứng nhu cầu vị giác mà không nạp quá nhiều calo không cần thiết.

Ăn chuối điều độ còn giúp giảm cân một cách hiệu quả.

3. Tăng cường sức khỏe làn da và tóc

Vitamin C trong chuối đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất collagen, một loại protein cần thiết giúp da săn chắc, mịn màng, chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay chảy xệ. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong chuối giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, giảm thiểu tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm.

Đối với tóc, lượng kali, vitamin B6, các dưỡng chất thiết yếu trong chuối nuôi dưỡng từ sâu bên trong, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và tăng độ bóng mượt. Mặt khác, chuối cũng cung cấp độ ẩm tự nhiên, hỗ trợ làm dịu da khô và nuôi dưỡng tóc bị hư tổn.

4. Hỗ trợ sức khỏe của xương và cơ bắp

Kali là một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng điện giải và giảm nguy cơ chuột rút cơ bắp, đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên tập luyện thể thao hoặc lao động nặng. Đồng thời, magie trong chuối đóng vai trò quan trọng trong quá trình co duỗi cơ, hỗ trợ cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy, chuối còn góp phần bảo vệ sức khỏe xương nhờ khả năng giảm bài tiết canxi qua nước tiểu, giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, các dưỡng chất như vitamin B6, mangan có trong chuối cũng tham gia vào quá trình tái tạo mô xương và mô cơ, đảm bảo cơ thể luôn dẻo dai, khỏe mạnh.

Chuối còn góp phần bảo vệ sức khỏe xương nhờ khả năng giảm bài tiết canxi qua nước tiểu.

Lưu ý những gì khi ăn chuối để lành mạnh?

Khi ăn chuối, có một số lưu ý quan trọng để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe và tránh những tác dụng phụ không mong muốn:

- Không ăn chuối khi bụng đói: Ăn chuối khi bụng quá đói có thể làm tăng lượng đường trong máu đột ngột, gây cảm giác mệt mỏi hoặc chóng mặt. Vì vậy, tốt nhất là nên ăn chuối sau bữa ăn nhẹ, hoặc kết hợp với một số thực phẩm khác để giữ mức đường huyết ổn định.

- Chọn chuối chín vừa phải: Chuối quá chín chứa nhiều đường tự nhiên, có thể khiến chỉ số đường huyết tăng nhanh, không tốt cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc người cần kiểm soát cân nặng. Nên chọn chuối có độ chín vừa phải để cung cấp năng lượng mà không làm tăng nhanh đường huyết.

- Ăn vừa phải: Mặc dù chuối rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều chuối có thể dẫn đến tăng lượng calo, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Một ngày nên ăn từ 1-2 quả chuối là đủ để tận dụng lợi ích mà không gây thừa cân.

Theo Insider, Healthline