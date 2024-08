Cụ bà 89 tuổi nghi bị xâm phạm thân thể

Ngày 19/8, nguồn tin của PV Tiền Phong , UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau ) vừa báo cáo vụ việc cụ bà 89 tuổi nghi bị đối tượng 45 tuổi thực hiện hành vi “ xâm phạm thân thể”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/8, bà N.T.T (89 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) đang nằm trên giường thì đối tượng T.V.H. (45 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) đến nhà, và định thực hiện hành vi “xâm phạm thân thể” bà T.

Ảnh minh họa.

Vụ việc được người nhà bà T. phát hiện nên trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lợi An đã nhanh chóng đến hiện trường làm việc với những người có liên quan, lập hồ sơ và chuyển Công an huyện Trần Văn Thời thụ lý theo thẩm quyền.