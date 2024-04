Cụ bà 75 tuổi đi nhặt ve chai bị tên cướp sát hại

Chiều 2/4, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được Nguyễn Minh Hoàng (SN 2005, ngụ Bình Dương) để điều tra liên quan đến vụ cụ bà nhặt ve chai tử vong bên đường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào sáng 30/3, người dân sống tại một khu dân cư ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) phát hiện bà Nguyễn Thị Minh (75 tuổi) tử vong ở ven đường, bên cạnh là chiếc xe máy chở ve chai.

Khi phát hiện vụ việc, người dân nghĩ đây là vụ tai nạn giao thông, nhưng khi kiểm tra, trên người nạn nhân có vết thương như bị đánh nên trình báo cơ quan Công an.

Hiện trường vụ việc và chân dung nghi can Nguyễn Minh Hoàng

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Công an tiến hành khám nghiệm thi thể, trích xuất camera để xem lại diễn biến vụ việc.

Quá trình điều tra, công an xác định đây là vụ án giết người không phải do tai nạn giao thông gây ra. Công an cũng xác định kẻ tình nghi là Nguyễn Minh Hoàng nên tổ chức lực lượng truy bắt.

Khi bị bắt, Hoàng khai đã sử dụng khúc cây và dao bấm để tấn công cụ bà, nhằm mục đích cướp tài sản.