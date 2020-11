Cụ bà 74 tuổi tử vong sau khi năn nỉ nhờ hàng xóm tiêm thuốc giảm đau

Ngày 26-11, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về việc một người dân trên địa bàn tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà.



Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 25-11. Cụ bà Nguyễn Thị N. (74 tuổi, ở xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành) đến nhà ông Trần Khắc H. (64 tuổi, trú xóm 2, xã Công Thành, huyện Yên Thành) nhờ tiêm thuốc giảm đau do bệnh khớp tái phát.

Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Yên Thành về vụ việc - Ảnh: Báo Nghệ An

Ông H. từ chối tiêm vì bà N. ngoài bệnh khớp còn mắc bệnh tăng huyết áp từ nhiều năm nay và được quản lý, theo dõi tại Trạm Y tế xã Liên Thành. Tuy nhiên, bà N. năn nỉ nhờ ông H. tiêm cho đỡ đau để dễ đi lại. Vì nể là người quen nên ông H. tiêm cho bà N. 1 ống Diclophenac 75 mg và 1 ống Dexamethazol 4 mg.

Sau khi tiêm xong, bà N. có biểu hiện lịm dần và được ông H. xử trí cấp cứu, ép tim và hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, bà N. tử vong, vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại nhà ông H. để xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà N.. Ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết do gia đình nạn nhân có quen biết với ông H. nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi

Được biết, ông H. có trình độ y sĩ, hiện ông H. có nhận cắt thuốc bắc cho người dân có nhu cầu. Hàng ngày, một số người dân địa phương cũng thỉnh thoảng nhờ ông H. tiêm, truyền thuốc mỗi lúc đau ốm.