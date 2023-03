Cụ bà 91 tuổi làm thẻ căn cước công dân, tá hỏa vì hồ sơ ghi giới tính nam, đã chết

Ông Nguyễn Đình Hoạt – Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, công an xã này đang kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc về trường hợp của cụ bà 91 tuổi ở địa phương chưa làm được thẻ Căn cước công dân vì trong hồ sơ ghi thông tin sai.

Hồi tháng 3/2021 bà Hoàng Thị Thử (91 tuổi, trú thôn Hưng Nam, xã Cẩm Hưng) cùng người người thân đến điểm làm thủ tục xin cấp thẻ Căn cước công dân do Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai.

Công an Hà Tĩnh hỗ trợ cụ già làm Căn cước công dân. Ảnh: CAHS

Tại đây, việc lấy dữ liệu, thông tin diễn ra bình thường. Tuy nhiên một thời gian sau đó thấy cụ Thử mãi không có Căn cước công dân nên người thân đến Công an huyện Cẩm Xuyên để hỏi mới biết thông tin dữ liệu chưa có trên hệ thống. Cán bộ công an yêu cầu cụ Thử phải đến để được hướng dẫn làm lại.

Đầu tháng 3/2023, người thân đã chở cụ Thử đến Công an huyện Cẩm Xuyên để làm lại thẻ Căn cước công dân. Lúc này, họ mới tá hỏa vì cán bộ tiếp nhận trả lời chưa thể làm do thông tin của cụ Thử trong hồ sơ gốc ghi giới tính nam và trạng thái "đã chết". Sau đó cán bộ công an huyện hướng dẫn gia đình về xã nơi cư trú để xin một số giấy tờ xác nhận nhằm sửa các thông tin bị sai trong hồ sơ gốc.

“Việc này có thể nhiều người trùng tên trong lúc đi làm tờ khai dẫn đến nhầm lẫn. Hiện công an xã đang kiểm tra lại hồ sơ gốc để đối chiếu và xử lý”, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng thông tin.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, phía công an đang hướng dẫn, hỗ trợ sửa các thông tin bị sai trong hồ sơ của cụ Hoàng Thị Thử để gửi ra Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an để nhờ xử lý lại dữ liệu.

Sau khi thông tin được sửa, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân cho cụ Hoàng Thị Thử. Việc dẫn đến sai sót trong hồ sơ theo Công an huyện Cẩm Xuyên là do số lượng công dân quá lớn, áp lực công việc khi cấp thẻ Căn cước công dân nên cán bộ cập nhật dữ liệu bị nhầm lẫn.