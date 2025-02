Cụ bà 75 tuổi 6 lần nhận án tù, tổng cộng 52 năm

Những ngày qua thông tin về vụ án cụ bà 75 tuổi "nhận" 19 năm tù đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bị cáo trong bản án mà TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử là Hoàng Thị Canh (1950, trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy xót xa khi chứng kiến người phụ nữ ở tuổi "gần đất xa trời" còn vướng vòng lao lý. Thế nhưng cuộc đời trước khi vướng vòng lao lý ở tuổi 75 của Hoàng Thị Canh sẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không ai nghĩ rằng một người phụ nữ và giờ đây đã ở tuổi gần đất xa trời lại có một quá khứ đầy rẫy sai lầm như vậy.

Bị cáo Hoàng Thị Canh tại phiên xét xử.

25 năm - 5 bản án, 33 năm tù

Trước khi bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án 19 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản, Hoàng Thị Canh đã từng có 5 tiền án.

Thông tin trên tờ Công an Đà Nẵng cho biết, từ năm 1990 đến năm 2015, Hoàng Thị Canh liên tiếp gây ra nhiều vụ án với tính chất mức độ nghiêm trọng mà nhiều người sẽ không thể tượng tượng được một người phụ nữ có thể gây ra những tội ác như vậy.

Theo đó, vào năm 1990, Hoàng Thị Canh bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử phạt 5 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Bắt trộm trẻ em”. Sau đó, Hoàng Thị Canh được giảm án ra tù trước thời hạn nhưng đến năm 1993, Canh lại bị TAND TP Vinh (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù về tội “Bắt trộm trẻ em”. Năm 1997, Canh trốn khỏi nơi giam giữ và tiếp tục nhận thêm 2 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Đến năm 2002, Hoàng Thị Canh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an, đóng tại huyện Yên Định, Thanh Hóa). Tại đây, Canh ở cùng buồng giam với Lương Thị Liên (quê Nghệ An), thụ án về tội: Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thời điểm đó Lương Thị Liên có một con gái nhỏ nhưng không có người trông nom nên phải theo mẹ vào trại. Trong thời gian ở đây, Canh cũng chăm sóc cháu bé nên có tình cảm khá thân thiết. Sau khi chấp hành án xong, Canh và Liên vẫn giữ liên lạc với nhau.

Năm 2014, khi hay tin Liên ốm phải nhập viện nên Canh đã ra Nghệ An để thăm. Tại đây, Canh gặp lại con gái của Liên nên xin phép đưa cháu bé đi mua sắm. Sau đó, Canh đưa cháu bé vào TP Huế với ý định sẽ tự nuôi cháu và cắt liên lạc với Liên. Phát giác ý đồ của người bạn tù năm nào, bà Liên đã báo sự việc lên Công an. Với hành vi này, năm 2015, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Thị Canh mức án 10 năm tù về tội: “Chiếm đoạt trẻ em”. Đến tháng 1/2024, Hoàng Thị Canh chấp hành xong bản án của mình.

Những tưởng sau 5 lần vào tù ra tội, Hoàng Thị Canh sẽ biết dừng lại để cuối đời được sống bình yên. Nhưng không, người đàn bà U80 này lại gây ra tội lỗi tày đình hơn, giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Hoàng Thị Canh tại phiên xét xử.

Tiếp tục vướng vòng lao lý tuổi gần đất xa trời

Sau khi mãn hạn tù của bản án thứ 5, Hoàng Thị Canh quyết định vào TP Dĩ An (Bình Dương) làm thuê kiếm sống qua ngày. Quá trình làm thuê tại đây, Hoàng Thị Canh quen biết bà Lê Thị Thảo (76 tuổi, trú xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Cuối tháng 5/2024, Hoàng Thị Canh đưa bà Thảo về TP Hà Tĩnh để xin vào Viện dưỡng lão ở xã Thạch Hạ. Quá trình này, bà Thảo đã đưa cho Canh 42 triệu đồng để chi tiêu chung và làm hồ sơ thủ tục xin vào viện.

Đến ngày 9/6/2024, bà Thảo đổi ý không vào viện dưỡng lão nữa và yêu cầu bà Canh trả lại cho mình số tiền đã đưa trước đó để đi vào tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, Hoàng Thị Canh nói đã tiêu hết hơn 7 triệu đồng, còn 34.970.000 đồng nhưng không đồng ý trả lại số tiền này nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Vì mâu thuẫn chuyện tiền nong nên Hoàng Thị Canh dùng búa đinh đánh nhiều phát vào vùng đầu của bà Thảo. Bị đánh bất ngờ, van xin nhưng Hoàng Thị Canh không động lòng, vẫn giật lấy chiếc điện thoại của bà Thảo và tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, Hoàng Thị Canh chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ trị giá 300.000 đồng và số tiền 34.970.000 đồng đi vào tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Về phần nạn nhân, đến sáng ngày hôm sau, bà Thảo mới tỉnh lại nhưng không có ai phát hiện. Mãi đến ngày 11/6 mới được người dân đi qua phát hiện tình trạng của bà Thảo và đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, bà Thảo bị tổn hại sức khỏe 45%.

Tại phiên xử, bị cáo Canh bày tỏ hối hận, trình bày do bực tức nên không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt vì tuổi đã lớn, không nơi nương tựa.

Tuy nhiên, nhận định hành vi của bị cáo Hoàng Thị Canh là côn đồ, nguy hiểm. Việc bị hại không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Canh 19 năm tù về các tội trên.