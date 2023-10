Cụ bà 80 tuổi vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh như U60, lương hưu dưới 10 triệu đồng vẫn sống hạnh phúc nhờ 5 điều này

‏Bà Lý năm nay đã 80 tuổi nhưng chân tay vẫn rất nhanh nhẹn. Nếu không giới thiệu, người khác sẽ nghĩ rằng bà chỉ mới 60.‏

‏Sau khi chồng ra đi, mặc dù các con đã nhiều lần khuyên bà về nhà để có thể chăm sóc nhưng bà vẫn nhất quyết sống một mình. Bà đánh giá cao lòng tốt của các con nhưng có lý do khiến bà nói không với điều đó: lý do đầu tiên là do bà thích sống tự do và không muốn bị bó buộc bởi thói quen sinh hoạt của các con; lý do thứ hai là bà không muốn sự can thiệp của mình làm xáo trộn cuộc sống yên bình của chúng.‏

‏Tuy nhiên, bà cũng không thể thuê bảo mẫu về chăm sóc mình, ngày nay chi phí thuê bảo mẫu quá cao. Lương hưu hàng tháng chưa tới 10 triệu đồng/tháng của bà không đủ chi trả, cuộc sống của các con cũng khó khăn, bà sẽ không đòi hỏi phụ cấp từ chúng.

‏Không còn cách nào khác, bà phải dựa vào chính mình để tự chăm sóc bản thân.‏

‏Để duy trì sức khỏe, bà đã nghiên cứu rất nhiều. Bà đặc biệt đi đến một số thị trấn, nơi có nhiều người trường thọ để quan sát cuộc sống thường nhật của những người này và rút ra được 5 bài học quý giá.‏

1. Không để bản thân nhàn rỗi

‏Sau khi quan sát kỹ, bà Lý nhận thấy những người cao tuổi vẫn duy trì được khả năng tự chăm sóc bản thân sau khi bước qua tuổi 100 đều có một điểm chung, đó là họ kiên trì làm việc và không bao giờ để mình nhàn rỗi dù ở tuổi 60 hay 100.‏

Thay vì đảm nhận công việc khó khăn và đòi hỏi sức lực như khi còn trẻ, họ thực hiện những việc đơn giản như lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, hay tham gia vào các hoạt động giải trí như sáng tác, ngâm thơ. Chỉ cần cơ thể, não bộ hoạt động sẽ giúp người già trở nên năng động, minh mẫn hơn, và đồng thời cảm thấy bản thân vẫn tạo ra giá trị cho cuộc sống.‏



2. Nuôi dưỡng tinh thần thoải mái

‏Những người cao tuổi khỏe mạnh và sống lâu thường có ý chí kiên cường, tính tình lạc quan và vui vẻ. Dù không giàu có, họ vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống hiện tại bằng cách sống vui vẻ, thưởng thức đồ ăn ngon và trân trọng mọi khoảnh khắc. Vì sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém sức khỏe thể chất, nhờ đó họ có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.‏

03. Luyện tập thói quen sinh hoạt tốt

‏Bà Lý nhận thấy xung quanh mình những người bạn đồng niên không khỏe mạnh đều có thói quen sinh hoạt không tốt. Giờ giấc sinh hoạt của họ vô cùng thất thường, họ không bao giờ ăn ngủ đúng giờ và hiếm khi tập thể dục. Những thói quen này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe của họ, khi bước vào ngưỡng cửa 70, 80, họ hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân.‏

‏Đối với bà Lý, nếu không thể sống theo ý muốn của mình thì đó là một điều rất đáng sợ. Bà không muốn giống họ và phải luôn trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.‏

04. Tập thể dục đều đặn

‏Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp. Giống như máy móc, mỗi cơ quan bộ phận đều có tuổi thọ sử dụng theo thiết kế ban đầu. Sau một thời gian dài sử dụng, chúng dần suy giảm chức năng vốn có, hỏng hóc và không còn sử dụng được. Tuy nhiên nếu không dùng đến, chúng cũng sẽ han gỉ.‏

‏Nếu một người không tập thể dục trong một thời gian dài, cơ thể sẽ dần mất đi sức sống và lâu dần suy giảm sức khỏe. Tuy nhiên, cần phải lưu ý thể trạng sức khỏe của bản thân để lựa chọn các bài tập phù hợp.‏

‏Trong nhiều năm, dù trời lạnh hay nóng, bà Lý vẫn luôn chăm chỉ tập thể dục. Bất kể nắng mưa, bà vẫn ra ngoài vận động, hít thở khí trời. Bà sẽ không bao giờ để bản thân nằm dài một ngày ở trong nhà thật hoang phí.‏

05. Tự lực

‏Bà Lý là một người khá quảng giao, thường xuyên đi du lịch theo nhóm. Khi đi du lịch, chúng ta thường gặp những đoạn đường khó đi, đồi dốc. Mỗi khi gặp tình huống như vậy, bà không nhận sự giúp đỡ từ người khác, mà cố gắng tự mình vượt qua.‏

‏Theo bà, một khi chấp nhận sự giúp đỡ của người khác và tạo ra tiền lệ này thì con người sẽ buông thả, không còn nghiêm khắc với bản thân, sống một cuộc sống kỷ luật tự giác. Sau đó, bà sẽ trở thành người phụ thuộc.‏

‏Để bản thân sống một cuộc sống khỏe mạnh cho đến cuối đời là mục tiêu mà bà Lý hay bất kỳ người già nào cũng hằng mong muốn. Đừng vì những khó khăn, nỗi sợ mà buông bỏ cuộc sống, hãy tận hưởng và sống thật trọn vẹn những năm tháng cuối đời.‏